Protiv državljanke Turske S.S. (66), izvršne direktorica jedne kompanije iz Budve, podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršila utaju poreza i doprinosa, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U saopštenju se navodi da je Budžet Crne Gore oštećen za više od 18.000 eura.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove i Poreske uprave, podnijeli su 29. juna 2026. godine Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru krivičnu prijavu protiv privrednog društva d.o.o. 'B.' iz Budve i ovlašćenog lica u tom pravnom licu, S.S. (66), državljanke Republike Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa, čime su Budžet Crne Gore oštetili za ukupno 18.886,28 eura", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su u postupku koji je prethodio podnošenju krivične prijave, službenici Odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala utvrdili da su S.S., u svojstvu izvršne direktorice, i privredno društvo d.o.o. 'B.' iz Budve izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa, na način što su u periodu od 2022. do 2024. godine prikrili stvarno ostvarene prihode i prilikom podnošenja poreskih prijava Poreskoj upravi nijesu prijavili tačne i istinite podatke o ostvarenim prihodima, sa namjerom da u potpunosti ili djelimično izbjegnu plaćanje poreskih obaveza.

"Na taj način oštetili su Budžet Crne Gore za ukupan iznos od 18.886,28 eura", rekli su iz UP.