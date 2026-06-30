Na prijedlog Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, nadležni sud odredio je pritvor do 30 dana V.R. (39) iz Herceg Novog zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Kako je saopšteno iz ODT Herceg Novi, sumnja se da je V.R. svojoj supruzi V.D. (30) prijetio nožem, uz riječi da će je ubiti.

„Na predlog ODT Herceg Novi nadležni sud je odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom V.R. (39) iz Herceg Novog zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici na štetu svoje supruge V.D. (30), kojoj je prijetio nožem da će je lišiti života“, saopšteno je iz ODT Herceg Novi.