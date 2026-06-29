Presuda Višeg suda u Podgorici je postala pravnosnažna.

Izvor: Vlada Crne Gore

Apelacioni sud je odbio kao neosnovane žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i branioca optuženog Slavka Stojanovića, bivšeg direktora Uprave policije i potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom je oglašen krivim da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci, javlja Dan.

Istom presudom oštećena država Crna Gora upućena je na pokretanje parničnog postupka radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahtjeva.

Na ovaj način, kako je saopšteno, presuda Višeg suda u Podgorici je postala pravnosnažna.

,,U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je ocijenio da ni u postupku donošenja prvostepene presude niti u samoj presudi nisu učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, da su odlučne činjenice od kojih zavisi zakonitost presude pravilno utvrđene, kao i da su izvedeni dokazi pravilno ocijenjeni, zbog čegan pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja nije dovedena u sumnju navodima žalbe branioca optuženog, niti je povrijeđen Krivični zakonik na štetu optuženog, o čemu ovaj sud vodi računa i po službenoj dužnosti", dodali su iz Apelacionog suda.

Apelacioni sud je ispitao prvostepenu presudu i u dijelu odluke o kazni, u kom dijelu se presuda osporava i žalbom Specijalnog državnog tužilaštva i žalbom branioca optuženog i ocijenio da je izrečena kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog, težini djela, konkretnim posljedicama izvršenih krivičnih djela i ličnosti optuženog, kao učinioca predmetnih krivičnih djela i da će se istom ostvariti svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija, piše Dan.

Presuda Apelacionog suda Crne Gore Kž-S. br.20/26 biće objavljena na internet stranici ovog suda.