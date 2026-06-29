Podgorička policija uhapsila je maloljetnika od 14 godina, koji se sumnjiči za fizički napad na jednu osobu i nanošenje teških tjelesnih povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica je 28. juna, pola sata nakon ponoći, prijavljeno da je u Hercegovačkoj ulici, ispred jednog ugostiteljskog objekta, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom između više osoba, te da jedna osoba leži povrijeđena na ulici”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako su kazali, policija je odmah izašla na lice mjesta i utvrdila identitet oštećene osobe.

“Radi se o osobi staroj 62 godine iz Podgorice, koja je vozilom Hitne medicinske pomoći transportovana u Klinički centar Crne Gore radi daljeg ukazivanja ljekarske pomoći. Oštećenoj osobi su od strane ljekara konstatovane teške tjelesne povrede u predjelu glave, te je zadržana na Odjeljenju intenzivne njege KCCG”, dodaju iz UP.

Iz policije navode da su u kratkom roku identifikovali i pronašli dvije osobe osumnjičene za napad na oštećenog, a radi se o maloljetnim osobama starim 14 godina.

“Nakon sprovedenih aktivnosti, te prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, jedan od maloljetnika je uhapšen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda, dok će se u odnosu na drugog maloljetnika cijeniti postojanje elemenata prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru”, zaključuju iz UP.