Do nesreće je došlo na kanalu na Rijeci Crnojevića, a povrijeđeni su prevezeni u Urgentni centar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Vijesti, tri osobe povrijeđene su u sudaru dva plovila koji se jutros oko 10.30 časova dogodio na Skadarskom jezeru, odnosno na kanalu na Rijeci Crnojevića.

Prema nezvaničnim informacijama, povrijeđeni su odmah nakon nesreće prevezeni u Urgentni centar radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Kako prenosi portal Vijesti, među povrijeđenima su jedan devetnaestogodišnji državljanin Crne Gore i dva strana državljanina.

Jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede u vidu preloma noge, dok su preostale dvije u trenutku objavljivanja informacije bile na ljekarskim pregledima.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara plovila biće utvrđene istragom.