Kotorska policija privela je i trećeg državljanina Gruzije osumnjičenog da je iz ranca Tivćanina u Starom gradu ukrao više od 11.200 eura.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor uhapsili su i trećeg osumnjičenog za tešku krađu u kojoj je Tivćaninu otuđeno 11.247,96 eura.

Kako je saopštila Uprava policije, slobode je lišen državljanin Gruzije J.Č. (33), za kojim se tragalo nakon što su dan ranije uhapšeni njegovi sunarodnici S.K. (36) i L.Š. (44), takođe osumnjičeni za isto krivično djelo.

Prema sumnjama policije, trojica osumnjičenih su 16. juna oko 13.20 časova u jednom kafe-baru u Starom gradu u Kotoru pratili oštećenog Tivćanina, a potom iz njegovog ranca, koji se nalazio pored njega, ukrali 11.247,96 eura i udaljili se sa mjesta događaja.

Policija navodi da su osumnjičeni prethodno određeno vrijeme posmatrali oštećenog kako bi procijenili najpogodniji trenutak za izvršenje krađe.

Nakon prijave, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor preduzeli su mjere koje su dovele do identifikacije osumnjičenih i raspisivanja potrage. S.K. i L.Š. pronađeni su na području Ulcinja, gdje su uhapšeni, a tom prilikom kod njih je pronađen i dio ukradenog novca.

Treći osumnjičeni, J.Č, uhapšen je 27. juna u Kotoru, a jutros je uz krivičnu prijavu priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.