Nakon što je Apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu, pred Višim sudom ponovo će se naći bivši funkcioneri optuženi za zloupotrebu službenog položaja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon što je Apelacioni sud Crne Gore u martu ukinuo oslobađajuću presudu u predmetu "Stanovi", novo suđenje bivšim funkcionerima optuženim za zloupotrebu službenog položaja zakazano je za 6. jul pred Višim sudom u Podgorici, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, iz redova odbrane nezvanično je potvrđeno da je početak ponovljenog postupka zakazan za taj datum, ali postoji mogućnost odlaganja zbog ranije preuzetih obaveza pojedinih advokata.

Na optuženičkoj klupi nalaze se bivši ministri i funkcioneri, među kojima su Predrag Bošković, Suad Numanović, Budimir Šegrt, Sanja Vlahović, Ivan Brajović, Damir Šehović, Dragica Sekulić, Osman Nurković i drugi. Oni se terete da su, kao članovi Komisije za rješavanje stambenih pitanja Vlade, zloupotrijebili službeni položaj prilikom dodjele stanova i stambenih kredita, prenosi portal Dan.

Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je tim radnjama budžet Crne Gore oštećen za oko 2,6 miliona eura. U prvostepenom postupku svi optuženi su bili oslobođeni, uz obrazloženje da nije dokazano da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Međutim, Apelacioni sud je usvojio žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ocijenivši da prvostepeni sud nije pravilno cijenio ulogu Komisije u postupku dodjele stanova i kredita, zbog čega je predmet vraćen na ponovno odlučivanje, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, Apelacioni sud smatra da prvostepeni sud nije dovoljno razmotrio činjenicu da je Komisija, osim sprovođenja postupka, Vladi dostavljala prijedloge odluka koji su sadržali iznose stambenih kredita veće od limita predviđenih odlukom Vlade.