Sve osobe su po dolasku na plažu predate ekipi Hitne medicinske pomoći, koja je već čekala na obali. Spašena lica su nepovrijeđena, osim što su djeca bila promrzla i zbrinuta termofolijama koje su im spasioci obezbijedili.

Izvor: Uprave pomorske sigurnosti

Spasilačka jedinica Uprave pomorske sigurnosti tokom noći bezbjedno je evakuisala šestočlanu grupu turista, dvije žene i četvoro djece, čije se plovilo zaglavilo među stijenama kod Čanja.

Kako su saopštili iz Uprave, akcija je pokrenuta odmah po dojavi, poslije ponoći.

“Građanin sa obale obavijestio je nadležne da se plovilo s odraslima i djecom zaglavilo uz stijene, nakon čega je iz Bara bez odlaganja upućeno spasilačko plovilo SAR-1. Izuzetno zahtjevna akcija s obzirom da je jak vjetar, koji je dodatno otežavao prilaz i evakuaciju u noćnim uslovima, spasioci su prvo, dvoje po dvoje, na sigurno izvukli četvoro djece uzrasta od 11 do 14 godina, a potom i dvije odrasle osobe, od kojih jedna nije znala da pliva”, piše u saopštenju.

Sve osobe su po dolasku na plažu predate ekipi Hitne medicinske pomoći, koja je već čekala na obali. Spašena lica su nepovrijeđena, osim što su djeca bila promrzla i zbrinuta termofolijama koje su im spasioci obezbijedili.

“Ranije iste večeri, spasilački tim Uprave bio je angažovan i na još jednom zadatku, jedrilica sa dva člana posade, koja je zbog kvara na propeleru ostala bez pogona, bezbjedno je od strane tegljača dotegljena u luku Bar”, dodaju iz Uprave pomorske sigurnosti.

Ovi slučajevi, naglasili su, pokazuju koliko znači brza reakcija i građana i službi.

“Da poziv nije stigao na vrijeme, ishod je u ovakvim uslovima mogao biti sasvim drugačiji. Upravo zato Uprava pomorske sigurnosti poziva sve da, čim primijete plovilo ili osobu u nevolji na moru, bez oklijevanja pozovu broj 129. Svaki minut je važan, a brza dojava spasilačkim timovima daje dragocjeno vrijeme da stignu i pomognu”, poručili su.