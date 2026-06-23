Apelacioni sud odbio je žalbe branilaca optuženih za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga Dalibora Ljekočevića, Turkjana Šutaja, Damira Kuča, Davida Ljekočevića i Natalije Konatar, saopšteno je iz tog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na taj način, potvrđena je presuda Višeg suda.

Kako dodaju, istovremeno, uvažena je žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, pa je oslobađajući dio presude ukinut i vraćen na ponovno odlučivanje.

"Pravnosnažnom odlukom, pet lica je oglašeno krivim i osuđeno na ukupno 16 godina i šest mjeseci zatvora i to: Dalibor Ljekočević na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina, Šutaj i Kuč na kazne zatvora u trajanju od po tri godine, David Ljekočević na kaznu zatvora od dvije godine i šest mjeseci i Konatar na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Potvrđena je i izrečena mjera bezbjednosti kojom se od okrivljenih trajno oduzimaju predmeti upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela, nakon čega će biti uništeno preko 200 PVC pakovanja sa opojnom drogom marihuanom, heroinom, morfinom i kodeinom", navodi se u saopštenju, javljaju Vijesti.

Iz Apelacionog suda ukazuju da su istom presudom optuženi Stefan Stefanović i Ljekočević oslobođeni od optužbe da su izvršili jedno krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, zbog nedostatka dokaza.

"Odlučujući o žalbi branilaca optuženih u odnosu na prvostepenu presudu u osuđujućem dijelu, Apelacioni sud je ocijenio neosnovanim navode žalbi branilaca i ukazao da je prvostepena presuda u ovom dijelu u svemu jasna i razumljiva, kako u izreci, tako i u obrazloženju, kao i da sadrži razloge o svim odlučnim činjenicama iz kojih se pouzdano zaključuje da su ovi optuženi izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, na način kako je to činjenično opisano u izreci prvostepene presude ( stav I, II i III izreke). Izrečene kazne optuženima, prema stanovištu Apelacionog suda, u svemu su srazmjerne težini krivičnih djela i stepenu krivice optuženih i predstavljaju onu mjeru koja je neophodno potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja u odnosu na opštu svrhu izricanja krivičnih sankcija", kazali su.

"Međutim, odlučujući o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv prvostepene presude u oslobađajućem dijelu, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepena presuda u ovom dijelu zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, uz nejasne i protivrječne razloge. Prvostepenom sudu su data uputstva koje dokaze i radnje treba ponovo izvesti i analizirati kako bi se donijela zakonita odluka. Presuda Apelacionog suda sa bližim razlozima, biće objavljena na internet stranici ovog suda", dodaju, prenose Vijesti.