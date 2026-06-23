SDT tvrdi da je kriminalna grupa djelovala tokom 2020. i 2021. godine, te da su Golubović i Stanaj bili organizatori mreže koja je, prema optužnici, učestvovala u švercu cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Optuženi Prokopije Perić tvrdio je danas u Višem sudu u Podgorici da mu je nakon hapšenja rečeno da će provesti tri i po godine u zatvoru "bio kriv ili ne", jer nije pristao na saradnju sa istražiteljima i da potvrdi da su Sander i Nuo Stanaj koristili kriptovanu komunikaciju, pišu Vijesti.

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem operativcu Agencije za nacionalnu bezbjednost Dušku Goluboviću, suvlasniku kompanije "Rokšped" Sanderu Stanaju i još 14 optuženih, koji se terete za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje cigareta.

Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je kriminalna grupa djelovala tokom 2020. i 2021. godine, te da su Golubović i Stanaj bili organizatori mreže koja je, prema optužnici, učestvovala u švercu cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar.

Perić je u svojoj odbrani kazao da ne priznaje krivično djelo i da neće odgovarati na pitanja tužilaštva, uz obrazloženje da već 380 dana čeka da iznese svoju odbranu u pritvoru, prenose Vijesti.

"Nisam majstor krasnorječivosti, stoga unaprijed molim časni sud da mi oprosti na trajanju izlaganja. Ja sam običan čovjek, ne krećem se u krimogenim krugovima i nikada nisam bio povezan sa takvim licima", rekao je Perić.

Dodao je da ima, kako je naveo, "besprekorno čist dosije" i da je u mladosti napustio porodično bavljenje duvanom, te da je kasnije učestvovao u izradi zakonskih rješenja iz te oblasti.

"Kategorično tvrdim da nisam izvršio krivično djelo koje mi se stavlja na teret", kazao je.

Perić je negirao da je koristio aplikaciju Skaj ili posjedovao kriptovani telefon, navodeći da tužilaštvo nije predočilo dokaze o njegovom navodnom korišćenju takvog uređaja.

"Nikada nisam imao kriptovani telefon niti koristio Skaj. Ne postoji nijedan dokaz da sam ga posjedovao", rekao je on.

Tvrdio je i da od 16 optuženih poznaje samo Nua i Sandera Stanaja, sa kojima je, kako je naveo, imao isključivo poslovne odnose u vezi sa legalnim prometom cigareta.

"Razgovarali smo o legalnim cigaretama, imali redovne sastanke i komunikaciju. Nije postojala potreba za bilo kakvim kriptovanim telefonima“, kazao je Perić.

U nastavku izlaganja ponovio je da smatra da nema konkretnih dokaza u optužnici, niti materijalnih tragova koji bi ga povezivali sa krijumčarenjem, prenose Vijesti.

Perić je zatim iznio tvrdnje o pritisku nakon hapšenja, navodeći da je zbog odbijanja saradnje bio izložen određenim očekivanjima.

"Nakon hapšenja mi je rečeno da ću biti zabetoniran tri i po godine u zatvoru, bio kriv ili ne, jer nisam htio da pristanem na saradnju i da potvrdim da su Stanaji koristili kriptovanu komunikaciju“, rekao je optuženi.

Dodao je da, prema njegovim riječima, nije imao nikakva saznanja o nezakonitim aktivnostima.

"Ja nisam mogao znati ništa o ilegalnoj trgovini jer se time nisam bavio“, kazao je.

Takođe je naveo da se u ovom postupku, kako smatra, pokušava doći do informacija o drugim optuženima preko njega.

"Ja sam samo kolateral kako bi se došlo do kompromitujućih informacija o Stanajima", rekao je Perić.

Specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić kazala je da nikome od svjedoka nije nudila status svjedoka saradnika, reagujući na navode iz odbrane, javljaju Vijesti.

Dodala je da su svi uhapšeni saslušani u zakonskom roku, dok je Perićev branilac Veljko Grbović istakao da je obaveza tužilaštva da provjeri tvrdnje koje je njegov klijent iznio.

Optuženi Predrag Madžgalj rekao je da ne priznaje krivično djelo i da ostaje pri ranijem iskazu datom pred SDT-om.

"Ne prihvatam da sam član organizovane kriminalne grupe", kazao je.

Duško Golubović je takođe negirao krivicu, navodeći da pojedine optužene vidi prvi put u sudnici i da nikada nije koristio aplikaciju Skaj.

"Neke od njih prvi put vidim ovdje", rekao je Golubović.

On je ranije pred sudom tvrdio da je tokom saslušanja u tužilaštvu davao iskaz kako bi izbjegao pritvor, navodeći da „nije birao sredstva“.

Radoje Dakić, Ivan Turčinović i Ivan Lješković takođe su negirali krivicu, navodeći da nisu učestvovali u nelegalnim poslovima niti imali veze sa krijumčarenjem cigareta, pišu Vijesti.

Sud je odbio predloge za ukidanje pritvora Adnanu Sukoviću i Ivanu Lješkoviću, dok će naknadno odlučiti o jemstvu koje je ponudio Andrija Petanović, u vidu nekretnina vrijednih 823.000 eura i 15.000 eura u gotovini.