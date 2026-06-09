Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata A.K. osumnjičenog za proganjanje, saopšteno je.
Prema navodima krivične prijave koju je Uprava policije Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje dostavila tužilaštvu, osumnjičeni je tokom višemjesečnog perioda uporno uznemiravao oštećenu i pokušavao da ostvari kontakt sa njom uprkos njenom protivljenju.
„Iz krivične prijave i priloga uz istu proizilazi da je osumnjičeni A.K., u vremenskom periodu od marta 2026. godine do 6. juna 2026. godine, u Bijelom Polju, uporno proganjao oštećenu, na način što je preduzimao radnje u cilju fizičkog približavanja oštećenoj i nastojao da uspostavi kontakt sa njom, protivno njenoj volji“, navodi se u saopštenju.
Kako je precizirano, osumnjičeni je kontakt pokušavao da uspostavi neposredno, ali i putem komunikacionih sredstava, odnosno aplikacije Viber i društvene mreže Instagram. Takođe, prema navodima prijave, dolazio je i na radno mjesto na kojem je oštećena zaposlena.
Nakon saslušanja osumnjičenog, postupajući državni tužilac donio je odluku o njegovom zadržavanju.
„Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.