Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata A.K. osumnjičenog za proganjanje, saopšteno je.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema navodima krivične prijave koju je Uprava policije Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje dostavila tužilaštvu, osumnjičeni je tokom višemjesečnog perioda uporno uznemiravao oštećenu i pokušavao da ostvari kontakt sa njom uprkos njenom protivljenju.

„Iz krivične prijave i priloga uz istu proizilazi da je osumnjičeni A.K., u vremenskom periodu od marta 2026. godine do 6. juna 2026. godine, u Bijelom Polju, uporno proganjao oštećenu, na način što je preduzimao radnje u cilju fizičkog približavanja oštećenoj i nastojao da uspostavi kontakt sa njom, protivno njenoj volji“, navodi se u saopštenju.

Kako je precizirano, osumnjičeni je kontakt pokušavao da uspostavi neposredno, ali i putem komunikacionih sredstava, odnosno aplikacije Viber i društvene mreže Instagram. Takođe, prema navodima prijave, dolazio je i na radno mjesto na kojem je oštećena zaposlena.

Nakon saslušanja osumnjičenog, postupajući državni tužilac donio je odluku o njegovom zadržavanju.

„Državni tužilac je nakon saslušanja osumnjičenog donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa“, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju.