U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe teže povrijeđene.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore/Screenshot

U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe teže povrijeđene.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano sedam saobraćajnih nezgoda.

Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Herceg Novom, Tivtu i Rožajama.

Izdato je 619 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 86 prekršajnih prijava.

Policija je oduzela šest pari registarskih tablica.