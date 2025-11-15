U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dvije osobe teže povrijeđene.
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano sedam saobraćajnih nezgoda.
Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Herceg Novom, Tivtu i Rožajama.
Izdato je 619 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 86 prekršajnih prijava.
Policija je oduzela šest pari registarskih tablica.