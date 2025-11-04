Bivša poslovna direktorica Muzičkog centra Crne Gore Isidora Damjanović objavila je danas, oko 14:30 sati, na svom Facebook profilu da se nalazi u policiji, zbog prijave ministarke kulture i medija Tamare Vujović, prenosi Pobjeda.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

“Evo me u policiji. Ministarka Tamara Vujović se zbog moje javne riječi prepala „za ličnu bezbjednost“. Baš sam se utronjala”, napisala je Damjanović na svom Fesjbuk profilu.

U jednom od postova na Facebooku koji je ubrzo i obrisala, Damjanović je ranije danas ministarki poručila sljedeće: “To što te Ratimir Martinović zgazio ko bubašvabu na otvaranju KotorArta biće ti čaša vode sad kad si u mom tiganju. A svi su ti leševi plitko zakopani… Drži se mala!“.

Damjanović je, podsjetimo, razriješena sa mjesta poslovne direktorice Muzičkog centra, zbog isteka mandata, a na njenu poziciju imenovan je Vučić Ćetković, savjetnik premijera Milojka Spajića, prenosi CdM.

Na konferenciji za novinare, koju je održala u ponedjeljak 3. novembra, podsjetimo, kazala je da je njeno razrješenje bilo politički motivisano i sprovedeno pod direktnim nalogom premijera Milojka Spajića.

Detaljno je govorila o, kako je istakla, nizu nezakonitosti, pritisaka i nepravilnosti u radu Ministarstva kulture i medija i Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore.

.