Novinarka Pobjede Ana Raičković saopštila je danas da se pridružuje krivičnom gonjenju Zorana Ćoća Bećirovića, njegovog sina Luke Bećirovića, Mladen Mijatovića i Ljubiše Dukića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Napad na Raičković desio se 10. novembra prošle godine. Osim Zorana Bećirovića, zbog napada su uhapšeni i njegov sin Luka Bećirović, Mladen Mijatović i Ljubiša Dukić.

Raičković je na današnjem ročištu između ostalog kazala da ju je Zoran Bećirović udarao nogom, a da ju je Mijatović davio, prenose Vijesti.

Raičković je rekla da je 10. novembra oko 21 sat pošla u restoran "Gurman", da je parkirala vozilo ispred tog restorana, te da je onda čula razgovor između osumnjičenih, koji su govorili o bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i bivšem policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću, "pokojni Katnić i pokojni Lazović".

"Nisam ih vidjela jer su sjedjeli u mraku, djelovali su pijano. Ubrzo sam prepoznala Zorana Bećirovića i Mladena Mijatovića koje poznajem kroz posao od ranije. Čula sam razgovor između njih kako govore 'jeste, jeste ona je" i nakon toga mi se javio konobar koji radi u Gurmanu. Oni su ga pozvali da se uvjere jesam li to ja, i tada su počele uvrede kako radim na smrdljivoj E televiziji, kako sam plaćenica narko kartela. Onda sam Bećiroviću rekla da mi se ne obraća tako i da ću poštovati njegove godine, persirala sam mu do tog momenta", kazala je Raičković.

Ona je poručila da je nakon toga Mijatović skočio i tu su počele još gore uvrede ..."K*****ino raspala p***š li k****ve po E televiziji".

"Nakon toga sam uzela telefon i počeli su da mi prijete kako će mi j***t majku. Ja sam mu rekla sram da te bude, tako mi se obraćaš, a on nije prekidao nego je nastavio i to je trajalo nekih ukupno 20 minuta. Odmah nakon tih prijetnji sam uzela telefon i prišla kako bih se osigurala da neko može da čuje sve to što su oni meni izgovorili. Dva minuta nakon toga sam pozvala policiju i rekla da sam napadnuta od strane dva lica. U to vrijeme dok se sve to dešavalo pozivao me Tomo Arapović, a ja se nisam javljala", kazala je Raičković.

Poručila je i da je onda pozvala sina, da mu nije ništa govorila, ali da je on sve čuo tokom tog razgovora, pišu Vijesti.

Rekla je da je nakon što je uzela hamburgere krenula prema autu i gledala da zaobiđe Zorana Bećirovića i Mladena Mijatovića.

"Mijatović mi se nekoliko puta unosio u facu i prijetio da će da me polomi. U jednom trenutku sam se osjećala ugroženo i odgurnula sam ga rukama Kad sam uzela telefon da ga snimim i da mi ponovi to što je rekao, 'ko je mene sve j***o iz E televizije. Onda je Mijatović stao ispred mene da ne snimam, a Bećirović mu je rekao pusti je da snima k***a jedna, vidi joj kožne gaće. Rekao mu je da snimi moje tablice, da će me oni naći. Mijatović se i dalje vrzmao oko mog auta i upućivao mi je prijetnje po instrukcijama Bećirovića", kazala je Raičković.

Poručila je i da je Dukić koji je bio tu, smirivao Bećirovića i Mijatovića, te da joj ni u jednom trenutku nije prijetio i nije pokaziovao nikakve znake agresije prema njoj.

"Nakon toga ja sam sjela u auto i preparkirala ga na drugo mjesto dok policija dođe. U međuvremenu se pojavio moj sin. Dukić mi je rekao da se sklonim, da su bili u pripitom stanju. Kad je došao moj sin i otvorio vrata od mog vozila, kad sam sina vidjela ja sam džoživjela ogroman šok i nisam bila sigurna da li mu je moj vjerenik kazao šta se desilo, pitao me jesam li okej, htjela sam da ga zadržim da ne bude problema. Oni su počeli da se smiju i da provociraju i da govore dođi p***o, ajde p***o dođi, dođi. Mijatović je ustao i moj sin je krenuo prema njima i došlo je do fizičkog kontakta. Nakon toga, ja sam čučala i zagrlila sina i znam da sam govorila nagrdiste mi dijete i očekivala sam da će neko da mi pomogne da ih razdvojim jer je Mijatović nastavio da ga udara rukama. U tom momentu niko nije reagovao, onda sam samo vidjela da sa desne strane Dukić nogom udara mog sina u glavu. Dok sam bila u čučećem položaju iznad sina, mene su udarali sa lijeve strane, tj. Zoran Bećirović, a za njegovog sina ne mogu da tvrdim. Tu sam zadobila povrede šake i modrice na lijevoj strani tijela. Meni je bilo bitno samo da se moje dijete skloni odatle, rekla sam vjereniku da ode da ga nađe da odemo u policiju zajedno", ispričala je Raičković.

Kazala je da su joj onda prišla sva četvorica i da je Mijatović počeo da je davi, a Zoran Bećirović da je čupa za kosu, da su joj prijetili da će je ubiti, da im kaže ime sina koji je otišao odatle, prenose Vijesti.

"Ćutala sam i nisam pružala nikakav otpor niti sam mogla ali sam osjetila olakšanje jer mi sin nije bio tu. Nakon toga Zoran je rekao 'onoga onoga' i krenuo na vozilo mog vjerenika koji je bio ispred i onda su njih trojica počeli da udaraju njegovo vozilo, da ga vuku iz auta, da ga čupaju i znam samo da sam ja pokazala Dukiću rukom, njega će sad, na šta je on rekao da ne brinem ništa i da će se sve srediti i da sam trebala da odem, da me baš briga šta pričaju jer su popili i nakon toga oni su se vraćali opet nakon što su napali mog vjerenika i tad su mi rekli da će naći mog sina, da imaju moje tablice i da će ga polomiti. Dukić im je u jednom trenutku rekao da me ostave i da će me ubiti. Da nije on reagovao ne znam kako bi bilo s obzirom na to da nisam mogla da dišem, nisam mogla da nađem pumpicu", kazala je Raičković.

Ona ke rekla i da je Dukić onda sjeo na mjesto suvozača i da je onda s njim pošla do restorana "Minhen".

"Onda mi je pozlilo, zaustavila sam auto, imala sam nagon za povraćanjem, nisam mogla da dišem, izašla sam napolje da povraćam. Dukić ie odmah izašao i kukao i pitao je treba li mi voda i onda se vratio u auto i rekao da ništa ne brinem i da neće da mi naude djetetu, da može on da mi garantuje, da i on ima dijete, da me razumije, da ne treba da pravim frku oko toga, da ne znam u šta ulazim i da i on i ja radimo za bijedne plate, da ti ljudi imaju para (misleći na Bećirovića) i da mogu šta god hoće u tom smislu i da će mi platit štetu. Luka Bećirović me nije napadao i nije mi prijetio. Nakon razgovora između Dukića i mene on je uzeo moj telefon rekao da će me on pozvati da će sve riješiti. Ukucao je svoj broj i pozvao sebe da mi ostane njegov broj telefona. Ja sam mu rekla da ne mogu da ne prijavim policiji šta se desilo jer nisam bila sigurna da me Zoran Bećirović neće sjutra napasti i da Dukić može da garantuje da me Bećirović neće povrijediti. Nakon toga, ja sam otišla u policiju", kazala je Raičković.

Rekla je da je sigurna u ovo što govori i da je upravo Zoran Bećirović udario sa lijeve strane dok je bila u čučećem položaju iznad sina.

"On me udarao nogom. Meni je fokus bio samo na sina, nisam marila što sam zadobila taj udarac. Moram da naglasim da sam iskaz pred tužiteljkom davala u stanju velikog šoka, sto zbog događaja, što zbog činjenice što mi je branilac Bećirovića - Danilo Mićović, saopštio da će moj sin odgovarati za teške tjelesne povrede koje je nanio Mijatoviću, što me je zaista uznemirilo. Rekao mi je da mu je moj sin polomio nos i arkadu. U momentu kad sam zadobila udarac meni je ispao sat sa lijeve ruke koji se pokidao", kazala je Raičković.

Ona je dodala da Srđana Koraća "koji je bio prisutan" poznaje preko posla, te da ga ne zna lično.

"On je tokom događaja bio unutra i napolje, a ovo kažem jer se radi o punijem čovjeku specifičnog izgleda pa ga je lako primijetiti. Ne mogu se sjetiti kad je Srđan ušao i izašao u objekat ali kad se sve ovo dešavalo bio je prisutan tu. On je bio u neposrednoj blizini mjesta gdje se dešavala tuča, a on je sjedio sa Rankom Radulovićem i Balšom Dragovićem. Mislim da je mogao sve da vidi", rekla je Raičković.

Opomenuti tužiteljka i advokat

Tužiteljka Romina Vlahović i branilac Zorana Bećirovića, advokat Danilo Mićović opomenuti su od strane sudije Ilije Radulovića.

"Ovaj sud donosi rješenje da nakon što branilac Mićović uzima pravo na riječ i komentariše stil postavljanja pitanja, te nakon što postupajuća tužiteljka ulazi u repliku sa istim, a da joj sud to nije dozvolio, nakon njene konstatacije da će moguće neko od svjedoka biti gonjen, branilac Mićović navodi da će biti dosta progona. Ovaj sud donosi rješenje, opominju se Romina Vlahović i Danilo Mićović da u toku postupka ne mogu uzimati pravo na riječ jer ovakvo ponašanje predstavlja kršenje procesnog postupka", rekao je Radulović.

Raičković: Oštećena šoferšajbna na vozilu mog brata

Raičković je kazala da je Dukić preko njenog i Dukićevog zajedničkog prijatelja i Dukićevog brata pokušao da se vidi sa njenim bratom.

"Pozivao ga je nekoliko puta i to da se dogovorimo, da oni ne bi krivično odgovarali, i da se plati. Nakon ovog događaja je oštećena šoferšajbna na vozilu mog brata koje je bilo parkirano ispred njegove zgrade. Taj događaj je prijavljen policiji", kazala je.

Na pitanje tužiteljke odakle Raičkovic poznaje Bećirovića i Mijatovića, Raičkovic je kazala: "Prije desetak godina dok sam radila kao novinarka 'Pobjede', Zoran Bećirovic se obraćao uredniku 'Pobjede' Drašku Đuranoviću da pišemo neke informacije koje je on imao u slučaju ubistva njegovog pokojnog brata u Budvi. Ja sam sa mojom tadašnjom urednicom Marijom Žižić pošla na sastanak sa Bećirovićem da nam da informacije. Poslije toga smo imali 5-6 sastanaka u hotelu 'Premier' i uvijek je bio pristojan, a Mijatović mu je bio obezbeđenje", rekla je Raičković.

Raičković: Bećirović mi prije deset godina prijetio, nije mu se dopao naslov

Na pitanje branioca da li je Raičković ikada pisala loše o Bećiroviću i članovima njegove porodice, Raičkovic je kazala: "Ja sam pisala tekstove i izvještavala sa suđenja o ubistvu brata Zorana Bećirovića i nakon što me je prije deset godina zvao na telefon i prijetio mi. Tada me je zvao zbog naslova teksta koji se njemu nije dopao - iz tehnickih razloga zbog preloma nismo mogli da stavimo VDT u naslovu nego 'tužilaštvo'. Tada mi je prijetio da sam ga posvađala sa prijateljima u tužilaštvu, i rekao je da će da me tuži zbog takvog naslova. Nisam ga tužila ali sam obavijestila urednika i urednicu, i rekla im da sa Bećirovićem ne želim i neću sarađivati ni po cijenu otkaza. Ja od tada nisam imala nikakav kontakt sa njim niti sam ga vidjela. On je tada počeo da blati Pobjedu i taj rat do danas traje."

Na pitanja branioca zašto nije pomenula Koraća u slobodnom kazivanju Raičkovic rekla da je mislila da će policija sakupljati obavještenja od građana i da zato nije pominjala Koraća.

"Pretpostavljala sam obzirom da je u rođačkim odnosima sa Radulovićem i advokatom Dragovićem koji su u dobrim odnosima sa Bećirovićem, da će reći da ništa nije vidio”, kazala je ona.

"Pred tužiteljkom sam rekla da sam znala o kakvim se licima radi i da sam znala da se na tome neće završiti, jer znam, kroz posao imam saznanja da je Bećirović povezan sa vršenjem raznih djela i poznato mi je da je ranije nasrtao na novinare, a posebno na žene", dodala je Raičković.

Mićović je kazao da traži da se cijeli slučaj ispita u potpunosti, te da mediji, a naročito "Pobjeda" nisu prenijeli da je sin Ane Raičković - Uroš Gagović, napao Mladena Mijatovića u tom događaju.

Bećirović je pitao Raičković da li se sjeća da je govorila svome sinu "nemoj Uroše, ubićeš ga" kada se desio sukob između Gagovića i Mijatovića, na šta je ona odgovorila - "ne, ja sam samo govorila kuku nagrdiste mi dijete".

Raičković: Da ih Dukić nije zaustavio, ne znam da li bi me ugušili

Ljubo Dukić je pitao zašto ga Raičkovic nije prijavila prve noći kad se sve izdešavalo, već je uhapšen dva dana poslije događaja na šta je Raičkovic kazala da je prve noći prijavila da su je napale četiri osobe i da nije znala kako se zove i preziva Ljubo Dukić u tom trenutku.

"Mijatović, Zoran Bećirović i Luka Bećirović su me izvukli iz auta, Mijatović je krenuo da me davi, a Ćoćo me povukao za kosu i tražio da kažem ime sina. Za to vrijeme ih je Dukić sklanjao od mene i govorio da prestanu, i da ih on nije zaustavio ja ne znam da li bi me ugušili obzirom na moj zdravstveni problem. Dukić je poslije sa mnom sjeo u auto i pokušavao da me ubijedi da ne prijavljujem policiji, ja to nisam shvatila kao njegovu prijetnju već više kao informaciju i saopštavanje činjenica", rekla je Raičković.

Advokat Mićović je predložio da se izuzme telefon koji je Raičković koristila te večeri kad je snimala dogadjaj, kako bi se vještačio i kako bi se utvrdile sve činjenice, tj da li su okrivljeni govorili ono što Raičković tvrdi.

Punomoćnik oštećene je kazao da on smatra da je u dosadašnjem toku postupka prikupljeno dovoljno materijalnih dokaza pa se zbog toga protivi predlogu odbrane.

Sud je odbio predlog da se vrši vještačenje telefona Raičković, jer, kako je kazao, to bi samo vodilo produžavanju postupka.

Arapović: Moj zaključak je da su napali Anu isključivo zbog njenog posla

Vjerenik novinarke Ane Raičković, Tomo Arapović svjedočio je na glavnom pretresu i kazao je da tuča počinje tako što je sin Ane Raičković, Uroš, skočio na Mijatovića, a Mijatović se unosio njemu u lice.

"Oni su sjedjeli mirno ja sam došao da ih pitam što uznemiravaju djevojku i tada kreću sa pitanjima ko sam ja i šta ću ja to i tada smatram da je došlo do kulminacije, a ja nisam dosšo sa namjerom da se tučem već da branim vjerenicu.

"Mijatović mi je rekao šta ćes ti koji k***** ovdje, a? Mijatović mi se malo unosio u facu ali nije nikakvu radnju preduzimao. Uroša i Anu sam ja izvlačio iz lokala, a obzirom da je Uroš bio meta ja sam ga ispratio i molio da ode sa lica mjesta. Išao sam da ga potražim autom kako se ne bi vratio i krenuo sam jer sam mislio da je Ana sigurna obzirom da je krenula u svoje vozilo. Tada sam vidio da optuženi idu u njenom pravcu. Stao sam vozilom, izašao i krenuo put njih a oni su tada potrčali do mene, pa sam se ja ponovo vratio u vozilo i tada prilaze Ćoćo, Mijatović i još jedan momak i otvaraju vrata. Čupali su me da izađem, a ne mogu tačno da se sjetim detalja. Ja palim auto i dajem gas i idem sa lica mjesta da tražim Uroša, zatim sam zvao policiju očekujući da je Ana već otišla. Moj zaključak je da su napali Anu isključivo zbog njenog posla", kazao je Arapović.

Branilac Mićović u cjelosti prigovara iskazu Arapovića govoreći da "nema blage veze" sa onim što je rekao pred tužiteljkom.

Gagović: Mijatović stegnuo ruke da me udari, ja mu zadajem udarac...

Uroš Gagović je saslušan u svojstvu svjedoka na glavnom pretresu.

On je kazao da kada se čuo sa majkom na telefon zbog poručivanja hrane čuo je da joj je grupa muškaraca rekla Raičković "sad ćeš svima da nam p***š k***c" i odmah sam otišao tamo.

"Vidio sam majku u autu i krenuo sam put nje da vidim šta je to bilo. U tom Mijatović dobacije 'dođi pi*** i ja krecem put njih. Tada Mijatović ustaje i ja trčim do njega i srijećemo se kod vrata od Gurmana. Stegnuo je ruke da me udari, ja mu zadajem udarac, mi padamo i ja sjednem na njega i on pokušava da me udari odozdo. Ja mu uzvraćam i on prestaje da me udara i počinje da se migolji. Tada neko drugi počinje da me udara sa strane", kazao je Gagović u svom iskazu.

Odbijeno ukidanje pritvora Bećiroviću i Mijatoviću

Osnovni sud je odbio je predlog branilaca da se Zoranu Bećiroviću i Mladenu Mijatoviću ukine pritvor jer, kako je kazao, i dalje stoje razlozi za trajanje istog.

Sljedeće ročiste zakazano je za 24. februar.