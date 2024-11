Zbog napada na novinarku Anu Raičković uhapšeni Zoran Bećirović, njegov sin Luka Bećirović i tjelohranitelj Kolašinca Mladen Mijatović

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici, nakon višesatnog saslušavanja, odredilo je zadržavanje do 72 sata kontroverznom biznismenu Zoranu Ćoću Bećiroviću, njegovom sinu Luki Bećiroviću i aktivnom službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Mladenu Mijatoviću, koji slovi za Bećirovićevog člana obezbjeđenja, zbog sumnje da su preksinoć prvo verbalno, a zatim i fizički napali novinarku Pobjede, urednicu Crne hronike Anu Raičković, kao i članove njene porodice, a potom joj demolirali automobil. Kada je uspjela koliko-toliko da se povrati od pretrpljenog šoka i stresa, Ana Raičković sinoć je ispričala kakvu je psihičku i fizičku torturu preživjela ispred lokala brze hrane „Gurman“ u Bloku pet.

Navela je da je pitanje što bi se uopšte dogodilo i kakav bi po nju epilog bio da jedan od četvorice napadača nije na koncu shvatio da su potpuno izgubili kontrolu i nekako prekinuo agoniju u momentu kada ju je dok je bila u kolima, kako je posvjedočila, Mijatović uhvatio za vrat i davio, a Bećirović vukao za kosu i glavu joj lupao o vrata vozila.

Raičković je navela da je sve počelo oko 21 sat, da ničim nije davala povod za takav brutalan napad, te da je u jednom momentu, nakon salvi prijetnji, dobacivanja, psovki, prijavila policiji da je otvoreno maltretira grupa muškaraca koje sa sigurnošću nije mogla da prepozna jer su sjedjeli za stolom koji je ispred lokala bio u polumraku.

Nije stigla da dočeka dolazak policije, jer se situacija dramatično odvijala, a na kraju svega uspjela je da vozilom pobjegne i ode direktno u stanicu.

Ispričala je da je, kada je došla do „Gurmana“ da poruči i sačeka hranu, ispred sjedjela grupa muškaraca.

“Dok sam čekala, čula sam ih kako govore i pominju „pokojnog Katnića, pokojnog Lazovića“, kao i neku novinarku. Nijesam se okretala da ne izazivam pažnju ili im dam povod da mi se obrate”, kazala je Raičković.

Kako je stajala na osvijetljenom dijelu, oni su nju mogli bolje da vide.

“Jedan je počeo da mi dobacuje: „Ej, ej, ti si poznata odnekud“. Okrenula sam se i slegla ramenima odrično pokazujući da ne znam. Nastavio je: „A, jes’, baš si nam poznata…“ Onda sam čula priču: „Jes’ novinarka one“, uz epitet „smrdljive“, a nastavak nijesam čula”, ispričala je ona.

Onda je neko od njih pitao da li radi emisiju na ETV, na što je kazala da gostuje na toj televiziji.

“Uključio se Bećirović i rekao: „Radiš za narkokartel, ti si plaćenica za smrdljivu E TV“ i počeo da pljuje prema meni. „Ti si plaćenica“, ponavljao je. Rekla sam mu, persirajući ga, da mi se tako ne obraća, da nema potrebe da tako razgovara sa mnom. Na to mi je odgovorio: „Ma pričaću kako ja ‘oću, ti si obična klošarka, plaćenik njihov“. Potom je krenuo sa uvredama koje ne trpe papir, najgorim mogućim… psovao mi majku, govorio mi da se gubim, iako sam bila nekoliko metara od njih”, navela je Raičković.

Kazala je da je uslijedilo zalijetanje ka njoj, nastavak psovki, a razlog je bio što je Bećiroviću rekla da joj se ne obraća tako i da će ga ispoštovati zbog godina.

“To ga je, očito, pogodilo, pa je nastavio u istom maniru nakon čega sam ih upozorila da neću dozvoliti dalje uvrede i da ću pozvati policiju, što sam i uradila. Pozvala sam i rekla da me vrijeđaju, da mi prijeti grupa muškaraca ispred „Gurmana“, odnosno dvije osobe koje su mi se obraćale. To su bili Bećirović i ovaj Mijatović, za koje u tom trenutku nijesam bila sigurna niti ih prepoznala, već samo pretpostavljala”, navela je Raičković.

Istakla je da se u momentu kada je uzela telefon ka njoj zaletio Mijatović, uz psovke joj prijetio da će je slomiti ako mu ne da mobilni.

“Bećirović je nastavio da vrijeđa i rekao Mijatoviću da on sad nazove policiju i prijavi da sam ja njih napala. Pritom je sugerisao da mi snimi auto i tablice, te da će me naći”, kazala je ona.

Posvjedočila je da se približila pultu i pozvala sina da ga pita što da stave od priloga u hamburger, ali je grupa i tada nastavila da joj prijeti i vrijeđa je.

“Sin je u tih nekoliko sekundi čuo njihove prijetnje i, ispostavilo se, uputio ka „Gurmanu“. Ja mu nijesam ništa pominjala, da ne bih dijete uvlačila u problem. Ali je sam došao. Prije njega je stigao moj vjerenik, koji nije mogao da me dobije na telefon, jer sam prekidala vezu nekoliko puta, kako bih i njega poštedjela bilo kakve neprijatnosti. U jednom momentu sam se javila, ali je i on čuo viku, jer je grupa nastavljala u istom tonu”, navela je Raičković.

Prema njenim riječima, vjerenik je došao do nje, pitao je što se dogodilo, ali su onda i njega provocirali i vrijeđali, a kada je pitao u čemu je problem, počeli da se svađaju.

“Utoliko je došao moj sin, pitao me jesam li dobro i tražio da mu pokažem ko me je vrijeđao i maltretirao. To nijesam učinila, pokušavajući da ga smirim, ali je grupa nastavljala da dobacuje i provocira. Vukla sam sina za jaknu, bojeći se da ga ne povrijede, ali nijesam uspjela da ga zadržim. On je krenuo prema njima, pitao ko me je vrijeđao, oni su nastavili da ga provociraju, smijali se i pozivali da dođe. Nakon toga Mijatović ustaje i kreće da se unosi u lice mom sinu, koji ga je onda i udario. Pali su na pod, sin je sjeo na Mijatovića, udario ga, a ovaj je uzvraćao odozdo. Onda je mog sina neko sa strane udario u glavu. Pao je i ja sam ga vukla za jaknu da ga zaštitim i odvojim, pošto su ga udarali po glavi i tijelu dok je bio na podu. To je uradio Bećirović i drugi muškarac iz njegovog obezbjeđenja. Vrištala sam cijelo vrijeme, van sebe govoreći da mi ostave dijete”, ispričala je Raičković.

Za to vrijeme, prema njenim riječima, njen vjerenik je pokušavao da skloni drugu dvojicu kako joj ne bi udarali sina; uspio je da ga nekako izvuče, svi su izašli, sin se udaljio.

“Onda su napali mog vjerenika s leđa, počeli da ga udaraju, a ja sam uspjela da dođem do kola i sjednem u auto. I on se dočepao svojih kola. Vidio je da sam ja već u autu kojim sam došla do „Gurmana“, pa je krenuo kolima za mojim sinom, da vidi gdje je dijete pošlo. Računali su da ću ja odmah za njima, ali sam ja u tom momentu doživjela prekid totalni. Vidjela sam da su oni na sigurnom i od šoka ostala skamenjena za volanom”, ispričala je ona.

Tada je grupa napadača došla do mene, otvorili su vrata i Mijatović me stezao za vrat i govorio: „Reci kako se zove momak“.

“Nijesam htjela, a on je ponavljao da kažem, jer će ga, prijetio je, svakako naći, a ako ne progovorim, mene ubiti”, svjedočila je Raičković.

Uporedo, kako je opisala, dok je Mijatović držao za vrat, Bećirović je uhvatio za kosu i lupao joj glavu o vrata vozila.

“Samo sam rekla sebi, dobro je sve je završeno, dijete je na sigurnom, neka me dave, kad su oni uspjeli da se spasu. Bitno mi je da je dijete dobro”, priča ona.

„Pušti je, ubićeš je“

Prema njenim riječima, u tom momentu, došao je član grupe, valjda iz Bećirovićevog obezbjeđenja, onaj isti koji je ranije udarao sina, i valjda vidjeći što se događa rekao: „Pušti je, pušti je, ubićeš je“. Sklonio ih je od nje i rekao joj da bježi, govoreći da će se „sve srediti, da se ne pravi frka od svega“.

“Kad su me pustili, a ovaj mi sugerisao da se udaljim, Bećirović je uzeo nešto, udario u auto i slomio mi zadnje staklo. Uslijedilo je kukanje ovog jednog od njih: „Što napravismo“… “, rekla je Raičković.

Kazala je da se nakon svega udaljila sa mjesta i uputila direktno u policiju, a nakon toga pošla u Urgentni blok, gdje su joj konstatovali lakše tjelesne povrede, odnosno da ništa nije slomljeno.

Vidljive su joj povrede na vratu, od davljenja, podlivi, razderotina na glavi, kao i otok ruke.