Poduže dopisivanje započeo je Hodžić, koji sagovornika pita da li ima fotografiju Žutoga, na šta mu ovaj šalje sliku mete na kojoj je sa Milanom Vujotićem.

Članovi škaljarskog klana raspitivali su se svojevremeno za “novi” izgled kavčanina Radoja Živkovića zvanog Žuti, kako ne bi pogriješili kome “glavu da otkinu”, a tokom jedne od komunikacija o tom pitanju, sukobili su se sada pokojni Damir Hodžić i osoba koja je na Skaju pisala pod nadimkom Bili, pišu Vijesti.

Na kraju, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, Živković je bio dio grupe koja je preduhitrila suprotstavljenu kriminalnu organizaciju i učestvovala u ubistvu Hodžića, a kasnije i Mila Radulovića Kapetana, kojeg Baranin i Bili tokom rasprave veličaju i praktično pozivaju da posreduje u njihovoj raspravi.

“Ima li koja novija, ovo mu je stara”, navodi Hodžić koji je na Skaju pisao kao Kasap, i dobija negativan odgovor.

Nešto kasnije, Baranin mu javlja da je našao novu fotku i šalje mu je, što je, vidi se iz dopisivanja, iziritiralo Bilija...

“Evo ti da ga imaš”.

“Ne treba meni ova svinjska slika ništa... No je vrati tome koji ti je i poslao, nazad. Đe meni šaljes da imam, kaži mi, je li”...

Hodžić mu odgovara da će sliku obrisati tek ovaj “kad legne”, pa mu pojašnjava:

“Ma ja ti posla’ ako ti treba da znaš kako izgleda, ako ga budeš radio”...

“Nemoj slat’ meni ove svinje više”, odgovara Bili i kaže mu da će sve to proslijediti Generalu (Mile Radulović), sa kojim istovremeno piše...

Potom mu sugeriše da fotografiju pošalje Tripu i Ristu: Ako nam bude zatrebala, nek je sačuvaju... Dok ga ne do’vatimo, jbg”.

“Poslaću im brate, no vidim uvrijedi se ti što ti ga poslah, ja mislio treba ti, zato me pitaš jesam li našao”, dodaje Hodžić.

Ovaj odgovara da jeste ljut i ponovo traži objašnjenje zašto njemu šalje sliku.

“Ne znam što mi šalješ ovo smeće uopšte. Što će meni slike Žutoga glibavoga... Bilo koja. Kaži ti meni... Koji će mi ku*ac... Je li burazere?”, pita Bili.

Hodžić ga podsjeća da je ranije tog dana tražio Biliju fotografiju Živkovića, jer mu je trebala, i da mu je sagovornik poslao staru:

“Poslao si mi neku staru sliku i rekao nemaš, imala je neka novija i ja našao ovu noviju i ti me pitao prije jesam li je našao, i ja ti rekao jesam i poslao ti. Mislio da me pitaš to da bi je i ti imao, ako naleti neđe da ga radimo, da imamo sliku. Nisam je ni ja tebi tražio pošto je Žuti lijep i pošto ga volim, nego zato što nam je ubio on sve drugove. Pa sam ti tražio sliku da ga nađem, da mu o’kinem ovu glavu svinjsku, eto zato sam tražio sliku, a mislio sam da i tebi za isto to treba kad si me pitao jesam li našao”,

Bili kaže da Žuti nije lijep, ali da su tu sliku svi već imali. S tim se Hodžić ne slaže:

“Ok ja nisam imao nijednu od ovih, ni ja, ni General, ni niko od nas, pa sam tražio”.

“Jes, ubio nam je drugove! Nego mene pitaš za slike Žutoga, pa mi čudno malo”, dodaje Bili.

On potom savjetuje Hodžića da njihovu prepisku pošalje Fidelu (Generalu), kako bi procijenio o čemu se radi, opet navodeći da nije logično da on poznaje Živkovića - jer je čovjek iz Nikšića, a ne Kotora.

“Pa dobro brate, pitao sam te, mislio sam da imaš jer je neprijatelj... Da znamo koga treba da jurimo”, konstatuje ...

“Reko’ da me zajebavaš onako, pa da pišeš Fidelu bolje, ali vidim da si ozbiljan”...

Baranin mu odgovara da mu to ne pada na pamet: “Ja se ne zajebavam brate s tobom, ja tebe poštujem to valjda znaš, nemam ja slobodu s tobom da se zajebavam, prvo zato što si stariji od mene 20 godina... A zna General sve, ne sjekiraj se, ja ništa ne uradim i ne napišemm a da on ne zna”...

Sagovornik mu odgovara da razlika u godinama nema veze i da se “danas svi sprdaju sa svakim”...

“E pa brate, mene si loše procijenio... Ja se ne sprdam ni sa kim... A ako misliš da te ja ne poštujem i da se sprdam na bilo koji način s tobom, bolje onda da se i ne čujemo”:

“Vidi brate, Kožara nema našeg, a Fidel je tu...Jer ima podgrupa nekih kojima ćemo na rep da stanemo veoma brzo!”, navodi Bili.

“Ma brate treba da znaš da ja sve radim isključivo u konsultaciji sa Fidelom, a ti ako misliš da nije tako, samo uzmeš proslijediš njemu ove poruke i odma’ to provjeriš, ja ne znam ko su grupe i podgrupe, ja sam samo sa Fidelom i ni sa kim više i kako on kaže tako radim... Znam ja sve brate, nisam ja glup, ali ja nemam slobodu da se sprdam sa tobom, ja tebe znam kao Alanovog druga i tako te i poštujem... Ne interesuju mene ni Džon, ni Trkač, ni niko, ja samo Generala gledam i samo njega slušam.. A ostale sve poštujem”, navodi Hodžić u poruci koju je poslao 1. septembra 2020. godine, prenose Vijesti.

Škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu.

Visokopozicionirani član tog klana Mile Radulović (Kapetan/General) tog dana je otet, a likvidiran je nakon dvomjesečnog, monstruoznog zlostavljanja i iznuđivanja informacija o škaljarcima.

Radulovićevo tijelo su, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, spalili na Lovćenu.

To su, u decembru 2020. godine, učinili Novljanin Vladimir Vučković koji je odnio na Lovćen automobilske gume i ćumur, pa skupa sa Milošem Radonjićem pripremio lomaču na kojoj su, nakon likvidacije, spalili škaljarca Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Prema spisima SDT-a, pripadnici kavačkog klana su 21. decembra 2020. godine škaljarca ugušili električnim produžnim kablom, a potom njegovo tijelo odnijeli na Lovćen i spalili na lomači.

SDT direktnim izvršiocima ubistva označava Petra Đurovića i Radonjića koji je u bjekstvu, a tvrde da su njegovo tijelo spalili Miloš Radonjić i Vladimir Vučković. Da tijelo spale na lomači Slobodana Kašćelana savjetovao je Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović.

Tužioci tvrde da su članovi Zvicerove kriminalne organizacije postali Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljutiović, Borko Bešović i Bojan Bešović.