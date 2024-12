Bivši direktor Aerodroma Crne Gore (ACG) Danilo Orlandić svjedočio na suđenju protiv Kneževića i ostalih optuženih

Izvor: ATLAS GRUPA

Bivši direktor Aerodroma Crne Gore (ACG) Danilo Orlandić saopštio je juče da se protivio produžavanju ugovora o depozitu sa Atlas bankom, nakon što je, između ostalog, iz medija i razgovora sa prijateljima iz tog sekotra, zaključio da banka Duška Kneževića ne stoji baš najbolje, prenose Vijesti.

To je rekao svjedočeći u nastavku suđenja u predmetu Aerodromi, u kojem Specijalno tužilaštvo tereti Kneževića, bivšeg direktora banke Marka Nikolića i nekadašnju zamjenicu izvršnog direkora Dijanu Zečević da su državno preduzeće oštetili za tri miliona eura, jer im nisu vratili depozit ni nakon što je istekao rok oročenja.

Orlandić je pojasnio da je aneks ugovora sa Atlas bankom u tu državnu kompaniju stigao 8. avgusta 2018. godine...

“U medijima se pojavila priča o problemima u Atlas banci... Nisam odmah donio odluku, nego sam razmišljao, jer sam vidio da su ACG ranije prihodovali od kamata, ali sam nakon 15 dana donio odluku da se sredstva ne oroče”, izjavio je on juče pred sudom.

Objasnio je da je razmišljao kako da se postavi u toj situaciji, jer su, kako tvrdi, imali korist od kamate, ali da im je novac prevashodno bio potreban zbog gradnje terminala na tivatskom aerodromu.

“Možda bi sredstva i reoročili da nije bilo investicija u Tivtu”, kazao je svjedok juče na suđenju.

Obrazložio je da im je na račun, uprkos tome što nisu potpisali aneks ugovora, stigla kamata koju je uplatila Atlas banka, ali tvrdi da su taj novac ekspresno vratili, pišu Vijesti.

“Time smo iskazali da ne želimo reoročavanje”, rekao je Orlandić.

Advokati odbrane su pitali Orlandića da li je znao da je Atlas banka u decembru 2018. godine uvela privremenu upravu, u cilju zaštite interesa deponenata i sprečavanja daljeg pogoršanja finansijske situacije u toj ustanovi, na šta je bivši direktor ACG kazao da u tom trenutku nije znao gdje se nalaze sredstva, odnosno na čijem računu.

“Pretpostavljam da se nalaze na računu Atlas banke, zbog toga smo ih i tražili. Da su sredstva bila na našem računu, mi bi ih trošili. Ne mogu se sjetiti da li je u momentu uvođenja privremene uprave došlo do prebacanja sredstava na račun ACG. Prebacanje sredstava nije bilo od značaja jer nismo mogli da koristimo taj novac. Potpisao sam dokument kojim je traženo da se sredstva prebace na transakcioni račun ACG. Ne sjećam se da li smo od privremene uprave tražili tri miliona eura, pretpostavljam da jesmo, niti se sjećam da li sam nakon uvođenja te uprave kontaktirao sa bilo kim, prinudnim ili stečajnim upravnikom Atlas banke”, naveo je Orlandić.

Optuženi Knežević ranije je više puta ponovio da nema govora o nezakonitim radnjama, nazivajući pljačkom vijeka oduzimanje tri miliona eura sa transakcionog računa Aerodroma Crne Gore u Atlas banci, tokom stečajnog postupka.

Advokati odbrane više puta su tokom jučerašnjeg suđenja, pitali bivšeg direktora Aerodroma zbog čega nije pokrenuo parnični postupak i na taj način vratio novac tom državnom preduzeću, već se odlučio na podnošenje krivične prijave.

“Nismo podnijeli tužbu u parničnom postupku, jer smo smatrali da je krivična prijava mjera za to. Po mom mišljenju to je bila klasična zloupotreba položaja i zašto bih čekao tužbu, kad mogu da podnesem krivičnu prijavu”, rekao je on.

Dodao je da se na taj potez odlučio jer bi u suprotnom on bio odgovoran za taj novac.

Na dodatna pitanja zbog čega je od avgusta 2018. godine čekao do aprila 2019. godine sa podnošenjem krivične prijave, on je rekao da u tom periodu u Crnoj Gori nisu mogli naći advokata koji bi se suprotstavio tada moćnom Dušku Kneževiću, pišu Vijesti.

Knežević je konstatovao da je bivša vlast i na taj način vršila pritisak na njega, dok su advokati odbrane konstatovali da je motiv podnošenja prijave bio totalni udar na tog bankara, protiv kojeg je SDT u tom periodu pokrenuo više krivičnih postupaka.

U jednom dijelu suđenja, Orlandić je konstatovao da svoje pare nisu mogli da koriste, što je odbrana negirala, rekavši da su to mogli da učine, ali “pod određenim okolnostima”...

“Svjedočenje Orlandića je bilo neutemeljeno, bez ikakvih činjenica, govorio je da ne zna ili nije bio stručan za funkciju koju je obavljao... Sve ovo je smišljena konstrukcija SDT-a, sa Lidijom Vukčević i Milivojem katnićem na čelu”, rekao je juče Knežević.