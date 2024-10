Suđenje okrivljenom Dušku Kneževiću, optuženom u predmetima "Kaspija 1" i "Kaspija 2", počelo je danas u Višem sudu u Podgorici, kojem sudi sudija Amir Đokaj.

Izvor: ATLAS GRUPA

U predmetima "Kaspija 1" i" Kaspija 2", optuženi su Duško Knežević i Đorđe M. Đurđić, koji je još ranije zaključio sporazum o priznanju krivice.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva Kneževiću se stavlja na teret da je počinio krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja i pranje novca, sve u vezi prodaje hotela "Princess" u Baru.

Okrivljeni Duško Knežević dao je detaljnu odbranu.

"Ne priznajem krivična djela. Sve sam radio zakonito. Htio bih da ponovim. Ovo je politički progon od DPS-a i Mila Đukanovića i njegove kriminalne hobotnice. Ovu hajku protiv mene je vodio Milivoje Katnić. Ne vjerujem ni sudu ni tužilaštvu, jer su, na žalost, produžena ruka kriminalne hobotnice. Držite me u pritvoru i prikazujete kao teškog kriminalca, a sve sam radio da dovedem najveće investitore. Radio sam i na učlanjenju Crne Gore u evroatlantske integracije. Imao sam dobar odnos sa DPS-om, nemam što da krijem. Došlo je do nesporazuma i nakon što smo se ja i Milo Đukanović posvađali u vezi 'ničije kuće'. Tako je počeo linč protiv mene preko tabloidnih listova. Otišao sam kod Mila Đukanovića i razgovarao o tome. Rekao je što se uzbuđuješ. Prvi sam došao na udar na naslovnim stranama, zatim Sveto Marović, pa onda Ranko Krivokapić", počeo je svoju odbranu Knežević.

Potom je opisao susret sa glavim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem na prijemu u američkoj Ambasadi u Podgorici.

Dogovorili su da se sastanu i službeno raugovaraju u kancelariji kod Katnića.

"Milivoje Katnić mi je rekao: 'U Vašoj banci se rade se čudne stvari. Neki ljudi rade pranje novca. Rekao je da je to novac koji dolazi iz Rusije. Hoće da utiču na izbore u Crnoj Gori'. Rekao sam da je to nemoguće. Tražio je da pristanem na optužbu da vozači u banci 'peru novac' mijenjajući dolare za eure i to za potrebe Demokratskog fronta (DF). Ukoliko pristanem, on će da povuče sve učestalije kontrole poslovanja 'Atlas grupe'. Nisam pristao. Kako bih mogao da optužim lažno vozače koji rade za platu od 500 eura. Ubrzo nakon tog razgovora otišao sam u bolnicu na operaciju i vozači su uhapšeni. To je bila vijest u medijima kao da su Al Kaida", ispričao je Knežević.

Nakon tog uvodnog dijela, izjasnio se o navodima optužnice u vezi prodaje hotela "Princess", te o kontaktima sa biznismenima koji su ga odveli u Azerbejdžan i Dubai.

Potom je pomenuo i ulogu Mila Đukanovića i Brana Gvozdenovića u svemu tome.

"Kontaktirao me 2012./2013. godine Esad Puškar iz Bosne i Hercegovine. Upoznao sam ga tokom rata 90-tih godina. Pitao me da li pristajem da mi ugovori sastanak sa Ismailom Hajdarevim, ministrom za vanredne situacije u Vladi Azerbejdžana da razgovaramo u vezi nekih investicija u Crnoj Gori. Kazao je da bi ministru mnogo značio suret sa mnom. Naveo je da bi ministar poslao iz Azerbejdžana privatni avion za mene u Podgoricu. Sve je bilo kao na filmu. Doletio je privatni avion i otišao sam u Baku. Tamo sam bio lijepo dočekan. Ministar mi je pokazao svoje bogastvo. Pokazivao mi je ljetovališta. Raspitivao sam se i shvatio da je čitavo bogastvo Azerbejdžana podijeljeno na dvije porodice koje sve kontrolištu. Jednu grupu predvodi žena Ilhama Alijeva, predsjednika Azerbejdžana, i ona je investirala novac u 'Porto Novi'. Druga grupa je Vilan grupa. Ministar mi je rekao da hoće da kupe hotel u Crnoj Gori i investiraju novac", istakao je Knežević.

On je dodao da su započeli priču o hotelu "Princess" u Baru.

"Rekao sam ministru da imam problem jer je hotel 'Princess' opterećen hipotekom od 'Hipo alpe banke' u Beču. Dogovorili smo se da dobijem 15 miliona eura od Gilan grupe, i to od 'Kaspia properties' i tako očistim onih 12 miliona eura koji su pod hipotekom. Rekli su mi da neće direktno da plaćaju, jer su imali aferu jer ih povezuju sa ubistvom novinarke na Kipru. Potom su me odveli u trezor banke, gdje sam vidio palete novca u kešu. Rekli su da hoće da investiraju u 'Jadranski sajam', bolnicu 'Meljine', 'Mimozu'. Rekli su da ne žele direktno da kupe hotel 'Princess', već preko 'Kaspje', jer ih optužuju za veći broj nelegalnih poslova i povezuju ih sa ubistvom novinarke na Kipru. Rekli su da personalno dobijem kredit od 15 miliona eura jer imam taks rezidens u Dubaiju do kraja 2018. godine i da ne plaćam porez i da to iskoristim za skidanje hipoteke, a kasnije da hotel 'Princess” prebacim na 'Kaspiu'. Ja sam to prihvatio i mi smo ušli u taj proces formiranja novog pravnog lica. Izvršili su isplatu od osam miliona eura u kešu... Rekli su da će im trebati garancije za hotel 'Princess', da će biti prenijeta nakon skidanja hipoteke. Prihvatili su draft garancije. Predložio sam da odmah uzmu hotel 'Princess', a u momentu skidanja hipoteke da se upišu u CRPS (Centralni registra Privrednog suda)", naveo je Knežević.

Poručio je da je onda stupio u kontakt sa Milom Đukanovićem i Branom Gvozdenovićem.

"Od tog momenta počinje moj pakao od života. Milo je uzeo Esada Puškara da mu bude prevodilac i savjetovao je da mu ne treba hotel 'Princess' jer je Bar lučki grad. Imam fotografije sa tih posjeta Gvozdenovića i Roćena u Kabali u Azerbejdžanu. Potpuno su me isključili iz kontakta sa Gilan grupom. Esadu Puškaru sam isplatio 200.000 dolara zato što je doveo investitore u Crnu Goru", izjavio je u odbrani Duško Knežević.

On je kazao da mu je Hajdarev rekao da je dao 800.000 eura Milu Đukanoviću.

"Taj novac je Vlatko Rašović odnio i predao ga Vuksanoviću iz obezbjeđenja Mila Đukanovića. U 'plavoj svesci' je navedeno da je dato 800.000 eura Đukanoviću. To je iscijepano. A Milivoje Katnić je mahao na televiziji sa tom 'plavom sveskom'. Zbog toga su sve nebuloze što piše u optužnici. Katnić je rekao da je bilo pranje novca dvije milijarde eura. Živimo između dva najveća narko klana u Crnoj Gori", izjavio je Knežević.

Odgovarajući na pitanja svojih branilaca advokatice Andrijane Razić i advokata Dražena Medojevića, okrivljeni Duško Knežević je kazao da je ovo bila organizovano od strane Žugića, Prve banke, predsjednika Privrednog suda, advokata Zorana Milića, Esada Puškara…

"Rekao sam Migu Stijepoviću da ukoliko ne prestane hajka na mene, da ću krenuti u totalni rat protiv DPS-a. Pokazao sam mu snimak koverte. Rekao mi je da on ne može Milu ništa da kaže jer je on opasan čovjek", naveo je u odbrani Knežević.

U optužnici se navodi da je Knežević 20. maja 2015. sa umišljajem nagovorio Đurđića, glavnog izvršnog direktora "Atlas banke" AD Podgorica, da potpiše garanciju i ovjeri službenim pečatom garanciju za "Kaspia Properties Holdings Limited" iz Dubaija, na 12,5 miliona eura.

Navedeno je da je nalogodavac Knežević, a da je korisnik "Kaspia Properti", kojom se garantuje da će "Atlas banka" ovoj kompaniji platiti najviše do ovog iznosa od 12,5 miliona eura, na ime kupovine hotela "Princes".

Apelacioni sud je donio presudu da je "Atlas banka" dužna da kao davalac garancije za novac koji je Knežević uzeo, da isplati kompletan iznos plus zatezne kamate.

Sud je utvrdio da je Duško Knežević po kupoprodajnom ugovoru od 14. januara 2014. godine primio iznos od 12,5 miliona eura, od čega osam miliona eura shodno potpisanoj potvrdi o primljenom novcu i carinskoj deklaraciji od 14. 1. 2014, kao i prenosom sa računa iznosa dva miliona eura 5. marta 2014. sa svrhom uplate akcija hotela "Princes" i iznos od dva i po miliona 11. marta sa svrhom uplate druge rate za kupovinu akcija hotela "Princes", navedeno je u presudi.

U predmetu "Kaspija 2" između ostalog se navodi da je u periodu od septembra 2014. godine do decembra 2015. godine, u Podgorici, vršio prenos novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, na način što je prethodno u namjeri da sebi i drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dana 14.01.2014. godine, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i naveo odgovorna lica pravnog lica "Kaspia Property Holding Limited" iz Dubaija, da sa istim kao prodavcem zaključe kupoprodajni ugovor kojim se prodaju akcije pravnog lica Atlas Hotels Group AD, u čijem vlasništvu je hotel "Princess“, za iznos od 15.000.000 eura, lažno prikazujući da će nakon isplate kupoprodajne cijene akcija kupcu predati u posjed hotel "Princess“ predajući im kao sredstvo obezbjeđenja garanciju Atlas banke AD Podgorica br. AB-1301/14 od 13.01.2014. godine, za koju je znao da se neće realizovati, a čiji rok važenja je u više navrata produžavan.

Kupac "Kaspia Property Holding Limited“ iz Dubaija po osnovu navedenog kupoprodajnog ugovora uplatio dio kupoprodajne cijene u korist računa okrivljenog Kneževića kod Mashreq banke, Dubai UAE i to 5.3.2014. godine iznos od 2.000.000 eura i dana 11.3.2014. godine iznos od 2.400.000 eura. Od kojeg novčanog iznosa je okr. Knežević Duško u više navrata sa navedenog računa prenio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.275.000 eura na svoj račun kod Atlas banke AD Podgorica, da bi zatim navedeni novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti dalje stavljao u legalne tokove.