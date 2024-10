“Optuženi Duško Knežević umjesto da se stidi, nastavlja sa iznošenjem patoloških lažovčina”, rekao je Stijepović i dodao da tako može da se ponaša monstruozan čovjek.

Izvor: ATLAS GRUPA

Bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović, negirao je juče u Višem sudu navode optužnice prema kojoj se tereti za pranje novca i konstatovao da Duško Knežević nastavlja da iznosi patološke laži.

Njegovim saslušanjem pred Specijalnim vijećem kojim je predsjedavao sudija Nenad Vujanović, nastavljeno je suđenje u predmetu “Koverta”, pišu Vijesti.

“Optuženi Duško Knežević umjesto da se stidi, nastavlja sa iznošenjem patoloških lažovčina”, rekao je Stijepović i dodao da tako može da se ponaša monstruozan čovjek.

Sudija Vujanović je opomenuo optuženog Duška Kneževića da ne ometa disciplinu sudskog postupka i da ne upada u riječ Stijepoviću.

“Negiram navode optužnice i krivicu. Ovaj predmet je u ozbiljnoj mjeri u medijima zloupotrijebljen na moju štetu. Iz tog razloga ću da odgovaram samo na pitanja mog advokata”, kazao je Stijepović.

On je potom detaljno govorio o novcu koji mu je 2016. godine dao Duško Knežević, za, kako je kazao, potrebe izborne kampanje Demokratske partije socijalista (DPS).

Naveo je da su to shvatili kao donaciju, a da je, kako sada vidi, Knežević to doživio kao biznis, kao šansu da pokuša da pridobije naklonost tadašnje vlasti.

“Da vam bliže objasnim vezano za događaj iz 2016, tada su bili izbori i opozicija je htjela da preuzme vlast i imala je logističku podršku. Aktivisti naše partije su me upozorili da je kampanja već krenula. Očekivali su od mene da obezbijedim novčana sredstva za režije, flajere, prevoz, reklame, propagandni materijal. Ja sam na to odgovorio da ne mogu da obezbijedim sredstva”, pojasnio je Stijepović, prenose Vijesti.

Dodao je da mu je jednog dana, početkom oktobra te godine, aktivista Branislav Bato Vukićević rekao da je bio sa Duškom Kneževićem na ručku i da su razgovarali, s obzirom na to da zna da podržava interese te partije, da pomogne u kampanji donacijom sredstava.

Naveo da mu je Duško Knežević rekao da treba jedan momak da mu doda neku dokumentaciju.

“Dodao mi je, da kažem, fasciklu - kovertu. Otvorio sam je u kancelariji i vidio da se radi o apoenima od 200 dolara. To sam povezao sa donacijom. Zatim sam pozvao Bata Vukićevića i pokazao sam mu novac. On je rekao da treba u domaćoj valuti, da tražim da Knežević to konvertuje jer on ima banke, a izbori se bliže i aktivisti nemaju vremena za to... Poštovano vijeće, Duško Knežević me je zatim zvao da dođem kod njega kući. Ja nisam ni znao da ima kuću u Podgorici. Ja sam nažalost krenuo prema njegovoj kući. Ušao u kuću čovjeka kojeg poznajem skoro pola vijeka, kojeg sam smatrao prijateljem. Međutim, on me pozicionirao na kameru, gdje da sjednem i pokazao kakav je čovjek, nemoralan, beskrupulozan”, istakao je Stijepović.

Dodao je da je Knežević to uradio kako bi njega zloupotrijebio u unaprijed izgubljenim ratovima.

Kazao je da nije znao da ga Knežević nezakonito snima i da je kovertu s novcem odnio u štab DPS-a, pojašnjavajući da je “štab odlučio” da novac podijeli aktivistima za potrebe kampanje i to od 1.000 do 5.000 eura u zavisnosti od veličine izbornog mjesta.

“Ja sam vjerovao da je to iskrena donacija Kneževića za svoj zavičaj. Sad vidim da je na to gledao kao biznis. Pokušao je da preko te donacije dobije naklonost tadašnje vlasti. Nisam znao ni pretpostavljao da novac može biti iz kriminalnih aktivnosti, Knežević je tada važio za jednog od najvećih biznismena u Crnoj Gori i šire”, istakao je Stijepović.

Potom je reagovao optuženi Duško Knežević: “Sve je neistina što je rekao. Novac je trebao da da Milu Đukanoviću, 200.000 dolara je dogovoreno. Stijepović je bio čovjek za ‘prljave poslove’”.

On je rekao i dodao da se sve vidi na objavljenom snimku, pa i to da Stijepović ima strah od Mila Đukanovića.

Stijepović je to demantovao.

“Nije istina. Čuje se da sam rekao da imam tremu pred govor koji treba da održim na izbornoj konvenciji, pred nekoliko hiljada ljudi. Imam tremu i danas ovdje. Ovo može uraditi samo monstruozan čovjek”.