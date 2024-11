Oni se sumnjiče da su počinili krivična djela - zloupotreba službenog položaja, kojima je "ostvarena protivpravna imovinska korist jednom od osumnjičenih lica u iznosu od najmanje 40.000 eura", a na štetu budžeta Glavnog grada, odnosno „Sportskih objekata".

Policija je podnijela krivične prijave protiv bivšeg izvršnog direktora podgoričkog gradskog preduzeća "Sportski objekti" V.M. (66), bivšeg predsjednika Odbora direktora tog preduzeća V.L. (62) i bivših članova borda V.Š. (52), B.V. (45), A.M. (41) i J.Đ.J. (39).

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, protiv njih su danas Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili krivična djela - zloupotreba službenog položaja.

"U postupku do podnošenja krivične prijave policija je došla do sumnje da je V.M. krivično djelo izvršio na način što je u svojstvu izvršnog direktora privrednog društva 'Sportski objekti' d.o.o. Podgorica, iskorišćavanjem svog službenog položaj, sačinio i Odboru direktora društva predložio na usvajanje sporni Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, kojim je favorizovao sebe, a istovremeno prikrio činjenicu da je već jednom kao bivši direktor JU 'Dječiji savez' Podgorica, ostvario kupovinu stana pod povoljnijim uslovima površine 85 m2 tokom 2000. godine, dok su osumnjičeni V.L., kao predsjednik Odbora direktora 'Sportski objekti' d.o.o., i osumnjičeni članovi Odbora direktora V.Š., B.V., A.M. i J.Đ.J., kako se sumnja, izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret na način što su, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja, izmijenili Pravilnik i donijeli Odluku broj 4365/20 od 29.5.2020. godine o dodjeli kupovine stana pod povoljnijim uslovima prijavljenom V.M., iako je to bilo u isključivoj nadležnosti Komisije za rješavanje stambenih potreba, kako je to definisano skupštinskom Odlukom Glavnog grada Podgorica od 11.4.2019. godine, a sve u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi prijavljenom V.M. u iznosu od najmanje 40.000 eura, a na štetu budžeta Glavnog grada Podgorica, odnosno 'Sportski objekti' d.o.o. Podgorica", saopštila je Uprava policije.