Nikšićka policija uhapsila je sugrađane P. K. (45) i I. B.(20), koji se sumnjiče za više krađa, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopšenju, P. K. je uhapšen zbog sumnje da je ukrao novac u iznosu od 200 eura, određena količina alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i prehrambenih proizvoda.

On je sproveden je u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

I. B. se sumnjiči da je ukrao dva automobila na području Nikšića i Tivta "VW Golf III" i "VW Caddy".

"Preduzimajući zajedničke kriminalističke mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti predmetnih događaja, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić i Odjeljenja bezbjednosti Tivat su nakon prikupljenih obavještenja došli do saznanja da je lice I.B.(20), iz Nikšića, zajedno sa još dva maloljetna lica, otuđilo navedena vozila, nakon čega je vozilo „VW Golf III“ prevezao do Tivta, a vozilo „VW Caddy“ do Nikšića", navodi se u saopštenju.

"O predmetnim događajima obaviješten je dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću po čijem je nalogu I.B. lišen slobode i protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa. Pomenuta vozila su pronađena i vraćena vlasnicima", zaklljučuje se.