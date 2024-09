Svi se slažu da je ovo najopasnija željeznička stanica u Evropi.

Malo ljudi ima nešto lijepo da kaže o Briselskoj željezničkoj stanici Midi u glavnom gradu Belgije. Ni putnici ni zaposleni u prodavnicama koje se tamo nalaze, kao ni vlasnici tih prodavnica i drugih firmi koje tamo imaju svoje prostorije. Iako njime patrolira priličan broj policajaca, čini se da se broj nasilnih zločina ne smanjuje. U avgustu je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba povrijeđena. U junu su dvije osobe poginule u pucnjavi u obližnjem kafiću. Jedna osoba je izbodena u stanici u aprilu. Briselski Midi često je poprište krađa, tuča bandi i raznih eskapada pod uticajem droge. Gradonačelnik Brisela Filip Klouz rekao je za Politiko da je situacija na pomenutoj stanici dramatična. "To je najveći problem u Belgiji i svi tvrde da nisu odgovorni za to", dodao je Klouz.