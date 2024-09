Baranin P.K je u utorak 10.septembra, kako se navodi u izjavi koju je dao policiji, u podne imao zakazano suđenje u svojstvu svjedoka povodom tog slučaja. Došao je na ročište, ali je ono bilo otkazano iz razloga jer se nije pojavio jedan od učesnika suđenja.

“Kada sam izašao iz zgrade suda oko 12.10 časova lice M.Ć. kada sam silazio niz stepenice mi je rekao “Ti si sledeći”. Ja sam nastavio kretanje prema vozilu koje se nalazilo iz zgrade Osnovnog državnog tužilaštva kojom prilikom sam primijetio da me M.Ć. prati i drži nož u ruci. Dolazim do vozila koje je bilo parkirano iza zgrade suda naspram Centra za socijalni rad, M.Ć kreće u pravcu mene, ja se okrećem i vidim da zamahuje nožem u pravcu mog stomaka. Da me ne bi povrijedio pružam ruku, pa mi M.Ć. nožem nanosi povrede u predjelu desne ruke”, tvrdi P.K, kako prenosi CdM.