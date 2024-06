Osumnjičeni se sa dvojicom obračunao, a nakon toga je, prema navodima iz istrage, nasrnuo nožem na njih nanoseći im povrede.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Odlukom Apelacionog suda, Podgoričanin D. I. ostaće u pritvoru zbog sumnje da je pokušao da ubije braću M.Đ. i M.Đ. Incident zbog kojeg se Podgoričanin sumnjiči za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju dogodio se krajem januara u naselju Stari aerodrom u Podgorici.

Osumnjičeni se sa dvojicom braće fizički obračunao, a nakon toga je, prema navodima iz istrage, nasrnuo nožem na njih nanoseći im povrede. Ranjavanje se dogodilo pred službenicima policije, prenosi RTCG.

Prema navodima iz spisa predmeta, D.I. je u Ulici Avda Međedovića u Podgorici pokušao da ubije dvojicu mladića. Jednom od njih zadao je tri udaraca nožem, a drugog je ubo jednom. Obojici je nanio lake tjelesne povrede. Iz službene zabilješke policijskih službenika M.N. i E.F. proizilazi da je kritičnom prilikom okrivljeni u ruci držao nož, a oni su mu izdali naređenje da ga odbaci od sebe. On se oglušio o naređenje i pravio pokrete rukom u kojoj je držao nož u pravcu oštećenih, nanoseći im povrede.

"Iz označene službene zabilješke dalje proizlazi da su službenici Uprave policije, a kod činjenice da se D.I. oglušio na više izdatih naredbi da prestane sa napadom, u odnosu na njega primijenili sprej sa nadražujućim dejstvom, nakon čega se on udaljio nekoliko koraka unazad sa nožem u ruci, kada mu je iznova izdato naređenje da nož odbaci od sebe, što je i učinio", piše u rješenju Apelacionog suda kojim je osumnjičenom produžen pritvor.

Jedan od ranjenih mladića ispričao je da je spornog dana oko 11 časova prije podne sa bratom M.Đ. i drugovima P.M. i J. P. bio u lokalu na Starom aerodromu, gdje je ostao do zatvaranja objekta, te da je bio prilično pijan. U ponoć, kada se lokal zatvorio, sa bratom i drugovima krenuo je prema parkingu gdje je bilo parkirano vozilo jednog od njih. Po izlasku iz lokala prošli su pored objekta u kojem je primijetio nekoliko momaka, možda četvoricu ili petoricu. Tada je došlo do verbalnog sukoba, ali, kako je rekao, budući da je bio pijan, ne sjeća se šta su pričali. Istakao je da pamti da je tu bila policija, koja im je rekla da se raziđu, pa su nastavili u pravcu parkinga. Tvrdi da je i na tom parkingu bila policija, te da je odjednom počela tuča s momcima iz lokala. Kazao je da ne zna kako se druga grupa mladića pojavila na mjestu incidenta. Nije umio da objasni ko je koga u toj tuči prvi napao. Zna da su u tuči učestvovali on i brat, a sa druge strane tri ili četiri momka. Ranjeni mladić tvrdi da uopšte nije osjetio da je u tuči uboden, niti je bilo kome od učesnika tuče u rukama vidio nož. Osjetio je da krvari u predjelu lijevog ramena, pri čemu je krvarenje bilo obilno. Nije osjetio ni povredu u predjelu desne slabine. Tuča je kratko trajala. Ukazao je da je od samog započinjanja tuče na licu mjesta bila prisutna policija.

U pomoć pritekli momci s kojima su se tukli, prenosi RTCG.

Ranjeni mladić ispričao je da ni on ni brat kritične prilike pri sebi nisu imali nož, a nije vidio ni da je suprotstavljena grupa momaka u rukama držala boce, noževe ili bilo kakvo drugo slično sredstvo. Kazao je i da su mu dvojica momaka s kojima su se tukli pritekla u pomoć. I drugi ranjeni brat dao je maltene istu izjavu. Ispričao je da je bio sa bratom i prijateljima u lokalu i da su bili u alkoholisanom stanju. Do čarke sa drugom grupom došlo je po izlasku iz lokala, ali se ne sjeća detalja. Zna samo da su ga policajci koji su prisustvovali čitavom incidentu isprskali biber sprejom po očima. Kazao je da nije ni znao da je povrijeđen dok nije izašao iz lokala.