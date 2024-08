Iz prepiski preko nekada zaštićene telefonske aplikacije proizilazi da je u novembru 2020. godine ubio najmanje četiri divojarca.

Izvor: printscreen beraneonline.me

Prije četiri godine pritvoreni bezbjednjak Petar Lazović tražio je od dvojice pripadnika narko kartela iz Pljevalja da “skrenu pažnju” direktoru tamošnje ekološke nevladine organizacije - da ne otkriva detalje o ubijanju zaštićene divljači i krivolovu u kom je on učestvovao. Osim toga, insistirao je na tome da saznaju ko, navodno, podstiče aktivistu na njegove postupke.

Iz prepiski preko Skaj aplikacije proizilazi da je to činio u pauzama dogovaranja šverca kokaina sa pripadnicima zločinačkog kavačkog klana, dostavljanja tajnih informacija o policijskim istragama kavčanima i podučavanja kako da se najlakše riješe škaljaraca.

Istovremeno, on se glavnom čovjeku tog klana Radoju Zviceru i njegovom bliskom saradniku, policajcu Ljubu Miloviću, hvalio da na padinama crnogorskih planina ubija zaštićenu divljač - srne i divojarce.

Iz prepiski preko nekada zaštićene telefonske aplikacije proizilazi da je u novembru 2020. godine ubio najmanje četiri divojarca.

Srne i divokoze su zakonom zaštićena divljač, a Krivičnim zakonom predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora za onoga ko ubija ili povređuje životinje koje pripadaju posebno zaštićenim životinjskim vrstama.

Zakonom o divljači i lovstvu propisano je da je ta vrsta divljači zaštićena trajnom zabranom lova.

Uprkos tome, ali i činjenici da su crnogorski istražni organi još u ljeto 2021. godine od partnera iz Europola dobili komunikaciju u kojoj se pritvoreni policajac hvali ubistvom srne, javnosti do sada nije poznato da je Lazović procesuiran i za to krivično djelo.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima nijesu juče odgovorili na pitanja Vijesti da li su protiv Lazovića formirali predmet nakon što je objavljena prepiska kojom se taj nekadašnji policajac hvali da je ubijao zašićenu divljač.

Iako ime onog na kog Pljevljaci treba da utiče nije jasno naznačeno, iz komunikacije i linkova koje tadašnji policajac Lazović šalje, proizilazi da se te prepiske odnose na Milorada Mitrovića, direktora NVO Ekološko društvo Breznica.

Mitrović je juče Vijestima kazao da ga niko nije zvao tim povodom, a da bi im bilo uzaludno i da su to činili.

O uticaju na direktora NVO dopisivao se nakon što je, prethodno, sa Pljevljacima dogovarao kako da “unište škaljarce” i tim povodom odlazio u njihov rodni grad na dogovore, jer, kako pišu, nemaju puno vremena.

Nakon što je pitao za ekološkog aktivistu iz Pljevalja, sagovornik mu odgovara da ga zna njegov drug, a potom i poručuje:

“Ništa, koliko je sutra šaljem druga kod njega da mu skrene pažnju. I da pita ko ga nagovara. Mada, on je direktor nevladine organiz za ekologiju, moguće da niko ne nagovara”, šalje Lazoviću osoba koja je koristila pin Q02NVX.

“Sumnjam da je jedan naš bivši drug i kolega, ološ jedna glibava koja je često u PV. Mislim da ga ovaj nagovara, nije nama prvi put tamo da lovimo”, odgovara mu tadašnji policajac.

Dobija obećanje da će ekipa iz Pljevalja sve stopirati:

“Sve ćemo ga pitati brate. Stopirati da što ne objavljuje. Sad smo ga zvali, na selo je. Sutra dolazi i javljam ti sve”, stiže Lazoviću poruka, na šta se on zahvaljuje.

Dan kasnije dobija nove poruku - “Zdravo brate, povući će ovaj prijavu”, ali Lazović uz zahvalnost pita i “Šta kaže, ko ga je zvao, ko ga je nagovarao to”...

“Nisam to pitao, pitaću. Uglavnom neće ništa pisati. Javicu ti to posle, ovaj naš je išao sa njim da se gleda”...

Istog dana stiže mu poruka i od još jednog Pljevljaka, takođe uključenog u “smirivanje” ekološkog aktiviste.

Taj sagovornik, sa pina 1H9EIW Lazovića obavještava da su mu “malopre rekli” da ne piše za lov...

Direktor NVO Ekološko društvo Breznica, Milorad Mitrović, u drugoj polovini avgusta 2020. godine pozvao je tadašnjeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutina Simovića da donese odluku da se u Crnoj Gori potpuno zabrani lov na period od najmanje dvije godine, po uzoru na Albaniju, kako bi se zaštitila divljač od istrebljenja.

Izvor: JASON TSCHEPLJAKOW / AFP / PROFIMEDIA

Tada je reagovao zbog ranjavanja srndaća na Kosanici, tvrdeći da im je poznato ko je krivolovio i čiji psi su komadali ranjenog srndaća. Zbog problema krivolova, tada na području Durmitoa, reagovao je i krajem te godine.

On je juče za Vijesti rekao da ​​​​​su i u avgustu 2020. godine znali da su među krivolovcima Zoran i Petar Lazović, u to vrijeme pomoćnik direktora Uprave policije i neformalni neformalni šef Odsjeka za operativnu podršku u Sektoru kojim je stariji Lazović rukovodio.

“Što se tiče događaja iz druge polovine avgusta mjeseca 2020. godine, kada je na području Kosanice, odnosno između Kosanice i sela Glibaći, došlo do odstrela, odnosno ranjavanja jednog kapitalnog primjerka srndaća, mi smo tada imali informacije da se tamo nalazi jedna grupa krivolovaca, među kojima su bili Lazovići, tako da nas ne iznenađuje pominjanje u Skaj aplikaciji vezano za taj događaj, i komunikacije između tih članova”, rekao je on.

Dodao je da su tada znali čiji su psi bukvalno komadali ranjenog srndaća, kojem je bila slomljena noga:

“Imali smo i jedan snimak iz drona i fotografije, i znali smo odmah o kome se radi, jer mi permanentno pratimo sve te grupe koje dolaze na teritoriju opštine Pljevlja i te susjedne opštine i koji krivolove, tako da smo znali o kome se radi. Predmet naše pažnje tada je bio Milutin Simović, jer smo javno tražili od njega da se donese odluka da se u Crnoj Gori potpuno zabrani lov u periodu od najmanje dvije godine, po uzoru na Albaniju, kako bi se zaštitila divljač i kako ne bi dolazilo do takvih ekscesnih situacija. Mi znamo brojne slučajeve gdje su ovi ljudi, ne samo Lazovići, nego i drugi ljudi iz ovih klanova, a i van klanova, dolazili tu i vršili odstrel”, rekao je Mitrović.

Kazao je da ima mnogo gorih krivolovaca od Petra Lazovića: “Kada je u pitanju odstrel zaštićene divljači”.

“Mene nije iznenadilo što sam bio predmet razgovora preko Skaj aplikacije između određenih grupa, ali me ni nakon tog događaja, a ni prije njega, nije niko zvao da me upozori na bilo šta, čak i ti ljudi koji su bliski između sebe... A i da jeste, uzaludno bi bilo to sve, pa i upozorenja, jer ja ne bih posustao. Mi smo u svom poslu dosljedni, tako da ne mogu vršiti nikakav uticaj ne samo pripadnici klanova nego niko”, poručio je Mitrović.

Sredinom novembra 2020. godine Lazović se šefu kavčana Radoju Zviceru i njegovom saradniku Ljubu Miloviću pohvalio kako ubija divlje jarčeve...

Fotografije im je slao u grupni čat, a u jednoj od prepisci piše da je do tada ubio tri, dok nekoliko dana kasnije šalje da je još jedno pogodio...

“Ih, što će biti divlje jarčevine”, odgovara mu Zvicer 18. nocembra, nakon što je policajac poslao nekoliko fotografija odstrijeljenih životinja.

Milovića zanima da li će sušiti meso, a Lazović im odgovara da hoće i naglašava da je tog mjeseca ubio tri: “Sam se odrao”, piše on i šalje im fotografiju još jednog ubijenog divojarca.

Zvicer mu poručuje da čekaju da se osuši, ali naglašava da i Slobodan Kašćelan svakodnevno pojede po pola divljeg jarca...

“Dođi na prepad na ručak kod braće 2 dana. To ti je kao u sef kod nas... Z zovnemo, napravimo ručak. Da se dog. kad ti možeš - ja, ti, tata, Oficir i koga ti kažeš... Ja sve organizujem. Tu Oficir i ja tu, to ti je kao Putin sa Čečenijom”, piše on šefu kavačkog klana istog dana, na što ovaj odgovara da će doći.

Pet dana kasnije Lazović im ponovo šalje fotografije ulova - divlje svinje i divojarca, a onda i objašnjenje.

“Ovo sve danaa - tata krme, ja jarca. Na 211 metara groma čuo nije. Ovo na sliku mu izlazna”...

“Iha, potamaniste ih”, odgovara mu Zvicer.

Tog Kotoranina danima prije toga Lazović je nagovarao da ide sa njim u lov, ali od njega dobija odgovor da je išao u lov, ali zbog prirode...

“Išo sam u lov, ali volim životinje, više sam radi prirode”...

“Volim i ja, ali po neku ubijem. Volim pse, konje. Kupio sam sinu konja”, odgovorio mu je tada Lazović.

Mlađeg Lazovića u više krivičnih predmeta terete za tijesnu saradnju sa kavačkim kriminalnim klanom, a detalji iz istraga govore da je koristio službeni položaj i resurse kako bi im dostavljao informacije o policijskim istragama, štitio članove klana, omogućavao njihove kriminalne aktivnosti, ali i direktno učestvovao u švercu narkotika i cigareta...

Njegova saradnja sa tim zločinačkim klanom otkrivena je kada je u martu 2021. godine presretnuta komunikacija vođena preko Skaj aplikacije.

Istražitelji Europola tada su i čitali o njihovim planovima za krijumčarenje kokaina, slušali razgovore o policijskim istragama, dogovore o isplatama...