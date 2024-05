Darko Šarić navodno je od Zorana Lazovića tražio i pozajmicu od milion eura, što ovome nije bilo drago jer to čini "kada je gusto", u predvečerje parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Devet dana prije tog glasanja za poslanike u državnom parlamentu, telefonskim porukama komuniciraju policajci Ljubo Milović i Ivan Batica Stamatović i pominju razgovore optuženog narko bosa iz Pljevlja sa bivšim, sada uhapšenim, bivšim bezbjednjakom.

Nakon lišenja slobode Zorana Lazovića 14. aprila 2024. godine, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u spisima protiv njega, između ostalog, navodi da je Šariću dao na zajam pola miliona eura "za izbore i za momke", ali se u dokumentima u koje Vijesti imaju uvid, ne pominje ova duplo veća cifra.

"I htio da ti kažem, danas sjedimo, i on priča da je sinoć na vezi Mića bio sa Šar i da su šefa pitali da im pomogne finansijski da premoste nešto. Tražili mu 1 m (jedan milion). Al' ti pišem posle. Ne mogu da kucam sada", navodi u poruci Stamatović koju je poslao 21. avgusta 2020. godine, prenose Vijesti.

Istoga dana, nešto kasnije, on tadašnjem kolegi iz Uprave policije objašnjava da mu je to ispričao Petar Lazović koji na tada kriptovanoj Skaj aplikaciji koristi nadimak Junior.

Petar je sin Zorana Lazovića, a uhapšen je takođe pod optužbom da je javnu službu stavio pod interese kavačkog kriminalnog klana na čelu sa Radojem Zvicerom.

"Šta radiš batice. Danas bili pili piće, pa priča Junior. Da je šefu krivo malo bilo što sada traži Šar pomoć, a da se za izbore dalo više nego za referendum. Izgleda da je oko izbora malo gusto. Da koštaju masu više nego referendum.

Milović mu se javlja kasnije, pojašnjavajući da je spavao: "Zaspah sinoć. Okle šefu mil da pozajmi".

Sagovornik mu prepričava da je dogovor da se novac traži od vlasnika kompanije "Bemax" Ranka Ubovića, ali ga i interesuje kako to da je Šarić u finansijskim problemima.

"Tigra da pita. Hahhaha. Pa, hoće valjda da pomognu. Nego, jel moguće da je u finansi probleme Šar", odgovara Stamatović.

Nadimkom Tigar oni su na zaštićenom telefonskom programu oslovljavali Ubovića, što je ranije Petar Lazović objašnjavao Šariću, takođe na Skaju.

"A nije pita' druga da mu pomogne Ili mu je drug već pomagao", interesuje Stamatovića.

"Ko zna koliko je on pomagao šefa i glavnog šefa prije. Red je da se malo iskupe", odgovara Milović.

"Muka batice onda za njega. Mislim na Šar. Kako će završiti robiju, kada nije fin jak", pita Stamatović.

Sagovornik mu objašnjava da oni imaju puno nekretnina, ali da fali keša:

"Imaju oni u firme čuda, hotele, zgrade, nego fali keša. Sigurno za posao"

"Pretpostavio sam da hoće da ljuljnu sve u posao", zaključuje Stamatović.

KO KOLIKO PUKNE ZA IZBORE

Vijesti su prije godinu objavile dio prepiske Petra Lazovića i Zvicera, u kojoj sada uhapšeni tajni agent objašnjava sagovorniku da biznismen Ranko Ubović samo za jedne izbore "pukne po par miliona", na nagovor njegovog oca...

"Tigar po par miliona za izbore pukne jer mu Z kaže, a ovaj Z gleda kao brata, znaš ti ovo sve", jedna je od sijaset poruka koju je šefovima kavačkog klana, u ljeto 2020. godine, poslao policajac Lazović.

Mlađi Lazović tada objašnjava da je Tigar zapravo vlasnik "Bemaksa", a jasno proizilazi da je pod slovom "Z" njegov otac Zoran Lazović, čije fotografije iz službenih prostorija takođe dijeli na čatu. Stariji Lazović u to vrijeme je pomoćnik direktora Uprave policije za borbu protiv kriminala.

"Pozdravlja te Tigar, sjedim sa njim", šalje Petar Lazović 20. jula Darku Šariću, a potom objašnjava: "Ne, nego Tigar (Bemax)... Jes, mi ga između nas Tigar zovemo. To je brat pravi"...

U komunikaciji s kavčanima, on kritikuje očigledno tadašnjeg očevog kolegu iz službe - da finansijski ne doprinosi politici koju podržavaju...

"Brate, evo znaš i sam situaciju ođe. Ko ođe mimo Z i Tigra pomaže bilo koga, ko ođe daje osim njih! Jedini Z sa njegovima se ne folira i ne odriče drugova je li ga to koštalo jes! Jel mogao da ima kao Golub milone jes, ali Golub jedino djeci daje, nikom više banke! Jedino Z i Tigar. Tigar po par miliona za izbore pukne jer mu Z kaže, a ovaj Z gleda ka brata. Znaš ti ovo sve. Nije što je moj Z, ali to je tako, ljudi poput njega ste ti i Liam i više niko da ja znam! Ti si svakog kuma ispratio i pomogao i selo digao... i onda meni krivo jer ostali najveći kajmak kupe", piše mlađi Lazović tada, prenose Vijesti.

Nedugo nakon toga, on na grupnom čatu sa policajcima i kavčanima objašnjava da je sa ocem i da im je sa mora došao Corona, jer ga je "poslao Liam". Taj nadimak na Skaj aplikaciji koristio je Darko Šarić.

"Jer sam rekao Liamu da mu kaže dosta je sunčanja ove godine, nego da ide u PV oko izbora da pomogne", piše Petar Lazović u grupi Miloviću i Zviceru 30. jula 2020. godine.

Posle Zvicerovog pitanja ko ima koronu, objašnjava da je to nadimak Duška Šarića.

"Treba nam pozajmica od 500 do milion, koliko ima"

Vijesti su ranije objavile dio spisa SDT-a iz istrage protiv Zorana Lazovića, u kojima tvrde da je taj nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije, šest dana uoči parlamentarnih izbora 2020. godine, pozajmio pola miliona eura Šariću.U ime Pljevljaka, kako tvrde istražitelji, novac mu je na sastanku u jednom podgoričkom restoranu, 20. avgusta 2020. godine, tražio Šarićev saradnik Milan Vučinić.

To tvrde iz SDT-a, po čijem nalogu su pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja 14. aprila lišili slobode nekadašnjeg tajnog agenta.Do dokaza da je Lazović pozajmio 500.000 eura Šariću, tužioci Vladimira Novovića došli su i uz pomoć Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona Europol.

U spisima koje potpisuje specijalni tužilac Miloš Šoškić, piše da je utvrđeno da je Lazović pozajmljivao Šariću novac: "I da mu nudi još da mu pozajmi".

"Dana 20. 8. 2020. godine ostvarena je komunikacija Darka Šarića i Milana Vučinića kojom prilikom Darko Šarić razgovara sa Vučinićem o temama za razgovor Vučinića i Zorana Lazovića, gdje se izdvajaju poruke: 'Posle 20h zvaće Junior da se vidim sa Mesom... Napiši šta treba da kažem', 'Nema tu šta brate posebno, ideš opuštena priča, on je inače se ponudio bio Kim i rekao mu da mi kaže da je tu šta god treba i da učestvuje finansijski, da mi prenese Kim. Ti treba da mu kažeš, da mi nismo htjeli ništa da ih miješamo iako znamo da bi sve pomogli, ćutali smo o svemu, a sve mi čuli da onaj Koz - Štetni i ovi prijete njima i da si ti sa mnom o svemu pisao, da sam ti ja rekao - neka ih neka prijete, a i mi svoje rješavali', 'Ovo su ti ideje, a ti na osnovu ovoga što vidiš dodaj ili oduzmi', Hoćeš finansije da mu pominjem? Il' čekam da on sam pomene?', 'Hoću naravno. Kaži trebao onaj Karlo go*no neke pare tu da nam pošalje, ali stalno odlaže, treba nam pozajmica od 500 do milion koliko ima, hoću da dam za izbore i za momke tu. Kaži da sačekamo izbore da zapnemo svi koliko možemo pa da se dogovorimo za ova go*no, jer smo blizu da to završimo", piše, između ostalog, u tužilačkim spisima, prenose Vijesti.