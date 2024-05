Policajci Petar Lazović, Ivan Stamatović, Miloš Mišurović i Ljubo Milović činili su sve kako se ne bi rasvijetlio pokušaj ubistva istraživačke novinarke Olivere Lakić, koja je 8. maja 2018. ranjena ispred ulaza zgrade u kojoj stanuje u Podgorici.

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, printscreen beraneonline.me, Privatna Arhiva

To pokazuju transkripti sa nekada zaštićen Skaj aplikacije, koje je Evropska agencija za sprovođenje zakona (EUROPOL) dostavila crnogorskim istražiteljima.

Četvorica pripadnika policijskog narko-kartela međusobno su se, a pojedini od njih i sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom, dogovarali o tome kako da sabotiraju istragu.

Stamatović je predlagao da nađu nekog da pritisne jednog od kavčana, kako ne bi progovorio pred tužiteljkom.

Dogovori o opstruiranju istrage počeli su nakon što je Kosovar Bajram Pista pred specijalnom tužiteljkom ispričao da ga je Jovan Mirković, nekadašnji vozač navodnog vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, povezao sa tom organizovanom kriminalnom grupom koja je, kako tvrdi, od njega tražila da likvidira novinarku Lakić, ali i Budvane Marka Ljubišu Kana i Gorana Slovinića Brala, pišu Vijesti.

Za ubistvo Lakić, tvrdi, nudili su mu 200.000 eura, jer je “vidjela neku svesku”.

Taj državljanin Kosova uhapšen je 29. aprila 2019. Potom je duže od godinu ćutao pred istražiteljima. Nakon što je, ipak, progovorio, Lazović je pravio strategiju ne bi li zaštitio nalogodavca tog pokušaja ubistva - Filipa Kneževića kojeg, kao i ostali kavčani, oslovljava sa Ribić.

Da je Pista progovorio pred tužiteljkom, kavčani su saznali 15. maja 2020. godine, dok je još trajalo njegovo saslušanje. O tome ih je obavijestio sada odbjegli policajac Ivan Stamatović, koji je Mišuroviću poslao poruku:

“Kume, prije dva dana smo priveli neka lica sa CT, ali ih našli u NK. Momci počnu da pričaju, kažu da su trebali da šipkaju Perovića, pa na kraju jedan pristane da bude svjedok, a drugi ispriča sve što zna. Oni su Drecun i Rajković. Danas, iz priče Drecuna iz ZIKS-a se dovede Pista, Kosovar i evo kod tužioca priča sve što zna. Inače su radili za kavače, kako oni kažu”.

Mišurović se interesuje koga su sve pominjali i šta priča Pista, nako čega Stamatović obećava da će sve saznati do kraja smjene.

“A ova dvojica prva ne pominju druga niđe. Mada iz priče ove dvojice, oni su ihaaa liga ispod njega i da znaju za sve vođe, ali da nemaj kontakt sa njima i da su obični vojnici oni bili”, konstatuje tadašnji pripadnik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK), kako prenose Vijesti.

Nikola Drecun i Marinko Rajković uhapšeni su u maju 2020. u Nikšiću, a Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti ih da su za račun nikšićkih kavčana planirali napad na škaljarca iz grada pod Trebjesom.

Istog dana kada je Mišuroviću prepričao Pistin iskaz, Stamatović to pokušava da prenese i Miloviću, ali prekidaju razgovor i nastavljaju ga dan kasnije. Tog i narednog dana Stamatović traži od Milovića da neko utiče na svjedoka, kako ne bi ponovio iskaz.

Nakon što ga Milović pita za taj predmet, Stamatović mu javlja:

“To sam htio da ti pišem. Je li ih ko nagovarao ili im rekao da kažu ne znam, ali sam čuo da je ovaj Pista rekao da je Filip Knežević zvani Ribić pucao na Oliveru. Za račun Bešovića (Filipa). Kada su mi to rekli, rekao sam im da je nemoguće, čak sam rekao Junioru (Petru Lazoviću) da imam inf. da je sve organizovao...”, piše Stamatović, optužujući kriminalni klan koji se dominatno bavi švercom cigareta da stoji iza pokušaja ubistva novinarke.

Iako je po zakonu dužan da prijavi krivično djelo, Stamatović to, prema saznanjima “Vijesti”, nije učinio kada je riječ o pokušaju ubistva Lakić.

Miloviću prenosi i da je za Bešovića “prvi put čuo onda preko medija”, a ističe da se i Junior slaže sa njim oko napadača na tadašnju novinarku “Vijesti”.

Pita ga i što je on saznao - “ko gura za novinarku”, a potom optužuje policijske šefove da su “za*ovnali” u tom predmetu i predlaže Miloviću šta da kavčani čine kako bi se spasili:

“Neka vide ovog Drecuna ako im je bitan... Pričao i priznao svoja djela. Lomi se da bude saradnik. Neka neko utiče, do ponedeljka je u bolnicu. Petra Lipovinu i kaže da znaš. Filipa Kneževića isto mislim da može, jer ga je krio u stan svoj... Guraju baš Kneževića za to. Spominje se dosta para baš. Oni kažu Bešović (Filip) poslao, ali izgleda da je finansirao neko jak iz grupe. Pa gađaju nekog visokog, ali Kosovar je rekao da ne zna. Ali ja mislim da im slabo stoji priča ta. Pa ne znam šta hoće. Mada sada forsiraju da se nađe Knežević. Kosovar je uvalio Mujovića (Radovana) dosta isto brate...”, piše on, kako prenose Vijesti.

Milović negoduje zbog tog dešavanja, a Stamatović naglašava da je pričao sa Miloradom Žižićem, tadašnjim načelnikom Odsjeka za teška krivična djela. Tada priznaje i da rasvjetljavanje tog napada ne “gura” neko iz policijskog sektora kojim je tada rukovodio Zoran Lazović.

“...Brate nisam siguran ko gura tu priču za Bešovića. Jer znaš da naš Sektor nije postoja’ kada je to bilo i da je Enis (Baković) izašao sa tom tvrdnjom. Taj predmet nije kod Žižića sigurno. Taj predmet je u UKP, ovo su saznanja koja su se pojavila tokom ispitivanja. Pista je sam to ispričao, e sada je li ko uticao na njega ne znam, ali ako jeste, to je uradio ranije... A ovo za novinarku nije nametnuto. U mom prisustvu. I to je pitanje bilo na kraju, znaš li šta oko Olivere i on rekao, znate vi, pa Knežević je pucao... Ne treba se nositi grijeh na naš Sektor, jer ja nisam vidio ni jedan postupak koji želi da provuče tu priču.... I vjeruj da bi ti brat rekao da mislim da je cilj da se fingira nešto ili podmetne. Makar ti pričam o onome što vidim i znam. Niko nikada nije forsirao da neko priča oko toga. Prvi su ova trojica, samo što Drecun i Rajković ne znaju ništa, a ovaj Kosovar ovo ispričao. A sve vrijeme tu tužiteljka, nema stiskanja baš puno tu kada su svi tu”, piše on i naglašava da je bolje da se vide, jer se ne može ispisati sve što ima da mu kaže.

Traži od njega i da se ne ljute na SBPOKK.

“Bitno je pokušati uticati na Drecuna. Nije ništa pred tužiocem pričao o drugima, ali se lomi. Pa da ne progovori i on”.

Detaljno informiše Milovića što je sve Pista ispričao pred tužiteljkom, a dan kasnije javlja mu da taj Kosovar opet daje izjavu. Tada naglašava i da je kolegama sugerisao da se ne obaziru na izjavu u dijelu koji se odnosi na novinarku...

Dogovori za sabotiranje te istrage trajali su mjesecima. Petar Lazović, krajem te godine, od Milovića je tražio da priča sa Komitom - Radojem Zvicerom, da se dogovore oko toga koga da pošalju na poligrafsko testiranje i na taj način opovrgnu ono što je Pista priznao. Isto je, preko Skaja, tražio i od šefa kavačkog klana, kojem se više puta pravdao zbog Pistinog iskaza.

SDT je podiglo optužnicu protiv 14 okrivljenih zbog ubistva Miodraga Kruščića i pokušaja ubistva novinarke Lakić, u maju 2018. godine. Tim tužilačkim aktom obuhvaćeni su Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, pišu Vijesti.