Nastavak suđenja zakazan je za deveti septembar, kada je planirano saslušanje vanbračne supruge stradalog Vidaka Vujovića, kao i vještaka balističke i DNK struke.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nastavak suđenja zakazan je za deveti septembar, kada je planirano saslušanje vanbračne supruge stradalog Vidaka Vujovića, kao i vještaka balističke i DNK struke

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubili Vujovića.

"Ja i moj brat Rutović Ranko smo bili u prijateljskim odnosima sa Vujović Vidakom, a upoznali smo se prije dvije godine, tako što je on dolazio u naš lokal koji se nalazi 'Pod Ostrogom', i kod nas je tražio posao. Koliko mi je poznato, Vidak je bio u teškoj materijalnoj situaciji i znam da je posjećivao Igumana u manastiru kojem je tražio novac, a čak sam mu i ja u nekoliko navrata davala novac kao pomoć. Posljednji put sam se čula sa Vidakom 31. marta 2023.godine, negdje u toku dana, ne znam koliko je bilo sati, kada sam išla u pravcu Gornjeg manastira. Na moj mobilni telefon pozvao me Vujović Vidak sa njegovog broja telefona. Tada mi je saopštio da je bio u stanici policije da prijavi jedno lice, koje mu je dalo novac u iznosu od 90 eura za njegovu ličnu kartu, te da će mi tu prijavu poslati na 'viber' da mi pokaže. Međutim, nakon toga Vidak me više nije pozivao. Ja sam pozvala njega na ovaj isti broj telefona, ali mu je telefon bio isključen. Potom zvala njegovu sestru M. D. da se raspitam za njega. Ona mi je tada rekla da se on vjerovatno nalazi kod supruge u Herceg Novom, te da ga ona vjerovatno krije. Dala mi je broj Vidakove supruge. Ja sam potom pozvala i Vidakovu suprugu i pitala je gdje se Vidak nalazi, a ona mi je rekla da se ni njoj nije javljao od 31. marta 2023. godine. Za vrijeme našeg poznanstva i povremenog čujanja preko telefona, Vujović Vidak mi nikada nije rekao da ima problema sa nekim u smislu da mu je ugrožen život. Žalio mi se ponekad na porodične probleme, i na finansijsku situaciju. Nije mi Vidak nikada spomenuo ime Vojvodić Dražen, kao ni Đikanović Novicu“, izjavila je u Višem državnom tužilaštu svjedokinja Rajka Rutović, pišu Vijesti.

Nastavak suđenja zakazan je za deveti septembar, kada je planirano saslušanje vanbračne supruge stradalog Vidaka Vujovića, kao i vještaka balističke i DNK struke.

Sud je danas donio rješenje kojim se određuje da tim ljekara vještaka utvrdi stanje svijesti kod optuženih u vrijeme izvršenja krivičnog djela, kazala je "Vijestima" branilac okrivljenog Đikanovća advokatica Aleksandra Rogošić.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubili Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto. Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke "VW Golf V", istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke "CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio "nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Za to vrijeme je okrivljeni Đikanović Novica bio na licu mjesta i sve posmatrao, nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt.

Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta. Dana 12. 04. 2023.godine, okrivljeni Đikanović Novica, u svojoj porodičnoj kući, u mjestu Farmaci, u Podgorici, bez odobrenja nadležnog organa držao sedam komada pištoljske municije, pišu Vijesti.

Okrivljeni Vojvodić je učinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka I u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Đikanović krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.