Slađana Jovović svjedočila je danas u Višem sudu u Podgorici u nastavku okrivljenima Draženu P. Vojvodiću i Novici G. Đikanoviću, optuženima za svirepo ubistvo Vidaka Vujovića. Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. marta 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način ubili Vujovića.

Svjedokinja Slađana Jovović je pred krivičnim vijećem sudije Veljka Radovanovića, kazala da je bila prije osam godina u emotivnoj vezi sa optuženim Vojvodićem, pišu Vijesti.

Ispričala da se u noći između 1. i 2. aprila 2023. sastala sa Vojvodićem kod “Delte”, te da joj je pokazao video snimak na telefonu. Navela je da se na snimku vidi šuma i priroda, te momak koji je ležao na bok, i da je čula glas tog momka: “Nemoj”! U pozadini je čula smijeh optuženog Vojvodića, a nedugo zatim je čula i pucanj.

“Danas se ne sjećam svih detalja kao ranije kada sam davala izjavu kod tužioca. Dogovorili smo da se nađeno kod “Delte”. Došao je “golfom”. Rekao je da će nešto da mi pokaže. Izvadio je telefon i pustio snimak. Vidjela sam momka da leži bočnom stranom na zemlji. Vidjela sam mu lice iz profila, ali ga nisam prepoznala. Taj momak na snimku je rekao: “Nemoj”!. Pitala sam Dražena, šta je ovo. Rekao je: “Ubio sam čovjeka”. Nije rekao gdje se to nalazi. Pomislila sam da to nije istina. Plakala sam. Odbijala sam dalje da gledam taj snimak, bilo mi je stresno. Rekla sam da mi se više ne javlja. Poslije nekoliko dana mediji su objavili da je nađeno tijelo. Pomislila sam da je to. Nakon nekoliko dana došli su iz policije da dam izjavu. Ne sjećam se ničega više danas”, rekla je Slađana Jovović.

Sudija je pročitao izjavu koju je svjedok dala u tužilačkoj istrazi.

“…Na snimku se vidi momak koji je ležao na bok i bio je živ, pomjerio je nogu. U pozadini se čuje kao se Dražen smije. Momak je rekao: “Nemoj”! Nakon toga se čuje pucanj. Zašto si ovo uradio, pitala sam ga. “Bolje što sam ja ubio njega nego on mene, jer je juče on htio da ubije mene”, odgovorio je. Nisam vidjela pištolj na snimku”… izjavila je svjedokinja između ostalog u tužilaštvu.

Branilac optuženog Đikanovića, advokat Vidomir Bošković pitao je u koji dio tijela je pogodio momka koji je ležao, ispaljen iz pištolja, koji je svjedokinja čula na snimku. Rekla je da ne može da se sjeti.

“Psihički i fizički me Dražen zlostavljao dok smo bili u emotivnoj vezi. Te večeri kada mi je pokazao snimak, nisam vidjela pištolj kod njega u auti, niti u rukama”, rekla je, pišu Vijesti.

Odgovarajući na pitanja advokata Damira Lekića, branioca optuženog Vojvodića, svjedok Slađana Jovović je kazala da joj je Dražen izgledao čudno te noći kada su se sreli oko ponoći između prvog i drugog aprila.

“Ne sjećam se kako je ovaj momak, kojeg sam vidjela na snimku, pomjerio nogu. Jednom je rekao normalnim glasom; 'Nemoj'! Ne mogu da procijenim da li je taj snimak autentičan”, rekla je.

Advokat Lekić je prigovorio njenom iskazu u dijelu koji se razlikuje od odbrane optuženog Vojvodića.

I okrivljeni Vojvodić je prigovorio. “Ona iznosi neistine u odnosu na mene. Gledala je snimak na kojem se ja ne vidim. I 10 dana je ćutala, što je sasvim čudno. Ostavljam sudu da to razmotri. Ona hoće da me predstavi kao ubicu a bili mso u emotivnoj vezi. Prigovaram iskazu jer je neistinit”, rekao je okrivljeni.

Advokat Bošković je naveo da u iskazu svjedokinje ima izvjesnih odstupanja, ali ne u odnosu na bitne činenjice.

“Njen iskaz ni u jednom dijelu ne kompromituje odbranu Đikanovića, ali ne potvrđuje odbranu Vojvodića”, naveo je branilac optuženog Đikanovića.

Vujadin Vujović, otac stradalog Vidaka, primijetio je da je svjedokinja prećutala krivično djelo.

“Baš me čudi što nije lišena slobode”, kazao je.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. marta 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubili Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto. Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Za to vrijeme je okrivljeni Đikanović Novica bio na licu mjesta i sve posmatrao, nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta. Dana 12. aprila 2023. godine, okrivljeni Đikanović Novica, u svojoj porodičnoj kući, u mjestu Farmaci, u Podgorici, bez odobrenja nadležnog organa držao sedam komada pištoljske municije.

Okrivljeni Vojvodić je učinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka I u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Đikanović krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.