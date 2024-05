Okrivljeni Novica Đikanović izjavio je da mu je prijatelj sada optuženi Dražen Vojvodić 31. marta 2023. godine, pokazao snimak ubistva kada je došao ispred njegove kuće i povjerio mu se da je ubio Vidaka Vujovića.

Izvor: Privatna ahiva

Suđenje okrivljenima Draženu P. Vojvodiću i Novici G. Đikanoviću, optuženi za svirepo ubistvo Vidaka Vujovića, nastavljeno je juče u Višem sudu u Podgorici.

Iako se u tužilačkoj istrazi Đikanović branio ćutanjem, juče je dva sata iznosio odbranu. Rekao je da ne prihvata navode optužnice prema kojoj je zajedno sa Vojvodićem ubio Vujovića. Naveo je da pokojnog nije poznavao. U odbrani je naveo da toga dana kada je ubijen Vujović, nije izlazio iz kuće i cijeli dan proveo sa porodicom. Tvrdi da mu je stigla poruka od Vojvodića koji ga je pitao je li kući.

“Poslije nekoliko sati Vojvodić je bez najave došao ispred moje porodične kuće. Vojvodić mi je tada rekao: “Ubio sam nekoga”. Pitao sam ga zašto i kako je to uradio, a on mi je odgovorio da ga je taj momak pratio i maltretirao i da više nije mogao da izdrži taj pritisak. Bio sam u šoku”, izjavio je Đikanović. Dodao je da je Vojvodić bio vidno uznemiren i da je izgledao “kao da nije sav svoj”.

“Otišli smo do kola gdje mi je pokazao snimak na kome se vidi kako puca na jednog momka koji je ležao na tlu i bio okrenut leđima prema kameri. Čulo se kako taj momak kaže ,,nemoj” nakon čega se čuo pucanj. Bio sam maksimalno šokiran. Pitao sam ga “što ovo uradi”, izjavio je optuženi Đikanović. Kada je Vojvodić odlazio, dao mu je pištolj uz riječi "pričuvaj mi ovo malo".

"Ne znam što sam ga uzeo na čuvanje. Stavio sam pištolj u ostavu. Već nakon pola sata zvao sam Vojvovića da mu vratim pištolj jer sam shvatio da je sa njim počinjeno ubistvo. Našli smo se na sportski terenima u blizini moje kuće gdje sam mu vratio oružje a potom smo se razišli", kazao je Đikanović.

Nakon što je odgledao snimak, kako je naveo, počeo je da pije alkohol svakodnevno.

“Nisam bio priseban, pio sam dan - noć I htio sam na neki način da to zaboravim. Dva dana poslije odgledanog snimka cijeli dan proveo sam u seoskoj kafani blizu kuće. Popio sam oko 20 piva i uzeo najmanje gram kokaina. Kasnije uveče, oko 23 časa, Dražen me pozvao da se provozamo. Tada sam ispred sjedišta suvozača vidio dva bidona od pet litara sa benzinom. Otišli smo do nekog mjesta na izlazu iz Podgorice. Dražen je uzeo bidone a ja sam mu osvjetljavao put sa lampom sa telefona. Nije mi govorio gdje idemo niti sam ga ja bilo što pitao. Od kola smo otišli 100 metara u neku šumu gdje sam primjetio muško tijelo kako nepomično leži u travi. Zastali smo. Dražen je polio tijelo benzinom a onda ga zapalio upaljačem”, tvrdi optuženi.

Odgovarajući na pitanja tužiteljke Ane Radović, okrivljeni Đikanović je rekao da nikom nije pričao o ovom događaju.

Na pitanje branioca Vojvodića, advokata Damira Lekića, Đikanović je kazao i da se nije iznenadio kada mu je Vojvodić kazao šta je uradio jer su jedan u drugog uvijek imali veliko povjerenje. Dodao je da mu nije nikada pričao o sukobu sa pokojnim Vujovićem, pišu Vijesti.

Na prethodnom glavnom pretresu, okrivljeni Dražen Vojvodić, negirao je navode optužnice, navodeći da je bio u dobrim odnosima sa Vujovićem, te da mu je novčano pomagao. On je pred krivičnim vijećem sudije Veljka Radovanovića, dao detaljnu odbranu.

“Aposlutno nikad nisam imao nesuglasice sa, sada pokojnim Vujovićem, niti imam veze sa ovim događajem koji mi se stavlja na teret, nikad nisam nikakve poslove imao sa njim. Pokojnog Vujovića sam znao dosta dobro. Družili smo se, pozajmljivao sam mu novac. Zadnji put smo se vidjeli kada me je pitao da ga prebacim od Centra bezbjednosti do Donje Gorice, gdje je prethodno živio. Kada sam ga prebacio, ja sam nastavio svojim obavezama, svratio sam do apoteke jer sam imao prelom noge i onda sam otišao u stan na Starom Aerodromu”, rekao je u odbrani optuženi Vojvodić.

Advokatica Aleksandra Rogošić izjavila je da njen branjenik okrivljeni Ðikanović nije priznao navode optužnice.

"Moj branjenik je negirao izvršenje djela koje mu se optužnicom stavlja na teret, a iznoseći svoju odbranu, detaljno je opisao događaj koji se odnosi na paljenje leša, a da nije učestvovao u lišenju života oštećenog. Sud će cijeniti njegovu odbranu i u kontekstu svih dokaza koji tek treba da se provedu", izjavila je Rogošić.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. 03. 2023. godine, u mjestu Šteke, u Podgorici, na podmukao i svirep način, ubili Vujović Vidaka, na način što su po prethodnom dogovoru, namamili oštećenog, u nenaseljeni dio naselja Šteke, na nepristupačno mjesto. Tako što je okrivljeni Vojvodić Dražen, koristeći njihovo poznanstvo od ranije, vozilom marke „VW Golf V, istog dovezao na lice mjesta, i kada je oštećeni izašao iz vozila, u pravcu istog, ispalio najmanje četiri projektila iz pištolja marke “CZ M57", od kojih su ga pogodila četiri projektila. I to tako što je između ispaljenih četiri projektila, oštećeni Vujović Vidak bio živ i okrivljenom govorio “nemoj", za koje vrijeme je trpio tešku patnju i teški bol, što okrivljeni Vojvodić nije učinio, već je nastavio da ispaljuje projektile u oštećenog. Za to vrijeme je okrivljeni Đikanović Novica bio na licu mjesta i sve posmatrao, nakon čega je okrivljeni Vojvodić ispalio projektil koji je oštećenom nanio smrtonosne povrede usljed kojih je kod istog nastupila smrt. Nakon toga je zajedno sa okrivljenim Đikanovićem, polio benzinom i zapalio beživotno tijelo oštećenog Vujović Vidaka, da bi potom zajedno napustili lice mjesta. Dana 12. 04. 2023.godine, okrivljeni Đikanović Novica, u svojoj porodičnoj kući, u mjestu Farmaci, u Podgorici, bez odobrenja nadležnog organa držao sedam komada pištoljske municije, pišu Vijesti.

Okrivljeni Vojvodić je učinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka I u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni Đikanović krivično djelo teško ubistvo iz člana 144 stav 1 tačka 1 u vezi člana 23 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.