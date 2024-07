Prošle godine, 11. septembra otkriveno je da je neko preturao dokaze u depou Višeg suda u Podgorici - gotovo 20 sati od tada utvrđeno je da je probijen zid te prostorije i da od nje vodi tunel do stana u zgradi naspram sudske, u Njegoševoj ulici.

Predstavnik Višeg suda u Podgorici pridružio se krivičnom gonjenju protiv svih osumnjičenih u predmetu "Tunel".

To je "Vijestima" kazao jedan od branilaca osumnjičenog Ivice Pieprovića, advokat Zoran Piperović.

Objasnio je da je predstavnik Višeg suda saslušan u svojstvu oštećenog i da se pridružio krivičnom gonjenju i protiv njegovog klijenta za kojeg je Vrhovni sud rekao da nema ni osnovane sumnje da je počinio to krivično djelo, prenose Vijesti.

"To znači da njima nije u interesu da se utvrdi ko je nalogodavac i ko je stvarno kopao tunel, već vode istragu koja se ustvari uopšte ne vodi i koja se otaljava samo da se ne bi doijela konačna odluka. Ovako možemo u nedogled, ali to oktriva da ne znam koliko to tužilaštvo ima kapaciteta da ovako benigno krivično-pravnu stvar riješi, i to u vremenu koje tužilački nije malo, već je predugo. Dakle, ovo govori da se nikada neće saznati što se zbilja desilo u toj aferi, ko je naredio, a ko izvodio radove, iako smo slušali još od onomad da je Uprava policije u rekordnom roku riješila sve dileme oko te afere. Bjelodano se vidi da tu ništa nije riješeno. Imaće priliku građani da vide, ako do suda dođe, kako će to da se završi, i siguran sam da tada niko nikoga neće pitati čemu sve ovo i ko će da plati troškove...", rekao je advokat Piperović, koji sa kolegom Stefanom Jovanovićem brani zastupa okrivljenog Piperovića.

Kasnije je i zvanično rečeno da je tada ukradeno više komada oružja iz brojnih sudskih predmeta, određena količina droge i mobilni telefoni...

Da su učestvovali u tom kriminalnom poduhvatu, ODT tereti Predraga Mirotića, Ivicu Piperovića, Katarinu Baćović, Nikolu Milačića, zatim državljane Srbije Veljka Markovića, Milana Markovića, Dejana Jovanovića i Vladimira Erića. Marijan Vuljaj osumnjičen je da je pomagao Baćovićevoj da se krije, pišu Vijesti.

Uprkos svemu, svi osumnjičeni sada se brane sa slobode...