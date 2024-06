“Ne znam da li si u toku, a jesi sigurno. Sjutra a zora u 7 inspektor Lakušić sa asistencijom 10 policajaca ide da ruši zid. E sada ću i ja da rušim bez pardona."

Vesna Medenica poručivala je svojevremeno funkcioneru Demokratske partije socijalista (DPS) Predragu Neneziću da će uzburkati more i možda potopiti nekoga, jer pokušavaju da je predstave kriminalcem, pišu Vijesti.

To je činila početkom juna 2020. godine sa funkcije predsjednice Vrhovnog suda, uoči rušenja bespravno podignutog zida u Krašićima oko luksuznih vila, čiji su investitori njen sin Miloš i kum, tivatski biznismen Rado Gago Arsić.

“Ne znam da li si u toku, a jesi sigurno. Sjutra a zora u 7 inspektor Lakušić sa asistencijom 10 policajaca ide da ruši zid. E sada ću i ja da rušim bez pardona. Igrate igru u kojoj je glavni lik Vesna kriminalka. Neće moći. Malo ćemo more uzburkati. Možda bude i potopljenih. A ja... Ništa mi nije jasno???? Neću birati način da razjasnim”, napisala je ona 7. juna 2020. godine.

Tokom prepiske u koju su “Vijesti” imale uvid, Medenica traži odgovorne što su krenuli na nju i Miloša, naglašavajući da ima puno gorih slučajeva o kojima se ćuti.

Dok joj Nenezić objašnjava da će se zbog toga svetiti preko medija, kojima će dati spiskove divljih graditelja pa i sa “imenima naših”, ona upire prstom u tadašnjeg gradonačelnika Tivta Sinušu Kusovca, označavajući ga glavnim krivcem, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo istraživalo je izgradnju tih kontroverznih objekata koja datira još od 2011. godine i koju je Medenici i Arsiću izdavala tadašnja DPS-SDP vlast Tivta sa gradonačelnikom Draganom Kankarašem (DPS) na čelu.

"Izgleda da Siniša nije uopšte toliko grešan u ovom konkretnom slučaju, kao što smo mislili... osim toga što se kune u djecu da njegovi pozivi Podgorici nisu bili usmjereni u pravcu da skine odgovornost sa sebe i lokalne komunalne inspekcije, provjerio sam oprezno u Ministarstvu... izgleda da ne laže”, piše Nenezić

Objekti “na pjeni od mora” sagrađeni su uz prekoračenje gabarita iz građevinske dozvole, a prema nalazu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), tada su izvršili i djelimičnu uzurpaciju obližnjih parcela u državnom, odnosno vlasništvu Opštine Tivat.

Tada su sagradili i dva ogradna zida od betonskih blokova na državnom zemljištu i na taj način presjekli novo šetalište, zbog čega je MANS podnio krivičnu prijavu protiv Medenice i Arsića, prenose Vijesti.

Prepiska Nenezića i Medenice tim povodom započinje 28. aprila 2020. kada Medenica piše nekadašnjem ministru turizma:

“Zbog zidića digla se ovolika pompa. E sada ću ja poraditi i mnogima ću j... mater za aktivizam i sljepilo”.

“Pa naravno. Sve smo bili dogovorili i moglo je lagano da prođe. Ali, stoka neće da se buni za 1000 mnogo gorih primjera devastacije prostora... proći će i ovo i biće to OK. A mnogima bi trebalo dati paprice... pi, stoka gadna”, odgovara joj Nenezić.

On potom objašnjava da će tim povodom da se vidi sa tadašnjim gradonačelnikom Tivta Sinišom Kusovcem, kako bi utvrdili “koliko se može dobiti na vremenu”.

Nenezić piše da mu je kum ispričao dio priče i da će, u stvari, da se sastanu sva trojica:

“Sram ga bilo. Ljiga. Pi...”, odgovara Medenica.

Sat prije ponoći, član Glavnog odbora DPS-a referiše da su od 17 do 22.30 sati pričali kod njega u kancelariji: “Naš prijatelj je otišao, a ja nastavio sa Sinišom još malo”.

Medenica ga pita što gube vrijeme, on joj odgovara da misli da je bilo važno da se ispričaju: “Naš zajednički prijatelj je dao ogroman doprinos političkim pobjedama u posljednjih nekoliko godina. I to se mora cijeniti... Siniši je on puno pomogao i zajedno smo stali iza njega kad je preuzeo ovu funkciju. Nedavno je došlo do prekida dobre komunikacije među njima, za mene neočekivano, tako da smo večeras riješili mnoge nesporazume i nadam se da će se stvari popraviti... potpuno smo svjesni svih Sinišinih limita, kao i njegove administracije. Ali, moramo pokušati izvući maksimum. Nemamo drugog izbora”.

Nenezić potom staje u Kusovčevu zaštitu, navodeći da u konkretnom slučaju “izgleda da Siniša nije grešan koliko smo mislili”... Istovremeno kudi direktora Uprave za inspekcijske poslove Opštine Tivat Jovicu Stojkovića, jer se “pokazao kao pogrešan izbor”.

“Sjutra pišem detaljnije... osim toga što se kune u djecu da njegovi pozivi Podgorici nisu bili usmjereni u pravcu da skine odgovornost sa sebe i lokalne komunalne inspekcije, provjerio sam oprezno u Ministarstvu... izgleda da ne laže... svakako ćemo riješiti ovo, dogovorili smo i na koji način... ali i tražiti da se ispita kompletan pojas od Krašića do Solila”...

Obrazlaže da mu ne pada na pamet da brani ikoga, ali sramnim potezom naziva namjeru inspekcije da poruši bespravno izgrađeni objekat, pišu Vijesti.

“Jer je ovo sramota. Komunalna i državna građevinska inspekcija bi imala posla godinu dana samo da popiše svu nedozvoljenu gradnju. Jovica Stojković se pokazao kao pogrešan izbor, loš čovjek, odmetnuo se. Međutim, komunalna zbilja nije imala nadležnost u zoni Morskog dobra. Što ih ne abolira od obaveze u konkretnom slučaju, gdje su mogli malo podmetnuti leđa iz poštovanja i obaveze”.

Medenica, međutim, tvrdi da je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) rečeno da je to nadležnost komunalne, “ali je Kusovac rekao da on to ne može”.

“Moglo se lokalno završiti. Sada je teško izvući se. No biju me vjetrovi vječito mimo bilo koga. Laže te Kusovac”.

Ona potom govori da je sada uzaludno pričati bilo šta.

“Krenulo je šetalište od nas i 30 m i stalo. Ne može me niko ubijediti da nije postojala namjera. Tu je suština a ne u posljedici koja je višestruka i mene pogađa. No pogađalo me i teže i mučnije, pa dako i ovo prođe. Izdržaću ili će i drugi osjetiti kunem ti se”, poručuje Medenica.

Ona se zahvaljuje Neneziću i govori mu da se više ne opterećuje tim slučajem.

Odgovara da neće to pustiti tako lako i najavljuje otvaranje novih žarišta: “A, ne, ne...ovo ne puštam... imam plan. Otvorićemo nova žarišta na puno ostalih mjesta... ja ću se baviti time. Pa ćemo da vidimo ko koga štiti i ćuti o neuporedivo većim uzurpacijama prostora. Tako ćemo i da skrenemo pažnju sa ovoga... vjeruj mi da ni ja nisam znao za mnoge divlje poduhvate, nije mi to ni posao. Ali, sada će biti. Ne znaš koliko sam uporan, kad se zainatim”.

On joj potom šalje spisak sa imenima divljih graditelja i uzurpatora državne imovine, a ona konstatuje da je riječ o pozamašnom dokumentu.

“Nisam baš ovoliko očekivao. E sad ćemo malo da otvorimo priču po medijima. Samo da pažljivo pogledamo i da ne potkačimo nekog našeg... ili da opalimo rafalno. Nisam pametan”.

“Ja sam ničija izgleda”, odgovara tadašnja šefica pravosuđa.

“Sad si me baš nasmijala. Hahahhahaa... taman tako ispada. Užas”.

Početkom juna iste godine, Nenezić obavještava Medenicu da nije u medije postio ništa iz onog izvještaja, pravdajući to mogućim lokalnim izborima u Tivtu, prenose Vijesti.

“Nisam pustio u medije ništa još iz ovog izvještaja, jer postoji mogućnost da izbori u TV budu 5. jula. To bi nam napravilo štetu. Ukoliko se nađe način da se lokalni spoje sa parlamentarnim, onda sve ovo ide odmah u javnost. Bolje prije, nego kasnije. I to onda skreće pažnju na sve ostale bezobrazne divlje gradnje”.

Medenica ga, međutim, kudi:

“Ni ono prvo nijeste poslali. Ja sam ga dala Premijeru. Ni ovdje nema nijedno ‘ime’ koga ne treba dirati, a ja ih znam.

Na mene i Gaga se slomilo zato što je to Kusovac htio. Sram ga bilo. Što reče Premijer, što šetalište ne počeše od početka nego od kraja. Sada je ovo već dobilo formu poslaničkog pitanja i Miloš mi strada ni kriv ni dužan. O svemu ovome nije imao pojma a posta žrtva. Van sebe sam. No konsolidovaću se i nekog će dobro zaboljeti”.

“Mene više briga za sve. 40 g radim za državu i sa njim a zid koji se nogom može srušiti treba da me kompromituje. E za to neko mora da plati. Vjeruj mi”.

Nenezić se pravda da spisak može odmah “da pusti”, ali “već 15 dana vijećamo oko dana izbora”.

“Kunem ti se, Kusovac je gnjida, ali nije prevario u ovom slučaju. Od straha”.

“Zašto je počeo šetaliste od naših kuća????????”, piše Medenica.

“E to ne znam”....

Par dana kasnije, Medenica mu javlja da kreću bageri za rušenje...

“Ne znam da li si u toku, a jesi sigurno. Sjutra a zora u 7 inspektor Lakušić sa asistencijom 10 policajaca ide da ruši zid. E sada ću i ja da rušim bez pardona. Igrate igru u kojoj je glavni lik Vesna kriminalka. Neće moći. Malo ćemo more uzburkati. Možda bude i potopljenih”...

Ona kasnije šalje da se “Miloš moj” angažovao debelo i da je uočio da iz Krtola nikoga na spisku nema.

“Sve pljuvači države iz DF, URE, vlasnici opozicionih listova i mnogi drugi na koje nećete i ne smijete. Sve je slikao i sada ću ja sjutra početi objavljivati da bih njega zaštitila, jer on je vrlo ranjiv. Ja i Gago ćemo ovo preživjeti kao i mnogo drugo, ali on postrada ni kriv ni dužan”.

Nenezić danima “vrti” Medenicu oko objavljivanja u medijima spiska divljih graditelja, a ona mu prijeti da će to učiniti ona, ako on već neće...

“Gago mi veli da ima dosta naših na ovom spisku. Ali, je bih sve pustio u javnost. Šta misliš”, pita Nenezić.

Medenica kaže da ima, ali mu govori da to dâ medjima i sugeriše kojima.

Nenezić odgovara da je već dao jednom dnevnom listu, ali da je priča zastala zbog mogućih izbora...

“Sve treba pustiti, ako i nećete, ja ću i to sa slikama”, kaže Medenica.

“Nebitno. Meni je pritisak na milion zbog ovog bezobrazluka, a tebi na milijardu. Hoćemo li da ovo sad pustimo u kompletu? Meni je stiglo prije sat vremena... I znamo za to samo samo nas troje. Ti, Gago i ja... a ja znam kako ću... možda to i nije uopšte tako loše ni za izbore. Svakako se ubismo, u svaku kuću smo ušli. I dobili bi apsolutnu većinu ponovo da su izbori bili 5. aprila, iako mi to niko osim Predsjednika nije vjerovao”.

“Puštaj ili ću ja”, poručuje Medenica.

“Ja sam ti još onda rekao da je to najbolji način. Onaj izvještaj je bio nepotpun, strah ih je bilo da sve odrade, sram ih bilo. Pa sam čekao dopunu. A i lokalni izbori su mi bili problematični, jer još nemamo datum... dogovoreno. Daj mi dva dana max. da organizujem”...

“Samo me čuvaj, molim te. Na sve su spremni, a ja sam ovdje sa familijom. Već sam imao dva fizička sukoba u proteklih godinu dana u ovom grotlu od Tivta, koje počinje da liči na Budvu. A imam 50 godina i bruka je da se sa djecom od 25-30 godina hvatam za vrat. Užas”, piše Nenezić.

“Ne sekiraj se. Nijesam te do sada pominjala, pa neću ni dalje”, odgovara Medenica.