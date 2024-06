Za 2. jul odgođeno je juče suđenje grupi okupljenoj oko bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i njenog sina Miloša, odlučilo je juče specijalno vijeće sutkinje Nade Rabrenović u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Novi branilac po službenoj dužnosti okrivljenog Luke Bakoča, advokatica Bojana Asanović zatražila je odlaganje ročišta glavnog pretresa, da bi se, kako je kazala, upoznala sa spisima predmeta.

Objasnila je da je juče primila poziv za suđenje.

Prethodno je advokatica Dina Šabotić otkazala punomoćje Bakoču, obrazlažući Vijestima tu odluku činjenicom da duži vremenski period nemam nikakav kontakt ni sa njim, ni sa njegovom porodicom, pišu Vijesti.

“Pa samim tim ne postoje uslovi da se mogu dogovarati u pravcu dalje odbrane. Zbog čega sam i postupila na navedeni način. U svakom slučaju, stavila sam na raspolaganju postupajućem vijeću Višeg suda da pristupim na zakazani današnji glavni pretres, kako se isti ne bi odložio. Međutim, obaviještena sam da je već postavljen ovom optuženom branilac po službenoj dužnosti, pa je samim tim moja uloga u ovom predmetu završena”, izjavila je prekjuče advokatica Šabotić.

Uprkos tome, sutkinja Rabrenović kaznila ju je danas sa 800 eura, jer, prema ocjeni suda, bila u obavezi da se odazove na zakazani glavni pretres.

Šabotić je juče Vijestima rekla da je odluka suda nezakonita.

“Odluka predsjednice postupajućeg vijeća da me kazni iz razloga jer se nisam odazvala na današnji glavni pretres je u cjelosti nezakonita. Naime, sudu sam, kako sam već prethodno objasnila, blagovremeno dostavila otkaz punomoćja ovom optuženom, ali sam uprkos tome, dan prije održavanja današnjeg glavnog pretresa, tačnije 12. 6. 2024. godine lično pošla u kancelariju sudije Nade Rabrenović”.

Ona tvrdi da je tada saopštila da se stavlja na raspolaganje za današnji glavni pretres.

“Da sam voljna da na isti pristupim, kako se ne bi odložio. Međutim, iz kancelarije sudije Nade Rabrenović mi je tom prilikom rečeno da su postavili drugog branioca po službenoj dužnosti, da više nisam legitimisana u postupku, te da ne treba da dolazim na današnji glavni pretres, pa sam u skladu sa tim i postupila i to je jedini razlog zbog čega se nijesam odazvala na današnji glavni pretres. Smatram da nije u redu da sud svoje propuste stavlja na teret meni, s obzirom na to da sam svaki korak preduzela u skladu sa zakonom, dok sud to nije učinio, iz kog razloga smatram da sam u konkretnom slučaju samo ‘žrtveno jagnje’”, istakla je advokatica, prenose Vijesti.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv Miloša i njegove majke Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milice Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića, Gorana Jovanovića i “Kopad Company” iz Nikšića...

Terete ih za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.

Suđenje toj grupi mjesecima se odgađa.