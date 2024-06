Tokom 2020. godine, tada aktivni policajac Darko Lalović kokainom je snabdijevao Miloša Medenicu, koji je često od tog tjelohranitelja njegove majke Vesne Medenice tražio “kolumbijku”...

Izvor: screenshot

To proizlazi iz njihove prepiske na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji, koja je dio predmeta formiranog protiv kriminalne grupe Miloša Medenice, koji je kokain nabavljao za proslave, rođendane, ali i za kampanju...

“Kakva je ta roba što stiže brate? Koja je marka, što bi rekli? Može li se sačekati za pare 7-10 dana, pa bih uzeo 100 grama da imam za mene. Da mi doneseš ujutru da se šibam sjutra”, samo su neke od poruka koje je Medenica slao Laloviću 21. jula 2020. godine.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sina nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, tereti da je formirao kriminalnu grupu čiji član je postala i njegova majka. Tu krimi-ekipu terete za produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja...

"Otiđi tamo molim te ti i objasni im kako je to što sam radio naporno i dugo traje, jer nikad ne znaš kad će izaći kamion, a mora da se čeka dok svaki ne izađe, bilo je preko 15 kamiona koji su izašli. Reci da si i ti bio 24 h pored telefona da bi javljao poziciju murije", šalje Medednica 1. oktobra 2020. godine Laloviću

“Osnovana sumnja da je okrivljeni Miloš Medenica, iako u odbrani to negira, učinio produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, a okrivljeni Darko Lalević, koji takođe ne priznaje krivično djelo, produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga proizlazi iz sadržine njihove međusobne komunikacije preko aplikacije Sky ECC, u julu i avgustu 2020. godine, ali i iz iskaza svjedoka Mladena Boškovića i Predraga Rakočevića, pa i iz odbrane okrivljene Vesne Medenice i iskaza svjedoka Milije Vukanića”, piše između ostalog u optužnici.

Medenica često, tokom 2020. godine od tadašnjeg tjelohranitelja svoje majke traži da mu nabavi 10 grama kokaina:

“Pa mu šalje tekstualne poruke: ‘Ja bih 100, ali ako ne možeš da završiš 100 večeras da bih to imao ujutru... Onda makar 10 da uživamo sjutra, pa ovo naknadno... Isforsiraj to Dacko, častiću tebe da imaš da gališ do kraja ljeta’”, piše 21. jula te godine Medenica.

On je sagovorniku poručivao i da je “odlično što je Kolumbija”, a preuzimanje su dogovorili za sjutradan, pišu Vijesti.

Dan nakon što je po tvrdnjama tužilaštva preuzeo kokain, Medenica ponovo piše Laleviću.

“Odlična roba brate. Dobro dobra. Nismo mogli povući 3 komada nas 10”, piše on tog dana...

Sredinom avgusta te godine tražio je od Lalovića da mu ponovo nabavi drogu, uz obećanje da će kao i svaku isporuku do tada platiti za nekoliko dana.

“Dackule brate, pitaj ima li još, valjaće mi sad kad krenem po sela u kampanju tamo se pije, nemam kud praznih džepova ići... Nategni ga na 30. Ajde brate nategni to, bili smo baš korektni i brzi klijenti. Nije bilo bržih ja mislim. Nego zavuče ruku i neka ne bere brigu”, piše Medenica 14. avgusta.

Krajem tog mjeseca poručuje Laloviću da “ono” plaća sjutra i traži novo...

“Sjutra ono plaćam, kad će biti novo brate... Do nedjelje upri, da uzmem kad se budem spuštao rano u nedjelju da glasam. Đe si Dacko? 30 kom... Sad ću da ti dam za ono prethodno”, šalje Medenica 28. avgusta 2020. godine Laloviću i zove ga da u Kolašinu, uoči proglašenja izborne šutnje, organizuju “veliku kolonu”...

Dan kasnije konstatuje da ga je Lalović ostavio “suvog kao barut” i traži mu “još 20”...

“Plaćamo za 7 dana?”, pita.

Policajac ga obavještava da mu ne daju ispod “50 komada”, ali i da novac mora dati odmah...

“Ne daju ispod 50 komada? I moraju pare odmah? A može to, ali može li onda za 15 dana da se plati, ne mogu tako brzo skupiti pare?”, pita Miloš Medenica.

Nakon toga govori Laloviću da sačeka dok vidi na još jedno mjesto: “Da se ne koljem sa 50 kom”.

“Šta će mi to toliko. Otkaži, što je bolje što im je grom kad treba kilo da uzmeš da bi je probao”, piše Medenica...

Iz komunikacije sa Skaja proizlazi da Lalović u kontinuitetu, mjesecima, snabdijeva kokainom Medenicu, ali i njegovog kuma Marka Vučinića.

Istražiteljima je dostavljena komunikacija optuženog policajca sa Vučinićem, iz koje proizlazi da Lalović nakon isporuke pita:

“Valja li to što” i dobija odgovor - “Kume masakrirali smo se. Grom roba”...

“Kako ja ne uzeh malo”, odgovara Lalović...

Miloš Medenica uhapšen je 25. maja 2022. godine, na podgoričkom aerodromu, nakon što je u Crnu Goru ušao iz Srbije.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv Miloša i njegove majke Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milice Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića, Gorana Jovanovića i “Kopad Company” iz Nikšića...

Dugogodišnja tužiteljka i sutkinja, Vesna Medenica na prvom saslušanju saopštila je da zna da joj je sina drogom snabdijevao njen tjelhranitelj, međutim, nije imenovala Darka Lalovića.

“...Iz odbrane okrivljene Medenice, na prvom saslušanju, utvrđeno (je) i da je njen sin zavisnik od opojne droge, da se zbog toga neredovno liječio, da su se zbog toga svađali, i ono što je posebno važno, da je u saznanju da je njenom sinu drogu doturala osoba koja je godinama unazad nju obezbjeđivala i vozila, dok je nesporno upravo okrivljeni Lalević bio član njenog ličnog obezbjeđenja...”, piše u optužnici...

Tužioci u optužnici preciziraju čime je sve potvrđeno da je Lalović snabdijevao Medenicu kokainom, a ovaj drugim osobama omogućavao uživanje te droge, pa između ostalog navode:

“Kad se uz sve to ima u vidu da je Mladen Bošković, službenik Interventne jedinice policije Odjeljenja bezbjednosti Kolašin, kao svjedok naveo da je, u 2020. godini, tadašnjem načelniku Darku Kneževiću predočio da oni i njegov kolega policajac, svjedok Predrag Rakočević, u kontinuitetu dolaze do operativnih saznanja da okrivljeni Miloš Medenica i lica u njegovom okruženju: Jeknić Ivan, Medenica Milorad, neki Vujisić, Marko Vučinić - Vučelja, Uglješa Vukićević, Peković Ivan, Darko Peković i Igor Trifunović, veoma često odlaze van grada, u brvnare koje iznajmljuju za novac, gdje konzumiraju velike količine narkotika, a da je svjedok Rakočević naveo da se sve informacije vezano za okrivljenog Miloša Medenicu, koje se tiču distribucije i korišćenja narkotika, nalaze u ‘Info Stream’ Uprave policije - sistemu u kojem službenici Uprave policije unose operativne informacije sa terena, te da je svjedok Milija Vukanić, u tom periodu načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kolašin i sam naveo da mu je, kroz operativne informacije, poznato da pojedina lica iz društva okrivljenog Miloša Medenice koriste opojne droge, onda postoji potreban stepen sumnje za podizanje optužnice protiv okrivljenog”.

Osim oko nabavke kokaina, Medenica je sa tadašnjim tjelohraniteljem svoje majke, Darkom Lalovićem, kovao planove i oko šverca cigareta.

Krajem jula 2020. godine poručuje mu da se negdje skrajnu i “razrade dosta bitnih tema”.

“Moramo početi da grabimo za nas, jer vrijeme leti. A ništa ne osigurasmo. Sad smo na poziciju i ako ovo ne iskoristimo nikad više nećemo biti u takvoj prilici. Nego će nas odma’ napasti. Jer im znamo sve. Sad ne smiju, jer im sve znamo i možemo to da iskoristimo u našu korist, zato oni ćute. Nije ih strah od nas, nego od nje što im sve zna. Još obećali uslugu zauzvrat i slagali me kao zadnju lunju. To ne smijemo da prećutimo, ako to vide da ćutimo, oni će da se brane napadima na nas. Zato sve gleda ono smeće od Mrkića kako da mene ili nekog od drugova uvuče u nešto, da mi mene kompromitovali. Oni su se pomiri sa Grandovcima i izbacuju po 4 kamiona u 5 dana. I odje*ali onoga Pekića, i plasirali priču da sam to ja uradio. I već je on mlatio da ja radim. Ali i to nas boli k***c, jer ona sve zna od početka baš zbog ne daj bože da je u toku, da nas može zaštititi, istim napadamo kao oni na nas. Čak i gorim kad im ona zna sve i još su oni došli kod nje da je mole da im izađe u susret. I sve im završeno dok su meni obećavali kule i gradove. I kad su svoj interes završili počinju tako da se ponašaju bahato kao da su oni nama valjali. A osjetili da im se prećutalo, jer su oni sve slagali. I to ih sad najviše boli. Oprostiti možemo za dobre pare, ali nikad zaboraviti nećemo kako su nas izigrali kao goveda”.