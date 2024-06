“Za zlostavljanje, nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda, na štetu maloljetnika, učenika Osnovne škole “Štampar Makarije”

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv F.K. (45), S.K. (33) i B.K. (36) zbog incidenta koji se desio, u aprilu prošle godine, nedaleko od Osnovne škole “Štampar Makarije“, u kojem je jedna maloljetna osoba zadobila teške tjelesne povrede.

Iz Uprave policije je nakon incidenta prošle godine saopšteno da su van dvorišta (OŠ) „Štampar Makarije“, F.K, S.K. i B.K. fizički napali M.P. (21) i maloljetnog dječaka od 14 godina.

“Osumnjičeni su prilikom fizičkog napada upotrijebili podesna sredstva i oštećenima zadali više udarca, usljed kojih je maloljetnik zadobio teške tjelesne povrede”, kaže se u saopštenju.

F.K. i S.K. se terete za krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, a B.K. za nasilničko ponašanje.

Do fizičkog napada je došlo poslije saznanja da je dječak ucjenjivao djevojčicu zbog fotografija, a potom od nje uzeo i određenu svotu novca. Nakon što su roditelji saznali šta se dešava, otac je tražio od dječaka da vrati novac i izbriše fotografije, ali pošto on to nije učinio odlučio je da sam riješi problem, prenosi CdM.

“U odnosu na događaj koji je prethodio incidentu, a u kojem je oštećena maloljetna djevojčica stara 14 godina, policija je prikupila obavještenja, a spisi predmeta su dostavljeni postupajućem tužiocu na ocjenu i mišljenje”, rekli su tada iz policije.

Kako su dodali u odnosu na tri oštećena dječaka, koja su bili svjedoci ovog incidenta, a kojima su F.K. i S.K. zadali udarce otvorenim šakama u predjelu lica prilikom opisanog događaja ispred osnovne škole, policija je protiv njih, F.K. i S.K, podnijela prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.