Vasoviću, koji se sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, sinoć je određeno zadržavanje do 72 sata.

Bivšem šefu kriminalistike u barskoj policiji Iliji Vasoviću određen je, odlukom sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, pritvor do 30 dana. To nam je saopštio Vasovićev branilac, advokat Nikola Stugar, ističući da je pritvor do 30 dana određen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke. Specijalno državno tužilaštvo predložilo je ranije Višem sudu da se odredi pritvor do 30 dana bivšem šefu barske kriminalističe policije.