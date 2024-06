Dodao je da su i sve nekretnine, u većini, izgrađene prije 2018. godine.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

Radan Katnić, sin pritvorenog bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, napisao je otvoreno pismo glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću nakon njegovog istupa na Televiziji „Vijesti“ u kojem je, između ostalog, iznio podatke o vrijednosti građevinske imovine njihove porodice u Barjamovici i Novom Selu – iako je finansijska istraga još u toku.

U rješenju koje ste nam dostavili u zabranu korištenja i raspolaganja imovinom ste uvrstili svu imovinu - pa i onu koja je susvojina - a jedina dva slučaja da je tužilaštvo odredilo zabranu korištenja bila je za imovinu porodice Darka Šarića i Safeta Kalića. Svim ostalima bilo je dozvoljeno korištenje imovine u toku postupka. Ovo rješenje pominjem jer su sve nepokretnosti na Novom Selu izgrađene prije 2018. godine. To potvrđuje i ortophoto snimak iz marta 2018. godine - a mome ocu stavljate na teret da je postao član kriminalne organizacije od 2020. Zato je nejasno i đetetu od 15 godina kako je novcem koji je stekao 2020. decembra „učestvujući u kriminalnoj organizaciji“, gradio kuću koju je završio na Novom Selu 2012. godine?! – pita Radan Katnić.

Dodao je da su i sve ostale nekretnine, u većini, izgrađene prije 2018. godine.

To navodimo kao godinu kada imamo ortophoto snimak, jer od prije nemamo. Ako ga Vi imate, pošteno bi bilo da ga dostavite – poručio je mlađi Katnić u pismu Novoviću.

On se osvrnuo i na to što je aktuelni GST rekao da nema informacije o Katnićevom štrajku glađu, u koji je stupio još danom hapšenja 14. aprila.

- Kako ste ,,empatično“ priznali rekli da nemate nikakve informacije o zdravstvenom stanju moga oca, obavještavam Vas da se, u momentu dok Vam ovo pišem, nalazim u klinici „Moj lab“ gdje je u toku hirurški zahvat, a da se moj otac nalazi pod totalnom anestezijom. Inače bi Vam pismo pisao on, ali kako nije u mogućnosti pišem Vam ja, iako će se on kad se probudi (ako se probudi) naljutiti na mene. Ali zbog velikih neistina i manipulacija činjeničnim stanjem, nijesam izdržao i dok čekam da se završi operacija – napisao je Radan Katnić Novoviću.

A malo više od toga smo ga mi i prodavali, iako se izgradnja odvijala kada su cijene materijala bilo mnogo manje. Vi ste u procjeni koristili troškovnu metodu, pa ste dobijeni iznos morali korigovati koeficijentima i faktorima dobijenim uvrštavanjem inflacije, kamata i mnogim drugim faktorima kroz složene matematičke metode kako biste dobili tačnu računicu. Ali o metodama nećemo sad, nego ćemo nakon dobijanja „eskpertize“, ako je budete htjeli dati - jer na svaki način opstruirate naša prava i zahtjeve. Skoncentrisaćemo se na Barjamovicu i ovih 735.000 eura koliko tvrdite da vrijedi ukupno, sveukupno 461,82 kvadrata nezavršenih objekata, od čega je 360 km za stanovanje, a 85.8 km garaže – naveo je Radan Katnić.

Kad bi ukupnu vrijednost od 730 hiljada podijelili sa ukupnom kvadraturom od 461.82 kvadrata, od kojih je samo jedan objekat od 88.76 kvadrata završen, a ostatak od 373 kvadrata sa 86 kvadrata garaže (u tih 373 kvadrata) završen od 60 do 70 odsto, ispada da kvadrat 60 do 70 odsto završenih objekata, građenih metodom „kamen na kamen“ u prosjeku iznosi 1.591 euro po metru kvadratnom – kazao je Katnić.

Kada bi samo od ovoga oduzeli garaže u kojim nije uvedena struja niti stavljene pločiće - već ploča, ostaje nam 376,8 kvadrata stambenog prostora u prosjeku završenog 70 do 80 odsto. Kada se to izračuna ispada da je kvadrat sela Barjamovica rađen od kamena, bez fasade - 1.900 eura po metru kvadratnom, što je apsolutni nonsens i što govori koliko je ozbiljna ova vaša ekspertiza koju ste namjerno iznijeli sinoć na Televiziji „Vijesti“ kako biste moga oca prikazali kao kriminalca koji je „uzimao novac“ i gradio po Barjamovici – podvukao je sin bivšeg GST.

Katnić je konstatovao i Novovićevu izjavu da sumnja da pomenuta imovina nije porodična – već Milivoja Katnića, te da on prilikom pretresa nije iznio nikakve primjedbe niti demantovao da sve to nije samo njegovo.

Iznijeli ste neistinu jer su dva svjedoka čula i prenijeli nam da je jasno rekao koja kuća pripada njemu, meni, a koje kuće su njegovog starijeg brata Radomira, mlađeg Slavka i sinovca Milorada, piše Pobjeda.

Katnićev sin je ocijenio da optužnica protiv njegovog oca nema težinu.

Radan Katnić je ocijenio i da je besmisleno da se njegov otac tereti za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija jer meci, koji su pronađeni na njihovom vlasništvu, datiraju još od Drugog svjetskog rata.

Na navode Novovića da se njegovom prethodniku na teret stavlja pranje novca, mlađi Katnić je kazao da je izostavio da kaže da je njegov otac duži niz godina prodavao kuću i imanje na selu, piše Pobjeda.

- Čemu svjedoče nekoliko oglasa u domaćim i stranim objavama. Između ostalih javio se neki Turčin koji je dao kaparu u iznosu od 30 hiljada eura, ali da ne dužimo priču, sve to moj otac objašnjava na snimku na jutjub kanalu „Pobjede“. Moj otac je sedam godina bio glavni specijalni tužilac i postupao je u predmetima ukupne vrijednosti više od stotinu miliona eura, pa se onda, zamislite, našao da sa jednim Turčinom, kojeg ne poznaje od ranije, ulaže toliko napora da „operu 30 hiljada eura“ koje će uložiti niđe – naveo je Radan Katnić.

Dodao je da je na tom sporazumu o kapari potpis stavila i njegova majka koja je 40 godina u braku sa Milivojem Katnićem.

- Međutim, taj papir sam donio ja - iako ona nije vidjela šta potpisuje. Samo me je pitala što je to i ja sam joj rekao: „javio se kupac za Novo Selo, prodajemo plac“. Ona je nevoljno, jer se protivila prodaji, na moj nagovor to potpisala – prepričao je Katnićev sin.

Naglasio je da sve ovo inače ne bi iznosio u javnost jer su to njihove privatne stvari.

Sin pritvorenog bivšeg glavnog tužioca Milivoja Katnuća saopštio je da ga policija i agenti Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) prate danonoćno.