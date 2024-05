Nekadašnji policijski funkcioner Milovan Pavićević svjedočio je da ga je šef beogradske policije obavijestio da Veljko Belivuk i Marko Miljković dolaze u Crnu Goru

Izvor: printscreen/RTCG/youtube

Nekadašnji policijski funkcioner Milovan Pavićević svjedočio je da ga je šef beogradske policije obavijestio da Veljko Belivuk i Marko Miljković dolaze u Crnu Goru, da su bili pod stalnim monitoringom i da su na kraju on i Zoran Lazović zajednički predložili da se nagrade policajci koji su učestvovali u toj akciji, kako pišu Vijesti.

To je Vijestima kazao advokat Zoran Piperović, tvrdeći da se “čudne stvari dešavaju” u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva protiv njegovog klijenta Lazovića.

Pravni zastupnik uhapšenog bivšeg bezbjednjaka tvrdi da je tužilac nakon svjedočenja Pavićevića trebalo da traži ukidanje pritvora, ali da mu je umjesto toga produžen i po dodatnom pritvorskom osnovu.

“Nevjerovatne stvari se u vezi Zorana Lazovića događaju. Umjesto da je tužilac juče, nakon svedočenja Milovana Pavićevića tražio ukidanje pritvora za Lazovića, Apelacioni sud ‘čašćava’ istog dodajući mu tačku 4 iz člana 175 kao osnov za određivanje pritvora”, rekao je advokat.

On je kazao da, naravno, taj sud nije imao iskaz Dragana Radonjića, Veska Damjanovića i Pavićevića, “koji odmah eliminišu svaku osnovanu sumnju”.

“Pavićević je izjavio da ga je šef beogradske policije obavijestio da Belivuk i Miljković dolaze u Crnu Goru. I da je on (Pavićević), pošto su imali operativne podatke dan prije toga ili dan poslije toga ne sjeća se, mislim na dolazak ovih lica u Crnu Goru, kako se pripremaju tri ubistva za šta su imali sigurnosni izvor i zbog čega je formiran istražni tim. Istakao je da je to bila vrlo uspješna policijska akcija, da su ta lica bila pod monitoringom 24 sata, da su ljudi pohapšeni posle te akcije, da je sve zadokumentovano i da su on i Lazović zajednički predložili da se nagrade najbolji policajci iz te akcije”, objasnio je Piperović, kako prenose Vijesti.

Tvrdi da je tokom svjedočenje isto izjavio i tadašnji v.d. direktor uprave policije Damjanović, naglašavajući da bi on slično postupio i dan danas.

“A čime je čašćen Lazović, čašćen je šikanom i hapšenjem. Zašto je to tako? Zato što SDT vidi sve drugačije od onog kako su to predstavila tri vrhunska, visoka policijska službenika. Da li je ovo prosto moguće? Naravno, kao što vidite. Ko je kriv najviše, čak više od redovnih sudova? To su budalasti i zlobni političari, njih nekoliko koji postaju zbog svog uticaja u stvarima za koje su neznaveni i nepozvani, živi kancer Crne Gore. Ovo je nevjerovatna priča i crnogorska bruka koju ispašta jedan čovjek”, tvrdi Piperović.

Zoran Lazović uhapšen je istoga dana, 14. aprila, kada i bivši glavni specijalni tužilac (GST) Milivoje Katnić.

Terete ih da su kao pomoćnih direktora Uprave policije i GST radili u korist mafijaškog kavačkog klana.

U dokumentima SDT-a piše i da je Katnić obmanjivao javnost da su optuženi beogradski kriminalci Belivuk i Miljković u Crnu Goru ušli na zahtjev Republike Srbije i da se prema njima konstantno preduzimaju mjere i radnje, dok je Lazović tim članovima kavačkog klana omogućio da nesmetano pređu granicu, na zahtjev vođe te zločinačke organizacije Radoja Zvicera.

U spisima SDT-a konstatuje se da su bivši bezbjednjak Zoran Lazović i nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić samo formalno preduzimali akcije protiv vođa kavačkog klana, pišu Vijesti.

“Vijesti” su objavile više transkripata sa Skaj aplikacije, koji dokumentuju da su Petar Lazović, bivši agent i sin Zorana Lazovića, i nekoliko njegovih kolega iz policije, drugovali sa vođama kavačkog klana i njihovim kolegama iz Srbije, dok su čelnici policije i tužilaštva istovremeno uvjeravali građane da nemaju razloga za brigu.

Tada, navodi se u porukama sa Skaja, i kuju plan kako da namame suparničku, škaljarsku kriminalnu ekipu da krene u oružani napad na te Beograđane, namjerno šireći informacije o njihovom dolasku u Crnu Goru.

U pretresu dva stana u podgoričkom master kvartu, učestvovali su i forenzičari u bijelim, zaštitnim kombinezonima, što je nečuveno, kazao je advokat Zoran Piperović.

Pojasnio je da dvije nekretnine pripadaju kompaniji “Bemaks”, a da Specijalno državno tužilaštvo (SDT) u tom slučaju istražuje da li su počinjena krivična djela - utaja poreza, pranje novca i zloupotreba ovlašćenja u privredi.

“Na pretres stanova u istrazi o pranju novca, utaji poreza i zloupotrebi ovlašćenja u privrednom poslovanju, došli su forenzičari sa bijelim mantilima. Pitam se šta će oni tu, traže li neke biološke tragove. Do tri sata ujutru pretresali su dva stana koja se vode na kompaniju Bemaks. Riječ je o klasičnoj zloupotrebi moći i zloupotrebi prava”, kazao je Piperović, kako prenose Vijesti.

On je rekao da njegovi klijenti ne bježe ni od čega, da je predata kompletna dokumentacija, ali da insistiraju da se sve obavi po zakonskim procedurama, što, tvrdi, sada nije slučaj.

Piperović je dodao da je sa tim slučajem upoznao i sutkinju Suzanu Mugošu, “čija je naredba o pretresu zloupotrijebljena”.