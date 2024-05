"Šoškić falsifikovao transkripte iz istrage – sa Predragom Šukovićem planira da ih uništi"

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pritvoreni bivši Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u pismu koje je uputio spacijalnom tužiocu Vukasu Radonjiću optužio je specijalnog tužioca Miloša Šoškića da falsfikuje transkripte iz SKY komunikacije kako bi realizovao zločinačku namjeru Zorana Ćoća Bećirovića, Dritana Abazovica, Milana Kneževića, te da sa Predragom Šukovićem planira da ih uništi, piše Standard.

Pismo Milivoja Katnića prenosimo integralno:

Specijalnom državnom tužiocu Vukasu Radonjiću

Gospodine Radonjiću kako ste me i podučili kao oštećenom imam pravo da predlažem dokaze u krivičnim predmetima protiv tužioca Šoškića.

Naime, protiv tužioca Šoškića sam podnio krivičnu prijavu, a vezano za to da je prvo falsifikovao transkripte, a potom određene i to one koji idu u moju korist skrivao. Da bi se ove činjenice bolje razjasnile potrebno je pribaviti one što je skrivao. One su objavljene u dnevnom listu Vijesti i to će vam dostaviti moj branilac Marjan Marković.

Da bi ste shvatili koliki je moj pravni interes u obezbjeđenju ovog dokaza kojeg inače Europol dostavio crnogorskoj policiji i koji se nalazi po mojoj informaciji u Specijalnom policijskom timu odakle je „greškom” dospio u Dnevni list Vijesti, a ovi neshvatajući da je to krunski dokaz objave isti, navodim transkript koji je tužilac Šoškić falsifikovao, pa mu kao takav poslužio za moje hapšenje, a potom izostavio ovaj koji je skrio i koji jasno ukazuje o čemu se radi.

Komunikacije koje je tužilac Šoškić izmijenio (falsifikovao) koje je naveo u naredbi za sprovođenje istrage i koje su dovele do mog hapšenja, su od dana 03. decembra 2020. godine u 13.37.41 između Petra Lazovića i Radoja Zvicera u kojima se kače citat “a Dula je tata od Kate tražio da se izostavi svaka ga je muka ubila iz kolica”. U vezi ove tvrdnje Petra Lazovića da je njegov otac Zoran Lazović pomagao klanu Kavčani da im ne bude uhapšen istaknuti član Duško Roganović i to baš kod bivšeg glavnog specijalnog tužioca samo dan kasnije, a to je 04.decembar 2020. godine kada je uhapseno šest pripadnika ovog klana putem skaj komunikacije koju skriva tužilac Šoškić, vode komunikaciju Ljubo Milović i Radoje Zvicer. Tako Milović šalje poruku Zviceru “Nista oni nemaju Dulu” na ovu poruku odgovara Zvicer “nista ali je predstavio (Petar Lazović) kao da su mu pomogli”.

Na to Ljubo Milović odgovara Zviceru ono što je saznao od svog najpovjerljivijeg čovjeka Igora Stamatovića zvanog Batica inače policajca koji je bio ubačeni čovjek i koji je dobio informacije iz istražnog tima. Ovo je najpovjerljviji Milovićev čovjek koji se sada nalazi sa njim u bjekstvu. Evo poruke “a mogli su ga spakovati što se toga tiče pa da se dokazuje ali baš ništa nema, po Batici (Ivan Stamatović) onaj svjedok (Kankaraš Milan) nije ga ugrozio ali je kao rekao da mu zna ime na kripti (animal). Mogli su mu dodati i izmisliti ali što da to rade” kraj citata.

Dakle, da Vam gospodine tužioce još jednom ponovim mada mislim da se ovo vidi jasno kao dan. Milović i Zvicer znaju da im Zoran Lazović nije ništa pomagao da ih Petar Lazović laže. Oni imaju izvor informacija da moj istražni tim nije imao dokaze za Duška Roganovića. Oni znaju da je tako odlučeno. A tako je odlučeno jer sam ja čija je uvijek bila zadnja donio odluku po savjesti i nikada nikom nijesam ništa namještao već po najboljim znanjima što sam ih imao donosio odluke i za Duška Roganovića i Slobodana Kašćelana i Duška Kneževića i Sveta Marovića i desetine drugih.

Zašto tužilac Šoškić ovo ovako ne protumači, a ne može drugačije. Zato što je morao da ovaj prvi transkiript falsifikuje, a ovaj drugi sakrije da bi realizovao zločinačku namjeru Ćoća Bećirovića, Dritana Abazovica, Milana Knezevića i mnogih drugih. Nema sumnje da će tužilac Šoškić sa šefom Specijalnog policijskog tima Predragom Šukovićem sve učiniti da ove transkripte unište zato je neophodno da ih bez odlaganja uzmete iz Dnevnog lista Vijesti, zatražite službeno iz Specijalnog policijskog tima, a bogami i iz Europola.

Tužioče Vukase Radonjiću ne sumnjam da ste od dobrog ljudskog materijala, ali velike su zle sile, pa da znate da ću ovo dati javnosti i dostaviti američkoj, engleskoj njemačkoj i austrijskoj ambasadi. Kriminalizovani tužilac Šoškić mora u Istražni zatvor Spuž. Morate i vi u to vjerovati kao što morate vjerovati da sam pod 24 h časovnim video nadzorom i da mi je ovo 44. dan u štrajku glađu kada ovo pišem. Prestao sam sa neuzimanjem tečnosti samo da bih kod Vas iznio svjedočki iskaz protiv korumpiranog tužioca Šoškića. Sve se nastavlja sa poštovanjem.