"S kojim pravom ste dozovlili tužiocu Šoškiću da pomiješa finansijsku i krivičnu istragu"

Bivši glavni specijalni tužilac koji je u pritvoru Milivoje Katnić pisao je ministru pravde Andreju Miloviću, Vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću, Glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću i postupajućim sudovima i pita ih s kojim pravom su dozovlili specijalnom tužiocu Milošu Šoškiću da pomiješa finansijsku i krivičnu istragu protiv njega i da ih zajedno sprovodi.

“Gdje je to predviđeno u bilo kom zakonu Crne Gore. Meni se na teret stavlja krivinčo djelo stvaranje kriminlane organizacije. Kakve veze ovo krivično djelo u krivičnoj istrazi ima sa imovinom na Novom selu i u Barjamovici? Kakve veze imaju krivična djela zloupotreba službenog položaja sa ovom imovinom? Kakve veze ima dokazivanje krivičnog djela pranje novca koje sam navodno u iznosu od 30.000 eura dobio po tvrdnji tužioca od članstva u kriminlanoj orgnaizaciji i koje sam uz pomoć turskog državlajnina uveo u legalne tokove pošto sam ih dobio nakon što sam postao član kriminalne organizacije decembra 2020. godine. Kakve ovo ima veze sa imovinom na Novom selu koja je stečena od 2010. do 2017. godine?”, pita Katnić u pismu upućenom čelnicima pravosuđa, a u koje je CdM umao uvid.

Katnić pita i kakve ovo veze ima i sa njegovom porodičnom imovinom koja se nalazi u selu Barjamovica i koja je takođe stečena prije decembra 2020. godine.

“Jasno je da nema nikave ali postoji Zakon o sprovođenju finansijske istrage. Pa se po tome zakonu donosi posebno rješenje o sprovođenju finansijske istrage. Formira se poseban tim za finansijsku istgaru. Ovaj tim bi tada po pravilu ispitivao gdje sam utrošio onih 25.000 eura (pet hiljada su od mene oduzete), a nakon toga ako su ispunjeni uslovi i sprovesti takozvanu proširenu finansijsku isrtragu. Pa ako su ispunjeni uslovi i ako je stečena imovina u selu Barjamovica a potom i u Novom selu pa dalje do onih čizama od 20 eura što u njima kopam krompir. I to po Zakonu ne može drugačije”, navodi on.

Katnić kaže da je u krivičnom postupku teret dokazivanja na tužiocu, dok je u finansijskoj istrazi teret dokazivanja je na okrivljenom.

“Pa bih ja predlagao dokaze odakle sam stekao određena sredstva a istražni tim bi prihvatio ili ne i sproveo finansijsku istragu po zakonu. Ovako sam ja dužan da dokazujem i krivičnu i finansijsku istragu. Ne mogu se svjedoci iz finansijske istrage salsušavati u krivičnoj. Mogu se koristiti njihove izjave kao i drugi pribavljeni dokazi u finansijkoj istrazi i u krivičnom postupku ali se ne mogu izvoditi”, tvrdi on.

Prema njegovim riječima ovo što se finansijska istraga sprovodi po posebnom zakonu, i može trajati dvije godine.

“Krivična istraga je hitna. Tužilac Šoškic na ovaj način, a salsušavjaući svjedoke koji su predloženi za finansijsku istragu svjesno odugovlači krivičnu i drži me u pritvoru. Ovo nije obično krivičino djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 KZ ovo je teža zloupotreba zbog čega je već više od 30 dana štrajkjem glađu. Što vi radite ministre pravde, vi Vrhovni državni tužioce a posebno vi Glavni specijalni državni tužioce? Je li ovo vladavina prava je li ovo Crna Gora koja se uspješno bori protiv kriminala. Ovo je sa krivično pravnog aspekta krivični postupak koji je ništavan koji ne postoji, ali postoji pritvor”, zaključio je Katnić, prenosi CdM.