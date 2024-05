On je to poručio reagujući na pismo koje je Katnić uputio predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću.

Advokat Zoran Piperović ocijenio je u izjavi za Pobjedu da optužnica protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg visokog funkcionera policije Zorana Lazovića nikada neće biti potvrđena. On je to poručio reagujući na pismo koje je Katnić uputio predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću.

“Pročitao sam pažljivo pismo Milivoja Katnića koje je jutros izašlo u štampi. U njemu se vrlo korektno obrazlaže tužilačko-pravni rezon, a koji se tiče, dispozitiva naredbe za sprovođenje istrage u dijelu stvaranja kriminalne organ

izacije i zloupotrebe službenog položaja. Potpuno je rezon ispravan, ali se ne slažem sa gospodinom Katnićem u jednom dijelu: kada kaže da Savić zna da će biti oslobođujuća odluka. Neće – jer onakva optužnica u dijelu stvaranja kriminalne organizacije i zloupotrebe službenog položaja nikada neće biti potvrđena”, podvukao je Piperović, piše Pobjeda

Konkretno za taj dio je siguran.

“U ostalom dijelu u kojem se tretiraju vina, međe, ovce, komadi oružja – ne znam. Ali znam za ovo prvo, a to je bitno, jer se zbog toga nalaze u pritvoru i zbog toga su onako spektakularno uhapšeni”, dodao je Katnić poručujući da je to kolokvijalno pravno znanje.

Reagujući na odluku krivičnog vanraspravnog vijeća Višeg suda, kojom je Katniću i Lazoviću sinoć pritvor produžen za dva mjeseca zbog opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke, rekao da je to mogao da učini samo Boris Savić.

“Da bi sistem profunkcionisao sudski i da bi se donosile pravedne, validne i na zakonu utemeljene odluke, potrebna je samo jedna stvar: da o njima ne odlučuje Boris Savić. Rodila se jedna generacija sudija u Višem sudu koji te krivične stvari gledaju profesionalno, tačno i nepristrasno. I državi samo to treba. I kad to treba državi, to podrazumijeva da to treba i građaninu, i tužiocu i braniocu i okrivljenome. Držite me za riječ, optužnica u tom dijelu nikada neće biti potvrđena”, zaključio je Piperović.