Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović nije odgovarao na pitanja tužioca, saopštio je njegov advokat Zoran Piperović.

“Lazoviću se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja na osbovu dva člana”, kazao je Poperović večeras novinarima, nakon što je Lazović saslušavan u SDT-u.

"Očekivao sam, poslije ovoliko galame, da će to biti nešto krupno, mnogo dokazivo, egzaktno, mnogo lica, mnogo svega... Sad je to napravljeno u jednu priču na način koji, po meni, ne može da istrpi elementarni krivično-pravni osvrt. Ako dođemo do suda, mislim da ćemo to uspjeti da dokažemo... Kako ćemo proći kod sudije koji treba da odredi pritvor, vidjećemo", rekao je Piperović.

Na pitanje da li je današnja akcija povezana sa hapšenjem bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića, odgovorio je:

"Ovdje bi Saša trebalo da je član grupe. Sad je taj fakat samo naveden da je Saša po jednom predmetu i zbog jednog događaja životnog koji je implicirao inkriminaciju lišen slobode, zato što je postupao tako i tako... Ovdje ima svojstvo člana kriminalne organizacije."

Na pitanje da li se pominjao predmet oko eventualnog skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, Piperović je rekao da je pomenuta zabrana ulaska.

"Ali, nije pomenuta druga stvar. Ne bih da otkrivam detalje i zašto nije pomenuta, a upravo se toga tiče. Moralo je da bude pomenuto, jer bez toga nema djela, ali zašto bih ja sad pomagao njima da se ispravljaju. Dakle, pomenuto je, ali na način koji ne može da istrpi elementarni krivično-pravni sud", kazao je Piperović.

Katnić i Lazović uhapšeni su jutros po nalogu SDT-a, a na teret im se stavlja stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić je kazao da je hapšenje Katnića i Lazovića uslijedilo nakon višemjesečnog koordinisanog djelovanja Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona – EUROPOL.