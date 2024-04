Specijalno državno tužilaštvo (SDT) traga za Podgoričaninom Nikolom Raičevićem, kojeg sumnjiče da je formirao kriminalnu organizaciju, krijumčario cigarete i davao mito.

Izvor: Kurir/EPA/Boris Pejović

Raičević je povezan sa kriminalnom organizacijom koju je, prema tvrdnjama SDT-a formirao Miloš Medenica, ali zasada nije obuhvaćen optužnicom podnijetom protiv te šesnaestočlane grupe krijumčara cigareta.

“Protiv okrivljenog N. R., koji je u bjekstvu i nije dostižan državnim organima, Specijalno državno tužilaštvo naredilo je sprovođenje istrage zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje i dva krivična djela davanje mita”, kazao je državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Prema tvrdnjama SDT-a, Raičević je pomagao Medenici i njegovom kumu Milošu Vučiniću u nezakonitom poslu - krijumčarenju cigareta. To je činio na način što im je omogućio izradu lažne dokumentacije sa kojom su preko carinske linije prenijeli neocarinjene cigarete iz Slobodne carinske zone Luke Bar, pišu Vijesti.

Sumnjiče ga i da im je omogućio da optuženi službenici Uprave carina takvu dokumentaciju prihvate kao pravu.

U tome mu je, objašnjavaju tužioci, pomogao Petar Milutinović, po čijem nalogu su i napravijene lažne isprave privrednog društva “Port of Adria”.

O tom nezakonitom poslu Raičević je preko nekad zaštićene Skaj aplikacije komunicirao sa Vučinićem.

Transkripte tih razgovora crnogorskim istražiteljima dostavila je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona (EUROPOL).

U prepiskama u koje “Vijesti” imaju uvid, njih dvojica se dogovaraju o ishodu nekoliko sudskih predmeta, o čemu Vučinić u posebnom čatu razgovara sa Medenicom, sinom tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice.

Prvobitno u februaru 2020. godine, Raičević šalje broj predmeta u sporu koji se vodio između kompanija “Fab Live” i “Gugi komerc” i naglašava Vučiniću da je to sada “kod nje (Vesne Medenice)” u Vrhovnom sudu.

“Samo ti kume prvo sve provjeri, reci precizno - kako, šta i dogovaramo se sve. Mene ne pominji ništa i niđe kume”, šalje on.

Vučinić i Miloš Medenica o tom sudskom predmetu pričali su od početka do kraja 2020. godine.

“Ja stisnuo kume majku za Fab Live da odma ćarimo koju paru. Ali predmet je kod sudije Femića, on se juče operisao od ..... Tako da se predmet neće brzo završavati. Dok se sudija ne oporavi”, poslao je Medenica još u februaru te godine Vučiniću.

Prema optužnici podnijetoj protiv Miloša Medenice, njegove majke Vesne i drugih, okrivljeni Marko i Bojan Popović su od februara do juna te godine, preko trećih lica, obećali sutkinji mito da korišćenjem svog službenog položaja i pretpostavljenog uticaja, posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti:

“A okrivljena Vesna Medenica, koristeći svoj službeni položaj i pretpostavljeni uticaj, obavezala se da će posredovati da se izvrši službena radnja koja se ne bi smjela izvršiti, a pritom je prihvatila obećanje mita i primila mito za sebe i drugog, u čemu su joj umišljajno pomogli okrivljeni Vučinić Marko i Medenica Miloš stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela, na način što su okrivljeni Popović Marko i Popović Bojan, preko Raičević Nikole i okrivljenog Vučinić Marka, komunicirali sa okrivljenim Medenica Milošem, sa ciljem da postignu koruptivni dogovor da službeno lice i javni funkcioner predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore okrivljena Medenica Vesna, majka okrivljenog Medenica Miloša, posreduje da se predmet Rev.Ip.br 33/20 koji se vodio pred Vrhovnim sudom Crne Gore, između privrednog društva ‘Gugi Commerce’ DOO, kao tužioca i privrednog društva ‘Fab live’ DOO Podgorica, koje je u vlasništvu porodica okrivljenih Popovića, kao tuženog, radi utvrđenja i isplate, presudi u korist tuženog, bez obzira na činjenično stanje, a da zauzvrat okrivljeni Popović Marko i Popović Bojan daju mito u vidu nepokretnosti i novca”, kako prenose Vijesti.

Tužioci tvrde da su Medenice u tom slučaju podmićene sa tri stana u Bečićima i parking mjestima, a da su dio mita dobili u gotovom novcu.

I taj dio posla dogovarao je Raičević, koji u aprilu šalje Vučiniću:

“Bio sam sa malim Bojanom juče, 1.190.000 je predmet da znaš. Oni su nam garaže kume računali 12 h, što je nebitno, ukupna cifra ispada da mi uzimamo 178.500, a da znaš rekao je ako oni prodaju kome stanove, da će nam dat toliko para u kešu. Ili mi kume koliko prodamo, sve je naše. Uglavnom da znaš situaciju. Ja mislim da smo mi ovo top pogodili, samo da brat završi sve”, šalje on.

Nakon što mu Vučinić odgovara, Raičević šalje da je i njemu rečeno da je 99 posto završeno.

“’Oćete da potpišem stanove u ponedeljak ja, da napravim rezervaciju kume onda!? Kad očekuje kum da će počet sudovi da rade da se rešava to? Jer mi to ne smijemo prodavat kume dok ne riješimo, a ja već imam kupca, bar mislim da imam. Kume, stanovi se ne upisuju sad niđe, samo se pravi rezervacija sa Fab Live firmom, a upisivaćemo ih kume na kupca direktno kad dođe vrijeme, da se ne plaća prevod, ne brini za to ti slobodno. Mi samo sad kume možemo rezervacije napravit i ništa drugo brate. U Fab Live da nam daju koji stan, šta kako... Kume, kad izađe do kraja i pregrade se stanovi, tad ih upisuju, dobija se pd broj taj i čuda, možeš da ga prevedeš u katastar. Ali kume, sve je to lagano baš, ne sjekiraj se. Ovo je beton možda ih prodam odma đuture kume... Samo ti potvrdi odma ih prodajemo”, piše mu on 10. aprila 2020. godine.

Prije nego je donijeta odluka kakva je i dogovorena, odnosno u korist kompanije “Fab Live”, Raičević šalje Vučiniću da je zabrinut za taj slučaj.

“Kume, taj Fab live me brine, pošteno da ti kažem sad. Baš me brine. Još sam rekao završeno, čuda, sad me to opteretilo” šalje Raičević 6. maja 2020. godine.

Dan kasnije ponovo pričaju o tom predmetu, pa Raičević pita sagovornika: “Imaš li kume ičim da me obraduješ, oli mi reć?”

“Zvao me Bojan iz Fab live da pita kako ide i tako to”.

Tada i saznaje da je donijeta odluka u korist kompanije koja je, kako tvrde tužioc podmitila Medenice.

“O rezultatu vijećanja i glasanja je Raičević Nikola, dana 08.05.2020. godine, obavijestio okrivljenog Popović Bojana, iako je navedena presuda ekspedovana drugostepenom, Apelacionom sudu Crne Gore tek dana 14. 05. 2020.godine, da bi u konačnom okrivljeni Popović Bojan donio ostatak dogovorenog mita u iznosu od 9.600,00 eura i predao ga Raičević Nikoli dana 20.05.2020.godine”, piše u optužnici protiv Medenice i drugih.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i firme “Kopad Company”, za krivična djela - stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, nedozvoljeno držanje oružja, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja, pišu Vijesti.

Miloš Medenica tereti se da je u 2019. godini stvorio kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali njegova majka Vesna i drugi okrivljeni, s ciljem šverca cigareta i protivzakonitog uticaja na sudsku vlast, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Navodi se da je, u saizvršilaštvu sa okrivljenim pripadnicima kriminalne organizacije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, iz Slobodne carinske zone luke Bar, krijumčario cigarete uz pomoć lažne dokumentacije i davanja mita carinskim službenicima.