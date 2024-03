Optuženi Miloš Medenica poručivao je pripadnicima svoje kriminalne grupe da su trojica carinika sa Dobrakova pod njegovom kontrolom i da mogu završiti sve.

Izvor: screenshot

Navodni šef kriminalne grupe koja je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), švercovala cigarete, o tome je pisao 20. januara 2020. godine, preko nekad zaštićene Skaj aplikacije.

“Imam carinike na Dobrakovo ako nam trebaju. Trojicu imam. Oni će mi sve završiti, a pogotovo ovaj jedan, sa njim mogu sve”, napisao je Medenica u grupnom čatu.

To je učinio nakon što je, sada optuženi Marko Vučinić, obavijestio tu ekipu da ga “pita Peđa imamo li zeleno svjetlo”...

Sin tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, odgovorio je Vučiniću da “vazda imaju”, a potom i “samo mi reci što treba”.

Vučinić grupi sa kojom razgovara objašnjava da mu trebaju “Rožajci”...

“Peđa ima kontakte, bez šale, u Rožaje”, dodaje on, kako Vijesti prenose.

Medenica tada poručuje da će se on vidjeti sa njim, te da će im ta osoba naći špediciju koja im treba.

Prema transkriptima sa Skaja u koje “Vijesti” imaju uvid, tada se u priču uključio Nikola Raičević.

“Mi uvozimo robu, i sad, špediter nam je Santino npr. on nema garanciju, onda on kontaktira špediciju Knjaz, oni mu daju garanciju, mi završimo posao, nas sve razdužimo 1/1, mi kamione ćeramo u magacin. Svi srećni zadovoljni, a mi radimo pun gas. E sad, ovo što ja vama pričam, vi ne pričate nikome dok ne pristane, nemojte odma’ da otvarate karte”, piše Raičević.

Vučinić traži objašnjenje od njega, a Medenica pita: “Što ja treba da pričam reci ti meni, kako da pričam sa ovim?”.

Tada poručuje i da se Raičević ne treba sekirati zbog onih sa kojima on pregovara.

“Već sam se čuo sa ovim, u BG je, dolazi sjutra veče i u ovo 2-3 dana ćemo se vidjeti. Samo da vidi kakve su mu smjene na Dobrakovo da odem do njega. Završiće nam ovaj to, da ga ne oderem. Brate, ne sjekiraj se ti za ove što ja pitam. Pa ne bih ja zbog sebe to svakog pitao. Ovako znam đe mogu”, poručuje Medenica.

U kamionu 1.300-1.400 paketa

Nepun sat kasnije Medenica obavještava Vučinića i Raičevića da je već razgovarao “sa Peđom”.

Dva dana kasnije Raičević ih je obavijestio koje marke cigareta mogu da ponude, pišu Vijesti.

“I ima Reginu, Dubao, DB i Marble. Pitajte kupca šta mu najviše odgovara od ovih marki i viđite koje su cijene na ulicu ove robe. Onaj DB je Grandov program... Te možemo da poručimo preko čovjeka, pa ispitaj Mića - šta, kako oko toga ide, šta mu valja, da pripremim čovjeka. Vidte koje su cijene itd. Sad će ić po 1.300-1.400 paketa u kamion da znate”, šalje Raičević.

Medenica se interesuje jesu li marke - Regina, Dubao, DB i Marlbe, a potom pita i koja je nabavna cijena tih cigara.

“Ništa ne znam dok sjednem brat sa čovjekom. Sve ću ti javit. Do 150 e maximum. Ja mislim ovaj DB nikad nisam gleda’ ni radio. Regina se krećala oko 140 prije, sad ne znam. Marble isto oko 140-150”, odgovara Raičević.

Tog Podgoričanina, međutim, nema među optuženim članovima kriminalne grupe koju je prema tvrdnjama SDT-a formirao Miloš Medenica.

Tokom dogovora oko cigareta Medenica, Vučinić i Raičević hvalili su se jedan drugom ko je od njih prvi počeo “da mafija”.

“Kad je meni BIA srbijanska tel. prisluškivala vi još niste imali telefone... Imam i 3 dana betonjerke zbog teških povreda nanesenih policajcu, sa njegovim pištoljem po nosu. Ćao sad, odoh da se šinem. I više kratkoročnih privođenja zbog psovanja policajaca, kad sam nepropisno parkiran, mladost ludost”, piše im Medenica, kako prenose Vijesti.

Vučinić ih podsjeća gdje su radili kada je on mafijao, a Medenica nastavlja da prepričava kako je pretukao policajca.

“Kad smo ovo policajce prebili u BD to je bilo u Parmu, a vlasnik Parme je dobar drug M**** M*****, njemu je priča za nokaute. Mene su 2 puta bacali na pod, ali se izdignuh nekako posle i dokopah ‘glock’ od ovog jednog. Pa kad su počeli da riču k’o volovi”...

Raičević objašnjava ekipi da mora izaći kako bi završavao njihove poslove, jer im treba novac.

“Samo me malo još pogurajte, a onda vas brat uvodi u legalne poslove, da od milona legalno milion godišnje nam kaplje”, poručuje Medenica, kako prenose Vijesti.

Sutkinja Nada Rabrenović uskoro treba da donese odluku prihvata li ili ne ponudu Miloša Medenice koji je nekretninama vrijednim oko 1,4 milion eura garantovao da će se redovno odazivati njenim pozivima i da neće sabotirati postupak u kom ga terete da je formirao kriminalnu organizaciju koja je naručivala sudske odluke, švercovala cigarete.

Rabrenović ga je prije dva dana saslušala tim povodom.

Njegov branilac, advokat Stefan Jovanović, nakon saslušanja kazao je novinarima da bi Medenica bio bi potpuni ludak da pobjegne nakon dvije godine provedene u pritvoru.

“Medenica je u pritvoru skoro dvije godine. Visina jemstva je takva da sigurno odvraća od pomisli na bjekstvo, od kojeg opasnosti ni nema. Jemstvo je ponudila najbliža rodbina i Miloš je svjestan da bi, neodazivanjem na ročišta, to jemstvo bilo oduzeto”, rekao je Jovanović, prenosi portal Libertas.

Advokat je novinarima objasnio i da je sutkinji Rabrenović ukazao na odluku Ustavnog suda koja ide u korist Miloša Medenice, kao i na činjenicu da je taj optuženi otac dva maloljetna djeteta, pišu Vijesti.

“...I da su svi ostali optuženi pušteni da se brane sa slobode, uz mjere nadzora, iako su neki od njih, znatno nakon Miloševog hapšenja, postali dostupni nadležnim organima. Zato smatram da bi i Miloš, uz jemstvo, oduzimanje putnih isprava, zabranu napuštanja mjesta boravka, pa čak i uz svakodnevno javljanje policiji, trebalo da se pusti da se brani sa slobode”, rekao je Jovanović.

Medenica je uhapšen u maju 2022.