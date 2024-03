Rodić je u emisiji "Načisto" na TV Vijesti rekao da je Do Kvon detaljno tužilaštvu opisao kako je sačinjeno pismo upućeno lideru PES-a, a u kojem se iznose teške optužbe na račun Spajića, ne sporeći njegov rukopis.

Goran Rodić, advokat Do Kvona, kaže da je taj južnokorejski državljanin pred tužiocem negirao navode da je političku kampanju predsjednika Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića finansirao on "i bilo ko drugi", pišu Vijesti.

Rodić je u emisiji "Načisto" na TV Vijesti rekao da je Do Kvon detaljno tužilaštvu opisao kako je sačinjeno pismo upućeno lideru PES-a, a u kojem se iznose teške optužbe na račun Spajića, ne sporeći njegov rukopis.

Advokat je rekao da ne želi da priča o tome kako je pismo sačinjeno, ali tvrdi da je njegov branjenik zloupotrijebljen.

"To pismo je imalo svrhu koju je na političkoj sceni napravilo. Zato sam vas pitao - ko je donio i poslao pismo? Do Kvon ga niti iz Istražnog pritvora preporučenom pošiljkom šalje, niti može lično da ga preda ni u jednu instituciju. Jedino što bi mogao on lično je da ga preda upravi Istražnog zatvora, pa da ga ona proslijedi", ističe advokat, prenose Vijesti.

Bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić ukazuje da Do Kvon u pismu nije rekao da je on finansirao PES, "nego da zna, da ima informacije, iz kriptozajednice koji su finansirali".

"Sve je negirao, jer ga je tužilac pitao za svaku rečenicu pisma", naglasio je Rodić.

"Pominje iznose koliko je Spajić prikupio sam, koliko mu treba...", dodao je Adžić.

Poslanik PES-a Miodrag Laković kaže da je u slučaju Do Kvona došlo do zloupotrebe Vijeća za nacionalnu bezbjednost, "da bi se diskreditovao politički protivnik".

"Iz toga razloga upravo služi član Zakona o onutrašnjim poslovima koji kaže - operazivna nezavisnost policije. Operativna nezvisnost od ovakvih slučajeva, da političari koriste operativne podatke da bi se razračunavali sa drugim političkim strukturama".

Kaže da je jedina uloga Vlada mogla biti da pismo, ako su ga dobili, proslijede Specijalnom državnom tužilaštvo.

Adžić je rekao da je Do Kvon opravdano bio tema Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

SDT kaže da je saslušano 19 osoba.

Laković je naveo da mu je Spajić u jednom razgovoru rekao da je kao građanin dao izjavu tom tužilaštvu, prenose Vijesti.