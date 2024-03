Južnokorejski državljanin Do Kvon će biti smješten u prihvatilište za strance, kazao je njegov advokat Goran Rodić.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

On smatra da je današnje postupanje prema njegovom klijentu nezakonito i najavio je žalbu Upravnom sudu.

Rodić je kazao da je pet sati trajalo saslušanje Do Kvona u Upravi policije. On je naveo da je južnokorejski državljanin trebalo da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode.

“Jutros od 9 do 2 popodne trajalo je jedno nezakonito postupanje u Upravi policije prema našem klijentu koji je po sudskoj odluci danas trebao nakon odsluženja kazne zatvora, da postupak ekstradicije čeka i brani se sa slobode jer je sud odredio mjeru kojom mu se oduzima putna isprava. Međutim, izgleda da je stiglo neko naređenje kao što je stglo i naređenje za prethodna dva dana za postupanje VDT-a i hitno postupanje Vrhovnog suda Crne Gore u ovom predmetu a podloga je svakako nezakonito postupanje i po tom nezakonitom današnjem rješenju Do kvon će biti smješten u prihvatilište”, kazao je Rodić.

On je kazao da će podnijeti tužbu Upravnom sudu.

“Ali vidjećemo naredih dana kako će se ova rašomonijada odvijati. Neke stvari možemo predvidjeti ali nažalost stanje u cnogorskom pravosuđu je takvo”, kazao je Rodić.

Podsjećamo, Do Kvon je jutros napustio zatvor u Spužu, nakon što mu je istekla zatvorska kazna od četiri mjeseca zbog falsifikovanja ličnih isprava. On zatim nije priveden u SPO već do inspektora za strance.