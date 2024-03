Predsjednik Višeg suda Boris Savić raportirao je Vesni Medenici o stanju u više značajnih slučajeva, ali i izvještavao je kada je što “pošlo na apelaciju” i s njom dogovarao uslovne otpuste - za one osuđene koji su interesovali tadašnju predsjednicu Vrhovnog suda.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Među predmetima o kojima je telefonskim porukama izvještavao tada nadređenu koleginicu su “državni udar”, kao i onaj formiran protiv odbjeglog bankara Duška Kneževića, Đorđa Đurđića...

Posebno su se, kako piše, bavili i slučajem Budva nakon što su se u zgradi tamošnje Opštine 23. juna 2020. godine zabarikadirali gradonačelnik Marko Bato Carević i njegovi saradnici, a policija ih opkolila. To je učinjeno nakon što je DPS nakratko preuzeo vlast u toj primorskoj opštini, zahvaljući glasu nezavisnog odbornika Stevana Džakovića. Iz DF-a i Demokrata poručivali su da neće trpjeti nezakonitu promjenu izborne volje i da Opština više neće biti “DPS tvrđava i stjecište kriminala i korupcije”...

“Bože, biće zveka, jer ovi su se zabarikadirali”, šalje Medenica tog dana.

Savić joj odgovara da se plaši da će biti još sličnih situacija: “Pa ćemo imat čvršći osnov”.

“Sve mi problem na problem. Kako sada da ih izvučeš, a uz rješenje za pritvor opravdanje za sve”, poručuje Medenica.

Predsjednik Višeg suda potom konstatuje: “Sve treba da im završi pravosuđe, a kad nama treba podrška vidjeli smo što smo dobili”, kako prenose Vijesti.

Ona mu, međutim, odgovara da su “ovdje u pravu”.

“Jesu li ih mogli po prekršaju JRM (javni red i mir) zbog blokade puta poslati u Spuž u roku od nekoliko sati?”, pita Savić.

Medenica mu kratko odgovara: “Jesu, ali nijesu”...

Njih dvoje komentarisali su i nakon što je slučaj državni udar “otišao” na drugostepeni sud.

“Pošao ‘terorizam u pokušaju’ po žalbama u Apelacioni!”, poslao je Savić Medenici 6. decembra 2019. godine.

Ona prvobitno odgovara samo OK, a onda piše:

“Trebo si mi javiti kada namjeravaš da pošalješ, sada si me doveo u nezgodnu situaciju”.

Savić nije juče odgovorio na pitanja Vijesti da li je sa nekadašnjom predsjednicom Vrhovnog suda komunicirao u skladu sa Zakonom o sudskom savjetu i sudijama, zbog čega je izvještavao o stanju u pojedinim, a ne svim predmetima ako je to bila njegova obaveza i jesu li zahtjevi Medenice uticali na njegovu nezavisnost i samostalnost u odlučivanju, pišu Vijesti.

"Hoštapleri"

On se 30. aprila 2019. godine žali da su u predmetu protiv Kneževića i Đurđića tražili njegovo i izuzeće tužioca.

“Nakon odbijanja više zahtjeva za odlaganje, podnesen je zahtjev za izuzeće i mene i tužioca, pa sam kao hitnu radnju odložio za 13. 5 i dostaviću Apelacionom pa Specijalnom”.

“Hoštapleri. Ne daj...”, piše mu Medenica.

“Pogriješili su što su tražili za oboje. Ovako ne mogu opet ni prema kome od nas dvoje, a ponavljanje bi bilo zloupotreba prava. E sad, pitanje je jesam li smio zakazat ročište, ali naveo sam da je hitna radnja, jer da nisam opstruirali bi dostavnice za sljedeće ročište”, piše predsjednik Višeg suda u Podgorici, kako prenose Vijesti.

“Ročište, pa i da se izuzmeš drugi ‘uskače’”, piše ona, a Savić joj govori da je to i rekao.

Nekoliko dana kasnije, Medenica se interesuje šta se desilo pa joj Savić ponavlja: “Pa rekoh vam da su tražili oba izuzeća i da sam odložio na određeno iako je diskutabilno jesam li smio”...

O istom predmetu razgovaraju i 13. maja te godine, kada joj govori da će potvrditi optužnicu protiv optuženog bankara.

“Konačno okončah ovo ročište za Duška Kneževića, sutra ću napisat odluku o potvrđivanju optužnice”, piše on.

“Bravoooo”, odgovara mu ona.

“Ima li što za produženje pritvora onom Jovićeviću sa Cetinja. Već sam te jednom pitala (min. Bogdanović se interesuje)”, napisala je Medenica predsjedniku podgoričkog Višeg suda 10. jula 2020. godine.

Nekoliko dana kasnije zanimalo je i “što se radi sa jemstvom za Bigovića”, pa joj Savić i odgovara:

“Za Bigovića još nema odgovora. Aida sutra dolazi da provjeri da nije u pošti. Za tog drugog sad ću vidjet”, piše Savić 18. avgusta te godine.

Druga osoba koju pominju je nedavno ubijeni škaljarac Edmond Mustafa, čije puštanje iz pritvora je od Medenice tražio tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović.

U spisima kojima raspolaže Specijalno državno tužilaštvo su i poruke koju su Medenica i Savić razmjenjivali u kontinuitetu od 2018. godine do hapšenje nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda, pišu Vijesti.

U novembru 2018. godine predsjednik Višeg suda u Podgorici izvještava Medenicu da će odluku u predmetu za koji se ona interesuje donijeti čim mu stigne bezbjednosna procjena iz zatvora.

“Još nije došla bezbijedonosna procjena iz Ziksa, čim dođe naredni dan na vijeće”..., šalje on, a nekoliko dana nakon toga obavještava je da je uručena dozvola advokatu Draženu Medojeviću.

“Ovdje piše da se prekidaju postupci protiv banke. Ovdje je protiv pravnih lica koji imaju račune u banci, a ne banke!!!”, šalje joj Savić 12. decembra te godine.

Medenica mu samo kratko odgovara: “OK”.

Dva dana kasnije Savić je izvještava da je “već urađeno i potpisano, sad ćemo zvat vozača iz Kotora”, a Medenicu 21. decembra te godine zanima i stanje u predmetu za uslovni otpust Željka Ajkovića.

“Da li je stiglo mišljenje iz zatvora za uslovni otpust Ajković Željka?”

“Upravo sam mislio da pošaljem poruku da smo izvjećali sad. Trebao bi izać’ do nove godine”, odgovara joj Savić.

Nekoliko dana kasnije Medenica ga pita “Je li potvrđena optužnica za Radulovića?”, pa obrazlaže i da je za to pitaju novinari.

“Pitaju i nas stalno i odgovaramo da je donijeta, ali po poslovniku je ne smijemo saopštit do izrade i otpremanja, još nije otpremljena. Za vašu informaciju trebali bi da je potvrdimo”, odgovara joj on 26. decembra, prenose Vijesti.

“Osnovana sumnja kao kuća iz iskaza svjedoka saradnika”, pojašnjava.

Krajem januara 2019. godine Savić izvještava Medenicu da su neku odluku preinačili:

“Preinačismo”, šalje on 24. januara te godine.

“Super”, je odgovor koji je dobio.

Prepiska Medenice i Savića pokazuje da je predsjednica Vrhovnog suda često ispostavljala zahtjeve šefu Višeg suda u Podgorici, pa mu i 15. aprila 2019. godine šalje:

“Došao ti je u petak onaj predlog za ukidanje prirvora”.

Savić joj odgovara da to još nije na njegovom stolu: “Čim donesemo odluku javljam. Mora proć izjašnjenje SDT prvo”.

Krajem februara 2020. godine Medenica je kritikovala odluku sudije za istragu Miroslava Bašovića - da ne odredi pritvor optuženom za najteža krivična djela Mariju Miloševiću, pišu Vijesti.

“Što Bašović nije odredio pritvor ovome Miloševiću. Zašto ne pratiš to. Ovo je bruka”, šalje ona 26. februara.

Savić joj se pravda da već dva sata pokušava da dobije kolegu, ali da se Bašović ne javlja.

“Te budale. Moraš konačno da preduzmeš mjere provjere njegove stručnosti”, poručuje mu ona.

Nešto kasnije dobija objašnjenje od Savića.

“Evo našao sam ga. Jedini dokaz koje tužilaštvo navodi je DNK na novčanicama kojima je kupljeno vozilo. A osim njegovog ima i DNK drugih lica koje ne pominju. Vidjećemo u žalbenom postupku, ali ovo je tanko”.

Medenica i Savić komentarisali su i pravili strategiju nakon što ga je Duško Knežević optužio za korupciju, tvrdeći da je predsjedniku Višeg suda i nekadašnjem VDT Ivici Stankoviću sekretar u VDT Nenad Vujošević nosio novac za korupciju.

“Evo ti druženje sa Nenom!!!!!”, šalje ona.

“Nije ništa netačno rekao. Procedura za jemstvo hipotekom je takva i ja to kažem svakom ko se interesuje”, objašnjava Savić.

On joj piše i 7. oktobra 2019. godine i pita je kada se mogu čuti: “Oko ovog na Instagramu”.

“Ma evo na kraju kaže da je osveta što sam izdao naredbu za pretres objavljivanje da je Neno nosio pare meni i Ivici. Prihvatiću što kažete ali zaista mislim da bi trebao odmah pres konferenciju i jasno reć da je to laž, ponudit poligraf i da pitaju što oće”, šalje on, prenose Vijesti.

Medenica mu odgovara da će ga zvati kada bude u zgradi suda.

“Ok, ako prihvatite volio bi što prije pres”, piše on, pa malo kasnije izvještava šeficu kako je prošao.

“Rekao sam što sam mislio, nisam se znojio, mislim da je OK”, piše joj on.

“Vidjeću pa ću dati komentar”, odgovara mu Medenica.

Ovamo ti je haos, a ti preko bare

Sredinom januara 2019. godine, Medenica porukom kritikuje Savića zbog “haosa” u sudu dok je on na putu.

“Ovamo ti je haos. Morao si organizovati da sudije rade svoj posao. Sramota”, piše mu ona 15. januara.

“Svako je dobio zaduženja. Ispostavilo se da je Piper angažovan i da ne može Raco. A Lidija može da sačeka, jer ta potjernica nije hitna. Malo i Suzana paniči bez potrebe”, odgovara joj Savić, kako prenose Vijesti.

“Nema potrebe, a najmanje uslova za čekanje. Suzanu nijesam ni gledala. Lako je preko bare vršiti procjene!!!!!”, poručuje mu predsjednica Vrhovnog suda.

Savić se pravda da će “preuzeti stvari u svoje ruke”.

“Sad ću je zvati i preuzeti stvari u svoje ruke”, šalje on, pa nešto kasnije i: “Shvatio sam da je imala zakazani u 13:00. I da je jedini problem ta potjernica”.

Medenica, međutim, objašnjava da to nije tačno: “Nije imala zakazano nego ću da je sada zovem jer mi je bio Specijalni”.

Predsjednik Višeg suda piše da se sa kolegom sve dogovorio prije puta: “Sve smo se dogovorili oko predloga, ja i on prije puta, i sa Racom, ali mi je Piperovo angažovanje to poremetilo”, pravda se on.

Medenica je od Savića početkom 2019. godine tražila da "ispoštuje" zahtjev Suzane Mugoše da ne bude njegov zamjenik za tu godinu.

"Borise poz iz Beča. Sa Suzanom sam bila u komunikaciji u tvom odsustvu. Podržala sam njeno obrazloženje da ti za ovu godinu ne bude zamjenik. Ispoštuj joj zahtjev", napisala mu je ona 23. januara, kako prenose Vijesti.

Savić odgovara da prihvata, ali ima objašnjenje:

"Prihvatam, ali sam joj rekao da će se to protumačiti kao akt nepovjerenja od strane onih koji nisu naši. Planirao sam Dragicu ako budem morao?".

“Nećemo sudnicu izmještat u Skupštinu”

Sredinom 2019. godine Medenica i Savić razgovarali su i o pozivu koji su preko tadašnjeg predsjednika državnog parlamenta dobili od Ivana Brajovića, pa mu ona govori da ni slučajno ne ide u Skupštinu.

“Dobro jutro. Došao mi je poziv Ivana Brajovića da po zahtjevu Milutina Đukanovića dođem sutra na sjednicu Skupštine povodom razmatranja izvještaja SS o stanju u sudstvu? Nisam shvatio je li to danas ili sutra ali ja sam još danas u Skoplju, mada i da sam tu nemam što da radim tamo. Rekao sam telefonom da danas nisam tu i da nisam nadležan, ali imam dilemu da li što pismeno odgovarat?”, piše joj on.

“Ni pod razno. Zna se ko brani Izvještaj. I mene su zvali. Nećemo sudnicu izmještati u Skupštinu”, odgovara mu Medenica.

Savića interesuje da li da prećuti, ili Brajovića pismeno obavijesti da neće doći, pa dobija i isntrukciju:

“Prećuti, ja ću ga danas zvati”, šalje mu ona 13. juna 2019. godine.

Određen sinoć ekstradicioni pritvor Sinđeliću", piše Savić Medenici 2. jula 2019. godine, a ona mu odgovara "Tako i treba"...

Predmet je riješen 15. 8. poslat strankama, adv je bio na odmoru, pa je po žalbi pošlo prije dva dana, vraćeno je zbog prevoda i ponovo pošlo u Apelacioni jutros. Niko nije tražio uvid u spise, nema ništa sporno višestruko osuđivana", izvještava Savić 20. septembra 2019, pišu Vijesti.