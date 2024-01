Uhapšeni državljanin Turske Binali (Deniz) Camgoz, negirao je pred tužiteljkom da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, tvrdeći da je već jednom osuđen zbog korišćenja lažnih dokumenata.

Izvor: Binali Čamgoz, bos iz Turskefoto: Printscreen/Twitter

To je Vijestima kazao jedan od njegovih branilaca, advokat Miloš Vuksanović.

Camgozu je danas nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici, određeno zadržavanje do 72 sata.

"Kategorično je negirao krivicu, ističući da je u odnosu na ove optužbe već osuđen pred Osnovnim sudom u Podgorici, na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca. Istina, ova presuda se odnosi na falsifikovanje i upotrebu pasoša, koja upotreba se odnosi i na ovo navodno krivično djelo, za koje mu zbog ove okolnosti ne može biti suđeno", kazao je Vukasanović, kako javljaju Vijesti.

On je kazao da odbrana smatra da se hapšenjem i novim optužbama po svaku cijenu želi kompromitovati ličnost Camgoza:

"I onemogućiti njegov izlazak iz pritvorskih uslova, a sve nakon odluke ministra pravde kojom je odbijeno njegovo izručenje", rekao je Vuksanović.

On tvrdi da je odluka ministra pravde Andreja Milovića, imajući u vidu sve okolnosti, bila jedina moguća, a ocijanio je da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja progon Camgoza započet u Turskoj.

"A kojom odlukom je stavljeno do znanja svim vrstama pritiska - da Crna Gora mora ostati, ili postati pravna država, koju nikakav pritisak ne može podstaći da se u njoj vrši bezakonje bilo koje vrste, a posebno ne slučajevima u kojim je ugrožen nečiji život, kao što je to u slučaju Camgoz Binalija. Nažalost, njegov progon od strane Turske nastavlja se i kroz postupanje drugih državnih organa, a što se posebno vidi iz tendecioznog i teatralnog saopštenja MUP-a kojim se jedno bagatelno krivično djelo, a koje to u konačnom i nije, želi predstaviti kao vrhunski napor crnogorske policije u cilju suzbijanja kriminala", kazao je avokat Vuksanović, kako pišu Vijesti.

Camgoz je uhapšen juče oko 13 sati, zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

Policija tvrdi da je tokom 2022. godine, koristeći lažni pasoš, sa još jednim državljaninom Turske, osnovao firmu Lion & d.o.o.