Bivši premijer Dritan Abazović tražio je da sud što prije donese odluke u postupcima koje su protiv njega pokrenuli nekadašnji policijski funkcioner Zoran Lazović, biznismen Ranko Ubović i njegova kompanija Bemaks, ocijenivši da je današnje ročište obesmišljeno.

On je to kazao nakon ročišta u ulcinjskom Osnovnom sudu u kom se danas sučelio sa Ubovićem.

Abazović je kazao da se zna ko se u Skaj prepiskama krije pod kodnim nazivom Tigar.

"Zato ako ti ljudi imaju problem, neka tuže Ljuba Milovića i Petra Lazovića, čija imena se provlače kroz Skaj aplikaciju. Mislim da su oni svi dio iste ekipe", kazao je Abazović.

Naveo je da ti ljudi imaju svoje veze oko šverca cigareta i da je njegova obaveza kao premijera bila da brani Ustav i zakone Crne Gore i nacionalne interese u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, prenose Vijesti.

"Prije Nove godine imali smo jedno veliko hapšenje ljudi zbog šverca cigareta, koji bi mogli biti povezani sa ljudima koji su me tužili. Nadam se da ruka pravde ide dalje i to je to. Meni je žao, ali neka sada vide sa Lazovićima i između sebe, ko je i kome nosio pare", kazao je Abazović.

Dodao je da ga neće uplašiti tužbe, medijski pritisci i prijetnje koje se mogu čuti preko sky aplikacija.

"Sve to kao i nošenje Dritanove glave izvan Crne Gor bilo im je neuspješno i siguran sam da će tako biti i ubuduće", kazao je Abazović, prenose Vijesti.

Najavio je da očekuje presudu i da nema razloga za daljim suđenjem, jer bi to kako je naveo, obesmislilo postupak.

Piperović: Sve što Abazović zna, zna iz Skaja

Pravni zastupnik Ubovića i kompanije Bemax, podgorički advokat Zoran Piperović kazao je da Abazović ne govori istinu kada kaže da svoje tvrdnje o navodnim nezakonitim poslovima njegovih vlastodavaca, temelji na osnovu saznanja iz redovnih aktivnosti kao koorinatora bezbjednosnih službi Crne Gore, pišu Vijesti.

"Sve što je rekao i sve što zna, zna iz Skaja. Nikakvih saznanja iz redovnih aktivnosti nema. Svoju izjavu u septembru 2020, kada je Bemax stavio u istu ravan sa Škaljarskim i Kavačkim klanom, što je bio i povod tužbe, danas je branio porukama iz skaja, objavljenim u jednom dnevnom listu prije pet dana. I to tako hladno, pečatno i drsko da nema primjera", kazao je Piperović novinarima nakon ročišta.

Kad to čovjek elementarne pameti i logike sluša dodao je, mora da se zapita gdje mi to živimo.

"Kad slušamo takve konstatacije i naracije i to od čovjeka koji je vodio državu, onda izgleda da nam nema spasa. Evo, neka sud odluči ali sve je toliko jasno da je nažalost i smiješno", kazao je Piperović