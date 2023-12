Nije mu, kaže, jasno zašto se Abazović obrušio na njega i njegovu familiju, jer lider URA-e nikada nije bio predmet njegovog interesovanja.

Gola je neistina, kleveta, podmetačina, da sam komandovao “kavačkim klanom”, kazao je bivši funkcioner Agencije za nacionalnu bezbjednost ANB Zoran Lazović danas na suđenju u Ulcinju. Bivši premijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da stoji iza svega što je ranije saoštavao.

Podsjetimo, danas je u Ulcinju održano ročište po tužbama biznismena Ranka Ubovića i Zorana Lazovića, koje je bivši premijer Dritan Abazović ranije optužio za umiješanost u teška krivična djela, pa čak i da priželjkuju njegovu fizičku likvidaciju. Njih dvojica su to negirali i tužili Abazovića. Traže po 21.000 eura naknade zbog povrede prava ličnosti.

Zoran Lazović je tokom suđenja kazao da već tri godine ne može da dođe sebi zbog čega se Abazović obrušio na njega i njegovu porodicu.

Podsjeća da su sve prijave Mreže za afirmaciju nevladinog sektora koje su išle u SDT provjeravane i odbačene, piše CdM.

“Iz operativnih struktura službe izašao sam avgusta 2010. godine. Nijesam u mom računaru imao nijednu operativnu informaciju. Nijesam prisustvovao kolegijumima službe za nacionalnu bezbjednost i 2015. sam izašao iz službe. od 2015. do 2019. nijesam bio radno angažovan ni u jednom državnom organu. Znači devet godina nijesam bio u posjedu operativnih informacija, niti sam učestvovao u kreiranju istih, a možete misliti kako sam bio u situaciji da budem šef kriminala, i na vrhu kriminalne piramide, da švercujem duvan i kokain, a da ne budem u posjedu ikakvih informacija i da imam naredbodavnu ulogu”, kazao je Lazović.

Dalje navodi da je 2019. godine primljen, preko konkursa, u Upravu policije na mjesto šefa sektora za borbu protiv organizovanog kriminala.

“Maltene došao sam kako bi narodski rekao “na livadu”. Čak tada nijesam imao ni svoj kabinet. Za godinu ipo uspio sam da formiram taj sektor, da ga kadrovski popunim sa 100 ljudi, ataj sektor je sačinjavao pet odsjeka, a od oružja za borbu ili kako bi narodski rekao alatki, imao sam samo institut zaštićenog svjedoka. Sve ostale alatke bile su u sektoru kriminalističke policije. Znači od baze podataka, čuvene SOCTE, mjera tajnog nadzora, cjelokupne tehnike, ništa nije bilo u nadležnosti mog sektora”, ističe Lazović, dodavši da je dobio pohvale i da je sektor rješavao brojne slučajeve, uključujući i napad na novinarku Oliveru Lakić.

“Zbog čega je kazao da porodica Lazović priprema njegovu odmazdu, zbog čega je kazao da pripremam njegovu likvidaciju sa svojim prijateljima, zbog čega je kazao da sam šef kriminala? Zbog čega je kazao da sam trgovac kokainom, a najviše me zaboljelo da me komentariše kao roditelja i kao oca. Da li je na to imao pravo a ima li obraza za takve stvari, kakav sam ja roditelj i otac to najbolje znaju moja djeca”, ističe Lazović.

Optužio je Abazovića da mu je uništio porodicu.

“Načeo mi je zdravlje, a danas posebno želim da ga upoznam i ako mi nešto bude, još narednih 100 godina će još jedan Zoran Lazović biti, a ima i dedine oči. Kad kažem da mi je načeo zdravlje, evo, cijeli život sam bio u sportu, nosilac sam peti dan crni pojas karatea, nikada u životu tabletu nijesam pio a tuženi je uspio da mi naruši zaravlje i terapiju prepiše o čemu kao dokaz dostavljam izvještaj ljekara specjaliste KCCG od 30. decembra 2022 godine. Cjelokupno i svoju političku platformu za političku kampanju temeljio na meni i porodici Lazović, išao je po UIKS-u da traži zaštićene svjedoke protiv mene. Na mojim rukama ne postoji gram krvi, i na mojim rukama nije bio gram kokaina, cigareta i džointa”, kazao je Lazović.

Samo, kaže, želi da zna što je pravi razlog za to ovakve Abazovićeve odmazde.

“Ja sam u životu imao samo jedan autoritet i taj autoritet više nije živ. Ne postoji niko na planeti ko bi donio niti jedan dokaz da sam učesnik ovakvih navoda i optužbi. Znam kako su se pravile službene zabilješke, i spreman sam da ako iko donese dokaze da se javno u centru Ulcinja ili Podgorice spalim. Ovo što ste meni uradili, jednog dana ćete se stidjeti samog sebe”, poručio je Lazović.

Abazović je, kaže, Lazović kao potpredsjednik Vlade učestvovao u donošenju odluke o njegovom fizičkom obezbjeđenju, prenosi CdM.

“Ali opet kako sam obavješten od ovih satelita koji će mu brzih dana okrenuti leđa, dat je nalog da se promijeni obezbjeđenje kako bih bio lakša meta i za sve što se desi meni ili mojoj porodici, biće odgovoran Abazović. Što se tiče njegove ugroženosti od mene ili moje porodice, neka bude bezbjedan. U mojoj užoj porodici, koliko punoljetnih članova ima toliko je fakultetskih diploma, više imam doktora nauka u porodici nego Abazović poslanika. Kod mene se kaže “da je smrt surova i teška” a takođe se kaže “da smrt nije tragedija” a tragedija je da se živi bez moralnih vrijednosti”, kazao je Lazović.

Abazović je rekao da stoji iza svega što je više puta saopštavao sa raznih funkcija.

“Želim da kažem da nemam ništa protiv tužioca niti protiv njegove porodice, prije ovog nijesmo imali nikakav kontakt. Sve što sam saopštio protiv tužioca je u kontekstu posla i radnih zadataka koje sam obavljao. Moj politički cilj je bio da se izborimo protiv mafije u Crnoj Gori, i u tom kontekstu naše aktivnosti su dovele u vezu brojna lica u Crnoj Gori protiv kojih se vode određeni postupci ili će se voditi u naredom periodu”, naveo je Abazović.

Tvrdi da nema ličnog animoziteta niti drugog odnosa koji prevazilazi profesionalni kontekst.

“Tako da odbacujem teze da sam tužiocu i njegovoj porodici narušio društveni mir, odnosno uništio porodicu, to nema veze sa mnom već se radi o profesinalnom odnosu prema poslu”, kazao je Abazović.

On je od suda tražio da od SDT-a pribavi Skaj prepisku koja se odosi na Lazović Zorana, Ubović Ranka i Mijajlović Aleksandra iz kojih će se, kako ističe, utvrditi tvrdnje izrečene na tom skupštinskom odboru.

“Razlog zašto sam ja izrekao navedene optužbe na račun tužioca je činjenica da je Lazović bio na čelu sektora koji je bio zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala, samim tim i za suzbijenje šverca kokaina i duvana i drugih teških krivičnih djela. Pripadnik njegove jedinice je bio i njegov sin Petar Lazović a sticajem okolnosti se protiv njega vode postupci pred SDT-om”, kazao je Abazović.

SDT je, kaže Abazović, prema Petru Lazoviću i drugim licima koja su bili pripadnici Uprave policije, preduzeo više mjera, piše CdM.

“Te radnje su usmjerene u cilju suzbijanja organizovane kriminalne grupe poznate kao “Kavački klan”. Počelo se informacijama koje su državni organi Crne Gore dobili od međunarodnih partnera prevshodno od Europola a koji nije jedini koji je dostavio informacije o “Kavačkom klanu”. U tom kontekstu pojavila se prepiska sa Skaja koju je dostavio Europol a građani su imali prilike da vide putem medija, gdje se više puta pominje tužilac. Na osnovu toga bilo je mogih prepiski, neke od njih su navodile da je tužilac bio obaviješten o brojnim kriminalnim aktivnostima koje su se dešavale na teritoriji Crne Gore”, naveo je Abazović.

U tom pravcu izdvojio je Skaj prepisku koja se odosi na komunikaciju službenika Milovića i ekipe “kavačkog klana” a koja je u medijama objavljena pod naslovom “Milović organizovao proslavu nakon likvidacije Kožara, da se legitimišemo neka nas hapse”.

“Dakle, ja sam optužio ove ljude za teške stvari i iza toga čvrsto stojim i to se svakodnevno potvrđuje. Dalje navodim Skaj prepisku Lazovića sa Zvicerom, Šarićem i Milovićem pod naslovom “Tigar pukne par miliona za izbore”. Dalje na Skaju prepiska o likvidaciji Klikovca pod naslovom “Buretin Pulen spremio ubistvo”. Dalje Skaj prepiska objavljena u “Borbi’ pod naslovom “Ranko Ubović na nagovor mog oca Zorana na jedne izbore pukne par miliona eura, sigurne glasove nosi Milu”. Kroz ove navode dovodim u kontekst tužioca kao roditelja Petra Lazovića i drugi koji je bitniji – šefa, odnosno nadređenog u timu čiji je član Petar odosno njegov sin”, kazao je Abazović.

On je ostao pri tvrdnjama da su kriminalne aktivnosti imale zaštitu najviših funkcionera Uprave policije i drugih organa zaduženih za sprovođenje pravde u Crnoj Gori.

“Pandorina kutija je otvorena i sada imamo procesurane visoke funkcionere Uprave policije Crne Gore, između ostalog i sina tužioca, a lično mislim da će ruka pravde stići i do drugih ljudi protiv kojih se u ovom trenutku ne vode određeni postupci”, uvjeren je Abazović.

On dalje navodi da je Lazović vodio jedinicu čiji su pripadnici mučili ljude po Crnoj Gori, o čemu postoje foto i audio zapisi, prenosi CdM.

“Iako on iz svega ovoga želi da izuzme sopstvenu odgovornost a da svali na ljude kojima je bio nadređen. Samo u tom kontekstu, po mom skromnom sudu, sam mislio da je loš otac. Zbog toga sam smatrao da imam pravo na iznošenje tvrdnji da tužilac stoji na vrhu kriminalne piramide u Crnoj Gori. Postoje i druge stvari koje još nijesu vidjele svjetlost dana, to jest, još nijesu objavljene u medijima ali su u posjedu institucija Crne Gore i nadamo se da će one u jedom trenutku dobiti epilog. Ta saznanja potiču od dužnosti koje sam obavljao u tom periodu, a i dužnost je da obavijestimo građane, odnosno javnost, o činjenicama u cilju obezjeđenja veće sigurnosti svih građana Crne Gore, kao i ekonomskog prosperiteta Crne Gore”, kazao je Abazović.

Na pitanje Piperovića šta sve smatra političkim stavom u odnosu na tvrdnje iz tužbe, Abzaović odgovara

“Političkim stavom smatram ono to ima društveni karakter i iskaze koje se odnose na društvene fenomene u Crnoj Gori”, kazao je Abazović.

Zoran Lazović je istakao da je gola neistina, kleveta, podmetačina, da ja komandovao “kavačkim klanom”.

“Za period godinu i po dana koliko sam bio pomoćnik direktora i na čelu sektora uhapšeno je preko stotinu pripadnika “kavačkog i škaljarskog klana”. U 2020. godini uhapšeno je 44 “kavačna” i osam “škaljaraca”. Zajedno sa međunarodnim partnerima zaplijenjeno je deset tona kokaina i tri tone marihuane. Za dio tih međunarodnih operacija početne podatke dao je sektor za borbu protiv organizovanog kriminalna i korupcije”, naveo je Lazović.

Smatra da suština svega ovoga stoji u manipulaciji Abazovića.

“Ubistvo Saše Klikovca riješeno je u rekordnom roku, a u tom kontekstu najveći doprinos dao je Petar Lazović. Smatram da je sve ovo napravljeno da bi se obesmislio rad Sektora za borbu protiv organizovanog kriminalna i korupcije i rad bivšeg glavnog specijalnog tuzžioca, da nacrtaju mete operativcima koji su rješavali najteža krivična djela, da prepadnu zaštićene svjedoke, i produkt njihovog rada se ovih dana vidi na ulicama Crne Gore. Znači, ubice se sšetaju normalno po Crnoj Gori jer posle tri godine pritvorenici nijesu imali presude”, izjavio je Lazović.